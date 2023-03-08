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Батальон им. Шейха Мансура, защищающий Украину под Бахмутом, нуждается в помощи на авто. ВИДЕО

Чеченским воинам, которые бок о бок с украинцами воюют с исконным врагом обоих народов, нужны 2 пикапа и микроавтобус.

Об этом сообщил бывший нардеп Юрий Левченко, передает Цензор.НЕТ.

"Наш Волонтерский центр UAHELP уже неоднократно помогал этим бойцам (t.me/centeruahelp/783) и вот они обратились к нам с просьбой помочь им закрыть потери автомобильной техники и приобрести 2 пикапа и 1 бус, чтобы они могли и дальше максимально эффективно уничтожать нашего общего врага", - написал он в телеграме.

Общая стоимость трех авто – около 21 тыс. евро.

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Левченко призвал всех присоединиться к сбору. Тем, кто пожертвует 2000 грн и более обещает послать гильзу от боеприпаса американского гранатомета  (как получить гильзу-подсвечник из Бахмутовской передовой он объясняет в своем сообщении: https://t.me/levchenko_ua/4357).

К сбору на авто для чеченских бойцов можно присоединиться, отправив деньги на "Монобанку": https://send.monobank.ua/jar/66j9RZNJwY, а также на другие реквизиты Волонтерского центра "UA.HELP":

Приват: 4731219619498052
Моно: 5375414116170464
PayPal: [email protected]
Patreon: patreon.com/uahelp

Реквизиты юр. лица БО БФ "ЮА.ХЕЛП" здесь: https://uahelp.narodovladdia.com/#donates

Автор: 

помощь (7876) сбор (309) чеченцы (212) Левченко Юрий (44)


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Топ комментарии
+8
мені соромно , що не можу більше . але ще більш соромно . що за нинішньої опи на 9й рік війни досі хлопці побираються .
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08.03.2023 18:35 Ответить
+6
+++
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08.03.2023 16:21 Ответить
+6
Ви могли би мовчки дати і не "пердіти в муку"
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08.03.2023 20:48 Ответить
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08.03.2023 16:08 Ответить
+++
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08.03.2023 16:21 Ответить
+
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08.03.2023 16:33 Ответить
+
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08.03.2023 16:59 Ответить
+100
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08.03.2023 16:59 Ответить
Воїни світла !
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08.03.2023 17:00 Ответить
Було б в мене більше грошей більше б відправив ..Що зараз 100 грн ? Це мінімум який ми повинні давати .Я дивуюсь коли на телегах просять по 5-10 грн на авто ,хоть там 500 000 підписщиків
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08.03.2023 17:19 Ответить
Дякую вам хлопцi! Допомiг чим змiг!
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08.03.2023 17:38 Ответить
+500
Слава Героям!
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08.03.2023 17:53 Ответить
Кидаю ще +200 грн .Бо я зараз на Полтащині ,а вони там . І гроші тут нідочого це інше .Дякую Нохчі !
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08.03.2023 17:56 Ответить
+
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08.03.2023 18:02 Ответить
+
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08.03.2023 18:02 Ответить
Щось мало людей сюди заходить .Як коменти писати так Рембаки а як гроші давати хер кого видно .
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08.03.2023 18:27 Ответить
Комент писать бесполезно - УДАЛЯТ ( правда никому не нравится !! )
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08.03.2023 18:34 Ответить
чому ...бесполезно..
ПТН-ПНХ
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08.03.2023 19:33 Ответить
мені соромно , що не можу більше . але ще більш соромно . що за нинішньої опи на 9й рік війни досі хлопці побираються .
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08.03.2023 18:35 Ответить
Во времена Золотой Орды резиденция баскаков с мечетью была прямо в Кремле.
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08.03.2023 18:37 Ответить
Чеченська діаспора славиться своїм багатством, могла б і без збору купити
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08.03.2023 18:49 Ответить
Ви могли би мовчки дати і не "пердіти в муку"
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08.03.2023 20:48 Ответить
ви не могли б піти в сраку?
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09.03.2023 17:07 Ответить
на рахе???
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09.03.2023 19:23 Ответить
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08.03.2023 19:24 Ответить
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08.03.2023 19:31 Ответить
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08.03.2023 20:07 Ответить
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09.03.2023 11:23 Ответить
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09.03.2023 17:29 Ответить
+, храни Аллах!
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09.03.2023 19:22 Ответить
+ Храни вас Аллах!
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09.03.2023 20:10 Ответить
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09.03.2023 22:18 Ответить
+100 на Приват через Ощад24, тільки там не було вікна де вказати що для цього батальона. Пробачте що мало.
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11.03.2023 00:05 Ответить
 
 