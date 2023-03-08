Батальон им. Шейха Мансура, защищающий Украину под Бахмутом, нуждается в помощи на авто. ВИДЕО

Чеченским воинам, которые бок о бок с украинцами воюют с исконным врагом обоих народов, нужны 2 пикапа и микроавтобус.

Об этом сообщил бывший нардеп Юрий Левченко, передает Цензор.НЕТ.

"Наш Волонтерский центр UAHELP уже неоднократно помогал этим бойцам (t.me/centeruahelp/783) и вот они обратились к нам с просьбой помочь им закрыть потери автомобильной техники и приобрести 2 пикапа и 1 бус, чтобы они могли и дальше максимально эффективно уничтожать нашего общего врага", - написал он в телеграме.

Общая стоимость трех авто – около 21 тыс. евро.

Читайте также: Ситуация на фронте сложная, продолжается сбор на "мавики" и "старлинки" для бойцов, - волонтер Ножевникова

Левченко призвал всех присоединиться к сбору. Тем, кто пожертвует 2000 грн и более обещает послать гильзу от боеприпаса американского гранатомета (как получить гильзу-подсвечник из Бахмутовской передовой он объясняет в своем сообщении: https://t.me/levchenko_ua/4357).

К сбору на авто для чеченских бойцов можно присоединиться, отправив деньги на "Монобанку": https://send.monobank.ua/jar/66j9RZNJwY, а также на другие реквизиты Волонтерского центра "UA.HELP":

Приват: 4731219619498052

Моно: 5375414116170464

PayPal: [email protected]

Patreon: patreon.com/uahelp

Реквизиты юр. лица БО БФ "ЮА.ХЕЛП" здесь: https://uahelp.narodovladdia.com/#donates