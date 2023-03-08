Боевая работа украинских экипажей самоходных минометов на базе американских БТР М113. ВИДЕО
В сети опубликованы фрагменты боевой работы украинских минометчиков, уничтожающих оккупантов с помощью самоходных минометов на базе американских БТР М113.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи запечатлен выход украинских воинов на позицию и стрельба по заданным целям.
Топ комментарии
+25 Wlad West
показать весь комментарий08.03.2023 12:15 Ответить Ссылка
+22 Панас Стець #551129
показать весь комментарий08.03.2023 12:02 Ответить Ссылка
+15 Харьков Сумской
показать весь комментарий08.03.2023 12:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а пошепки каже: смерть москалям!
Про сіль та снаряди це не приказки, це називається прикмети. Приказки та прислів'я, це дещо інше.
Саме тому, що зараз інша арта, я й написав про те, що немає в миномета віддачи зовсім, а це - точність. На відміну від носимих мінометів, і навіть від "Васілька", цей, схоже, жорстко змонтований на важкій техниці, тому після вистрелу не змінює свого положення і не потребує корекції прицілу якщо є потреба знову поцілити у те ж саме місце що й попередній постріл.
Так понятно?
Я ж про такби мовити ідеальні умови