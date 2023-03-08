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Они спасают, лечат и воюют: Зеленский в Международный день борьбы за права женщин поблагодарил украинок. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил всех женщин Украины и своих коллег с Международным днем борьбы за права женщин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в видеообращении.

"Сегодня Международный женский день, день борьбы за права женщин. Каждый год в этот день я благодарю. Благодарю свою маму, звоню ей. Благодарю за то, что всегда в нашей семье было и есть уважение. Благодарю свою жену. За то, что мы вместе, любим, и за то, что у нас такие прекрасные дети. Благодарю женщин, которые работают со мной. И это очень важно, что мы наравне как коллеги.

И сегодня можно сказать разные слова, обратить внимание на разные аспекты этого дня. У каждого и у каждой есть свое мнение, как и что делать в этот день, 8 марта. И в этом – наша сила. В этом есть свобода. Мы равны, мы свободны, мы в крепкой Украине", - отметил президент.

По словам Зеленского, сегодня важно именно поблагодарить.

"Поблагодарить всех женщин, которые работают, обучают, учатся, спасают, лечат, воюют – воюют за Украину. Вспомнить, подумать и поблагодарить всех женщин, отдавших свои жизни за наше государство. Поблагодарить мам. Вспомните, что пока мама жива, ты можешь почувствовать себя ребенком. Поблагодарить любимых за уважение и силу. Вместе мы сильны. Вместе мы не сокрушимы. Вместе мы свободны. И вместе мы точно победим. Обязательно. Слава Украине!" - подытожил президент.

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женщины (891) Зеленский Владимир (20854) поздравление (1062) 8 марта (132)


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Топ комментарии
+13
комуно-малоросы зэ-слуги и ихнеи героини
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08.03.2023 12:37 Ответить
+10
Совком був - совком лишився! Важає, що заробив собі відгули на рік наперед, зімітувавши повагу до жінок саме в цей день?
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08.03.2023 12:38 Ответить
+10
Вони рятують, лікують та воюють ...а при чем тут паганое комуняцкое 8марта?придурок совдэповский ты и с 23 февраля раньше поздравлял в том же стиле
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08.03.2023 12:43 Ответить
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Зі святом, мила українка!
Зі святом, доня,мама,жінка!
Незламна, мила і красива,
Кохана, дивна і смілива!
Бажаю миру я тобі,
Щоб на українській землі
Весна несла всім перемогу,
Забрала сльози і тривогу!
Зі святом, щоб там не казали!
Щоб цю весну в нас не украли!
Любові, ніжності,тепла!
Всім перемоги і добра!

Зі святом !!!💐💙💛
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08.03.2023 12:30 Ответить
комуно-малоросы зэ-слуги и ихнеи героини
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08.03.2023 12:37 Ответить
Вони рятують, лікують та воюють ...а при чем тут паганое комуняцкое 8марта?придурок совдэповский ты и с 23 февраля раньше поздравлял в том же стиле
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08.03.2023 12:43 Ответить
Ти хворий? Тобі не слід нічого святкувати, навіть власний День народження, в вдруг якийсь кацап його теж святкує і Новий рік відміни.
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08.03.2023 13:12 Ответить
Тобі обізяна в псіхушку до кінця. Від кацапа дурізмом не відрізняєшся.
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08.03.2023 14:39 Ответить
комуно-малорос ты так и остался в совдэповском зоопарке уродов и другим пытаешься рассказывать как там хорошо иди выпей водки и закуси лаптем
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08.03.2023 15:23 Ответить
Новий рік это комуняцкий праздник?ну ты идиот отбитый серпом и молотом -иди кларе Цеткин цветы возложи
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08.03.2023 13:39 Ответить
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08.03.2023 13:43 Ответить
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08.03.2023 13:52 Ответить
Совком був - совком лишився! Важає, що заробив собі відгули на рік наперед, зімітувавши повагу до жінок саме в цей день?
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08.03.2023 12:38 Ответить
Противоречивые чувства от этого видосика... Несомненно что мама это святое. Но и другое тоже несомненно: ты не поц, выкладывающий видосики в Инстаграмме, а Президент и Верховный Главнокомандующий и очень много женщин, ждущих своих мужей, сыновей и дочек с войны живыми и целыми и невредимыми... И в первую очередь ты обязан именно их поздравить с этим праздником... Но что дано жиду то и дано...
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08.03.2023 12:39 Ответить
Тут жінки казали що для них це не свято. Так що іди в сраку, клоуняра.
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08.03.2023 12:41 Ответить
Вийдіть на вулицю ))
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08.03.2023 14:41 Ответить
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08.03.2023 13:30 Ответить
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08.03.2023 13:32 Ответить
Зеля самий гарний підарок українським жінкам на 8 марта.
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08.03.2023 13:34 Ответить
Наші жінки і чоловіки, так. Слава Героям! А ти , зелене лайно. Пиз...дляве , зелене лайно.
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08.03.2023 13:41 Ответить
Так "день боротьби", чи свято? Совки ніяк не визначаться!?
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08.03.2023 13:43 Ответить
Знову дурний совок.
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08.03.2023 13:47 Ответить
В розвинених країнах про порушення прав жінок навіть немає мови, тому цим нехай переймаються в Ірані, Афганістані і т.п. В цивілізованій частині ********* світу життя жінок спростили до такого рівня, що раніше їм і не снилося, але все одно їм замало.
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08.03.2023 14:05 Ответить
це тому що "боротьбою" за наші права часто густо займаються чорт знати хто, якісь сосни корабельні, і взагалі невігласки, вони виправдовують своє існування і своє утримання видумуючи все більш нові і контроверсійні права, які порушують всі правила пристойного, як то право ходити топ-лес нарівні з чоловіками. Що тут сказати, ясна справа що порядним жінкам це "право" не потрібно, а ось шалавам це буде внагоді, то сікати вони хочуть стоячи як чоловіки то ще якесь гівно придумають. І ось таким чином маргиналізується і зводиться на нівець уся ідея прав і демократичних свобод.
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08.03.2023 20:04 Ответить
Може вони залюбки грали б на піаніно, так нічим - доводиться займатись корисними справами!
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08.03.2023 14:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ylxZhtTPVro
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08.03.2023 14:47 Ответить
То оте опитування про 8 березня було щоб дізнатись чи записувати бЗелі вітальний ролік чи ні.
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08.03.2023 15:42 Ответить
Залужный - украинским женщинам: "Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл" Источник: https://censor.net/ru/n3404429
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08.03.2023 16:22 Ответить
Ну ми щасливі, що хоча би раз на рік наш Президент дякує мамі. жінці, і всім іншім жінкам. А так просто квіти подарувати, чи подякувати то нє, треба дочекатися спеціального дня.
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08.03.2023 20:07 Ответить
Импичмент тебе!!! Убирайся с Банковой и ,,Слуг гнидных" захвати!
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08.03.2023 20:51 Ответить
тобто Зеленський святкує "міжнародне" восьме марта з росією і буркіною фасо? прекрасно.
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08.03.2023 21:10 Ответить
Щоб ти здох, Віслюк хрипатий!
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08.03.2023 21:40 Ответить
Несовок знает про такой "праздник"? Очередная кацапская скрепа.
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08.03.2023 23:38 Ответить
 
 