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У меня во взводе был 31 человек, в живых остались 2, - допрос пленного вагнеровца. ВИДЕО

Пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады обнародовала интервью с зеком-вагнеровцем, которого в начале февраля взяли в плен под Бахмутом бойцы 219-го батальона ТрО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на ютуб-канале 3-й ОШБ.

Оккупант родом из Оренбурга. После службы в армии получил 9 лет тюрьмы за продажу наркотиков и убийство. Отсидел 6 лет, согласился на предложение Пригожина идти воевать в составе ЧВК "Вагнер", поскольку, по его словам, в колонии оставаться было невыносимо из-за пыток.


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"Я думал, не дойдет до того, что поеду на передовую. Сидеть в лагере было невозможно. Там каждый день был такой, как на передовой. На передовой могут убить, а там – изнасиловать", – рассказал россиянин. Также он добавил, что из-за пропаганды был полностью дезинформирован, а попав на территорию Украины, увидел совсем другую картину.

"Я увидел, что я – разменная монета, кроме того, еще и пришел в чужой дом забирать чужих детей из чужих семей", – констатировал оккупант.

В группе, состоявшей только из зэков-вагнеровцев без боевого опыта, россиянина отправили на захват села под Бахмутом.

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"Среди нас не было медиков, у нас не было даже аптечек. Только АК и некоторые пулеметы. Я думаю, все понимали, что в один конец всех отправили. Здесь два варианта: или тебя убьют, или повезет и ранят, может, отвезут на нулевую точку, а может и нет. Я видел, как раненые лежали, им можно было оказать помощь, но они спустя некоторое время умирали", – отметил он.

По словам зека-вагнеровца, оставлять позиции и отходить назад было запрещено. И в ходе выполнения поставленной задачи из 31 человека живыми, кроме него, остались двое.

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"По нам работал танк и артиллерия, и каждый прилет - у меня 200-е, 300-е во взводе. Когда нас осталось четверо, я принял решение искать более безопасное место. Мы начали возвращаться назад. По дороге еще двоих задвохсотило", - рассказал он.

Убегая назад, оккупант оказался на украинских позициях и сдался в плен. Характеризуя ЧВК "Вагнер", россиянин сказал, что это "сброд, которым выдали калаши и раздали патроны".

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Автор: 

плен (2633) ЧВК Вагнер (1334) 3-я Отдельная штурмовая бригада (444)


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Топ комментарии
+20
Филолог приходит на работу с огромным синяком под глазом. Начальник его спрашивает:

- Ну как же так? Вы же интеллигентнейший человек! Откуда же это у Вас?

- Да Вы понимаете... Пили чай у одной милейшей особы. В числе приглашенных был один военный. Вот он начал рассказывать:

- Был у меня в роте один х@й...

А я ему говорю:

- Извините, но правильно говорить не в роте, а во рту.
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08.03.2023 19:24 Ответить
+15
Оркостан, как всегда в своей истории, воюет трупами своих рабов. Чем технологичнее война - тем больше трупов орков, на определенном этапе орки закончатся.
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08.03.2023 19:22 Ответить
+11
А в тюрьме сейчас ужин! Макароны!
А вони полізли в Україну щоб здохнути під Бахмутом за *****
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08.03.2023 19:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Оркостан, как всегда в своей истории, воюет трупами своих рабов. Чем технологичнее война - тем больше трупов орков, на определенном этапе орки закончатся.
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08.03.2023 19:22 Ответить
Чєм баґати, тєм і ради!©
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08.03.2023 19:40 Ответить
Филолог приходит на работу с огромным синяком под глазом. Начальник его спрашивает:

- Ну как же так? Вы же интеллигентнейший человек! Откуда же это у Вас?

- Да Вы понимаете... Пили чай у одной милейшей особы. В числе приглашенных был один военный. Вот он начал рассказывать:

- Был у меня в роте один х@й...

А я ему говорю:

- Извините, но правильно говорить не в роте, а во рту.
показать весь комментарий
08.03.2023 19:24 Ответить
А в тюрьме сейчас ужин! Макароны!
А вони полізли в Україну щоб здохнути під Бахмутом за *****
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08.03.2023 19:26 Ответить
"...живими лишилося 2...". Це дуже багато!..
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08.03.2023 19:31 Ответить
Пішов якось кацап по вовну, а повернувся стриженим.
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08.03.2023 19:33 Ответить
прощай свиноматка...
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08.03.2023 19:44 Ответить
ще одна медіазірка тюряжного зазеркалья москалоти, плачеться бідасєчка. Ми занадто м"ягко з ними обходимося і вони бояться нас меньше ніж своїх, і будуть вони тут лізти і лізти. Обісрані, голодні, обідрані і хворі, напівбоком напівраком, як травлений таракан, але лізуть падли і лізуть.
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08.03.2023 19:48 Ответить
Та вам, *****, і два забагато!
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08.03.2023 19:51 Ответить
Щоб ви всі повиздихували.
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08.03.2023 19:54 Ответить
Які ж вони в полоні всі "хороші" і "дезорієнтовані"... Ну от хоч до рани прикладай. Прямо бідося. "Нє знал", "ввєлі в заблуждєніє", "заставілі"... А коли розстрілюють беззбройних українських полонених, співають зовсім іншої і стріляють з явною насолодою і без примусу. ******** їбані!
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08.03.2023 20:08 Ответить
Що ти пи..диш...тварюка? Тебе могли згвавтувати? Розкажи тим, хто там не був...Включив " терпілу". Розстриляти нах.
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08.03.2023 20:12 Ответить
будь який кацап то брехливе і підле біологічне сміття
а сміття потрібно тільки утилізовувати
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08.03.2023 20:53 Ответить
Теперь надо ему предложить идти в атаку в ту сторону
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08.03.2023 21:30 Ответить
В живых он и его жена Шарик
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08.03.2023 21:50 Ответить
На хіба нам його "откровення". Гляньте на нього - жодного каяття, вгодована пика, абсолютний спокій, навіть певна зверхність в інтонаціях.

І згадайте Олега Мудрака до і після полону, і його смерть ....
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08.03.2023 22:23 Ответить
чекай скоро твій брат до тебе приєднається ,коли срочку дослужить .
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08.03.2023 22:54 Ответить
Вообще насрать сколько там у них осталось. СВИНОСОБАКАМ СМЕРТЬ.
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08.03.2023 23:53 Ответить
 
 