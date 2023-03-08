Боевая работа украинских экипажей самоходных минометов на базе американских БТР М113. ВИДЕО

В сети опубликованы фрагменты боевой работы украинских минометчиков, уничтожающих оккупантов с помощью самоходных минометов на базе американских БТР М113.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи запечатлен выход украинских воинов на позицию и стрельба по заданным целям.

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