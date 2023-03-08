У меня во взводе был 31 человек, в живых остались 2, - допрос пленного вагнеровца. ВИДЕО

Пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады обнародовала интервью с зеком-вагнеровцем, которого в начале февраля взяли в плен под Бахмутом бойцы 219-го батальона ТрО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на ютуб-канале 3-й ОШБ.

Оккупант родом из Оренбурга. После службы в армии получил 9 лет тюрьмы за продажу наркотиков и убийство. Отсидел 6 лет, согласился на предложение Пригожина идти воевать в составе ЧВК "Вагнер", поскольку, по его словам, в колонии оставаться было невыносимо из-за пыток.





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"Я думал, не дойдет до того, что поеду на передовую. Сидеть в лагере было невозможно. Там каждый день был такой, как на передовой. На передовой могут убить, а там – изнасиловать", – рассказал россиянин. Также он добавил, что из-за пропаганды был полностью дезинформирован, а попав на территорию Украины, увидел совсем другую картину.

"Я увидел, что я – разменная монета, кроме того, еще и пришел в чужой дом забирать чужих детей из чужих семей", – констатировал оккупант.

В группе, состоявшей только из зэков-вагнеровцев без боевого опыта, россиянина отправили на захват села под Бахмутом.

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"Среди нас не было медиков, у нас не было даже аптечек. Только АК и некоторые пулеметы. Я думаю, все понимали, что в один конец всех отправили. Здесь два варианта: или тебя убьют, или повезет и ранят, может, отвезут на нулевую точку, а может и нет. Я видел, как раненые лежали, им можно было оказать помощь, но они спустя некоторое время умирали", – отметил он.

По словам зека-вагнеровца, оставлять позиции и отходить назад было запрещено. И в ходе выполнения поставленной задачи из 31 человека живыми, кроме него, остались двое.

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"По нам работал танк и артиллерия, и каждый прилет - у меня 200-е, 300-е во взводе. Когда нас осталось четверо, я принял решение искать более безопасное место. Мы начали возвращаться назад. По дороге еще двоих задвохсотило", - рассказал он.

Убегая назад, оккупант оказался на украинских позициях и сдался в плен. Характеризуя ЧВК "Вагнер", россиянин сказал, что это "сброд, которым выдали калаши и раздали патроны".

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