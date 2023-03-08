Они спасают, лечат и воюют: Зеленский в Международный день борьбы за права женщин поблагодарил украинок. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил всех женщин Украины и своих коллег с Международным днем борьбы за права женщин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в видеообращении.

"Сегодня Международный женский день, день борьбы за права женщин. Каждый год в этот день я благодарю. Благодарю свою маму, звоню ей. Благодарю за то, что всегда в нашей семье было и есть уважение. Благодарю свою жену. За то, что мы вместе, любим, и за то, что у нас такие прекрасные дети. Благодарю женщин, которые работают со мной. И это очень важно, что мы наравне как коллеги.

И сегодня можно сказать разные слова, обратить внимание на разные аспекты этого дня. У каждого и у каждой есть свое мнение, как и что делать в этот день, 8 марта. И в этом – наша сила. В этом есть свобода. Мы равны, мы свободны, мы в крепкой Украине", - отметил президент.

По словам Зеленского, сегодня важно именно поблагодарить.

"Поблагодарить всех женщин, которые работают, обучают, учатся, спасают, лечат, воюют – воюют за Украину. Вспомнить, подумать и поблагодарить всех женщин, отдавших свои жизни за наше государство. Поблагодарить мам. Вспомните, что пока мама жива, ты можешь почувствовать себя ребенком. Поблагодарить любимых за уважение и силу. Вместе мы сильны. Вместе мы не сокрушимы. Вместе мы свободны. И вместе мы точно победим. Обязательно. Слава Украине!" - подытожил президент.

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