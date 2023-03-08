Делаем все, чтобы тактические шаги сработали на стратегическую задачу – успех в битве за всю оккупированную территорию Украины, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 378-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел совещание с военными, разведкой. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс – это первый приоритет. Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу: на успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства.
Я благодарю каждого нашего воина, который сражается. Сражается за Украину, за своих побратимов. Благодарю всех, кто защищает позиции, всех, кто отражает штурмы, всех, кто помогает своим огнем тем, кто рядом с ним ведет бой. Очень важно, что фронт – это не какая-то линия на карте. Это люди, это стойкость, это готовность сразиться, это опора друг другу, это помощь друг другу. И это помощь всего нашего народа тем, кто сейчас в бою", - сказал Зеленский
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А "ще рік тому" я пам*ятаю: літаки федерастів пролітали над моїм будинком на такій висоті, що я думав наразі повилітають склопакети з моїх вікон, а через 1-2 хвилини вибухи в місті... + боєзіткнення з федерастами були і в самому місті і на (і за) окружною дорогою.
Дуже багатьом недолугим вкраїнчикам він запам'ятається, як "вдахнавітєль і арганізатар всєх наших пабєд"...
Для адекватних людей ЗЄ був порожнім місцем і ним залишився. Він не президент, а сором та ганьба України.
ЗЕ просыпается и видит рядом с собой в полутьме, фигуру в военной форме.
-О, наши пришли. Быстро же вы добрались от границы.
-Наши, наши. Это я, Залужный.
А Буданов та Сирський про це пісні співають. Тепер ще й яєшний барига Рєзніков до цього хлопчачого хору приєднався.
Добре, що хоч зовсім дірявий Арестович пішов готуватися до очолення ватного електорату.