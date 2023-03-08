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Боевая работа украинских экипажей самоходных минометов на базе американских БТР М113. ВИДЕО

В сети опубликованы фрагменты боевой работы украинских минометчиков, уничтожающих оккупантов с помощью самоходных минометов на базе американских БТР М113.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи запечатлен выход украинских воинов на позицию и стрельба по заданным целям.

Также читайте: 115 оккупантов уничтожено и 197 ранено в течение суток в районе Бахмута, - Череватый

оружие (10263) США (27131) боевые действия (4311)


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Топ комментарии
+25
Ну наконец-то. Эти самоходные минометы - то, что нам нужно сейчас больше всего, при кацапской тактике штурма малыми группами.
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08.03.2023 12:15 Ответить
+22
бий раша-фашистську гадину всим, чим можливо і скрізь, де можливо...
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08.03.2023 12:02 Ответить
+15
Я так розумію, що в кінцівці спалили "асвабадітєля"?
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08.03.2023 12:03 Ответить
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бий раша-фашистську гадину всим, чим можливо і скрізь, де можливо...
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08.03.2023 12:02 Ответить
Бальзам на душу.
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08.03.2023 12:31 Ответить
Я так розумію, що в кінцівці спалили "асвабадітєля"?
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08.03.2023 12:03 Ответить
Та не "асвабадителя" не палили лайно не горить
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08.03.2023 19:14 Ответить
терміново скабеєвій треба сюжет підкинути: хлопець у кінці зігує
а пошепки каже: смерть москалям!
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08.03.2023 12:09 Ответить
Ну наконец-то. Эти самоходные минометы - то, что нам нужно сейчас больше всего, при кацапской тактике штурма малыми группами.
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08.03.2023 12:15 Ответить
Навіщо в кінці порохи палили?
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08.03.2023 12:29 Ответить
может запасные заряды пороха
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08.03.2023 13:23 Ответить
А що, вже порох не потрібний, війна закінчилася?
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08.03.2023 13:47 Ответить
возможно он не хранится после извлечения из ящика с минами
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08.03.2023 13:57 Ответить
Знайшов наказ МО-якщо немає герметичних пакетів або стрільба найближчим часом не передбачається , додаткові заряди знищуються. Тобто, мабуть просто немає куди упакувати, чи немає бажання цим займатися. Може вони взагалі додатковими зарядами не користуються і їх немає куди дівати.
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08.03.2023 14:18 Ответить
навіщо порох, якщо є шашлики.
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08.03.2023 17:13 Ответить
Запасные=ненужные?
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08.03.2023 13:51 Ответить
Нет, используются при стрельбе на бОльшую дальность.
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08.03.2023 22:24 Ответить
И поэтому их можно жечь?
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09.03.2023 14:11 Ответить
Отдачи у миномета похоже нет вообще. Если две мины будут полностью идентичны по весу и навеске доп.зарядов, то похоже вторая может таки прилететь в воронку от первой. Ну как бы вопреки расхожему выражению про два снаряда и одну воронку.
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08.03.2023 13:59 Ответить
Є приказки які колись працювали а зараз ні. Ось приказка що коли ти розсипеш сіль то буде сварка - ну 4-5 століть тому це дійсно могло привести до сварки через вартість солі на той час, так і про те що снаряди двічі не попадають зявилася тоді коли точність арти була такою собі - а зараз трохи не так.
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08.03.2023 16:38 Ответить
"Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!" (с) Свирид Петрович Голохвостый (к.ф. "За двумя зайцами" 1961)

Про сіль та снаряди це не приказки, це називається прикмети. Приказки та прислів'я, це дещо інше.

Саме тому, що зараз інша арта, я й написав про те, що немає в миномета віддачи зовсім, а це - точність. На відміну від носимих мінометів, і навіть від "Васілька", цей, схоже, жорстко змонтований на важкій техниці, тому після вистрелу не змінює свого положення і не потребує корекції прицілу якщо є потреба знову поцілити у те ж саме місце що й попередній постріл.
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08.03.2023 18:23 Ответить
* тому після пострілу
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08.03.2023 18:25 Ответить
"я й написав про те, що немає в миномета віддачи зовсім" - фізика (принаймі теперішння ) тихо плаче забившись в куток. Про сіль це може і прикмета а ось про снаряди це може бути як прикмета так і прислівя так і приказка ( про подію ймовірність повторення якої малоймовірна).
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08.03.2023 20:07 Ответить
А счего бы ей плакать? Жесткое крепление ствола к тяжелой платформе, "игнорирующее" энергию пороховых газов направленную в сторону противоположную движению мины, как-то нарушает законы физики, по крайней мере современной?
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08.03.2023 20:43 Ответить
Так віддача є чи її зовсім не має?
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08.03.2023 21:20 Ответить
Объясняю, большими красными буквами - НА ВИДЕО видна неизменность положения ствола после выстрела. Причина - ствол жестко привязан к машине, а не просто 2С12 поставили в кузов на его плите и триноге.
Так понятно?
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08.03.2023 21:54 Ответить
Неа - а було зрозуміло коли ви би написали приблизно таке " віддача є але завдяки тому що міномет закріпленний таким чином що енергія віддачі поглинається базою на яку встановленний цей міномет і відповідно видимих ознак віддачі не спостерігається".
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08.03.2023 22:08 Ответить
Ну я якось не подума про те, що тут можуть бути присутні на стільки тупі, котрим требо все ретельно розжувати, покласти до рота і ще й пропхати у глотку, бо самостійно проковтнути особово обдаровані всеодно не зможуть
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09.03.2023 14:18 Ответить
Ну звісно - як самому домахуватися до подібного (це не прислівя це прикмета і це не одне й те саме) то можна, а коли прилітає у відповідь подібним чином то щось вам не подобається . І єхиднічати також не треба бо може прилетіти у відповідь як то - то ви в нас просто розумний чи "сильно вумний"?
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09.03.2023 15:55 Ответить
а вітерець . боковий?
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08.03.2023 17:30 Ответить
І не тільки боковий.
Я ж про такби мовити ідеальні умови
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08.03.2023 18:27 Ответить
В Польше есть модели самоходних минометов и в Швеции
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08.03.2023 15:31 Ответить
Дуже потрібна зараз річ!
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08.03.2023 18:08 Ответить
Ой шарнючі міномети.... ой гарнючі !
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09.03.2023 01:41 Ответить
На відео навчання військових ЗСУ, а не бойові дії. Хто знається на натівських мінах 120 калібру, може підтвердити що на відео навчальні міни (без вибухівки). Порохові заряди спалюється, бо кожна міна йде в комплекті з максимальною кількістю зарядів і перед пострілом лишні знімаються.
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09.03.2023 16:01 Ответить
 
 