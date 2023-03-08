РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6872 посетителя онлайн
Новости Видео Война
2 145 34

Делаем все, чтобы тактические шаги сработали на стратегическую задачу – успех в битве за всю оккупированную территорию Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 378-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел совещание с военными, разведкой. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс – это первый приоритет. Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу: на успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства.

Я благодарю каждого нашего воина, который сражается. Сражается за Украину, за своих побратимов. Благодарю всех, кто защищает позиции, всех, кто отражает штурмы, всех, кто помогает своим огнем тем, кто рядом с ним ведет бой. Очень важно, что фронт – это не какая-то линия на карте. Это люди, это стойкость, это готовность сразиться, это опора друг другу, это помощь друг другу. И это помощь всего нашего народа тем, кто сейчас в бою", - сказал Зеленский

Смотрите также: Они спасают, лечат и воюют: Зеленский в Международный день борьбы за права женщин поблагодарил украинок. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20883)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Хто дивиться ці відосики? Я- жодного разу, взагалі не розумію, для чого вони?
показать весь комментарий
08.03.2023 22:24 Ответить
+15
Ти мабуть хотів сказати найвеличнішого верховного головнокомандуючого усіх часів та народів?
показать весь комментарий
08.03.2023 22:27 Ответить
+9
Агалогічно. Не дивився жодного звернення та відосика цієї падли за всі ці роки.

Для адекватних людей ЗЄ був порожнім місцем і ним залишився. Він не президент, а сором та ганьба України.
показать весь комментарий
08.03.2023 23:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"медведчуківські", озвучуйте, що вам не сподобалося в зверненні Президента України.
показать весь комментарий
08.03.2023 22:24 Ответить
Ти мабуть хотів сказати найвеличнішого верховного головнокомандуючого усіх часів та народів?
показать весь комментарий
08.03.2023 22:27 Ответить
Він хотів сказати, що дружба слуг та ОПЗЖ медведчука до Зе не стосухться
показать весь комментарий
08.03.2023 22:30 Ответить
А як же -Єрмак - мій друг, а Лерос - аферист?
показать весь комментарий
08.03.2023 22:33 Ответить
Кан Кан, як себе почував медведчук при попередньому Президентові України і як він почуває себе при діючому?
показать весь комментарий
08.03.2023 22:39 Ответить
Нормально почуває, сховали від кримінальної відповідальності, судити не будуть живе і процвітає.
показать весь комментарий
08.03.2023 22:43 Ответить
А як зараз почуває себе Медведчук громадянин України? Може осуджений та відбуває покарання?
показать весь комментарий
08.03.2023 22:54 Ответить
Я мабуть мав бажання сказати, що незважаючи на скигління деяких осіб Караван іде. Навіть терорист гіркін публічно озвучив, що до армії федерастів підкрадається 3,14сєць!
показать весь комментарий
08.03.2023 22:48 Ответить
Арістович ще рік тому таке казав. А як у реальності справи?
показать весь комментарий
08.03.2023 22:57 Ответить
Мені не цікаво, що там казав якийсь Арістович. В Україні завжди було балаболів без реальних повноважень у такій кількості, що ними можна в якості греблі перегородити і річки і ставки.
А "ще рік тому" я пам*ятаю: літаки федерастів пролітали над моїм будинком на такій висоті, що я думав наразі повилітають склопакети з моїх вікон, а через 1-2 хвилини вибухи в місті... + боєзіткнення з федерастами були і в самому місті і на (і за) окружною дорогою.
показать весь комментарий
08.03.2023 23:21 Ответить
Ну а найвеличнішій верховний головнокомандуючий усіх часів та народів тут до чого? Боневтік?
показать весь комментарий
09.03.2023 00:04 Ответить
Звідки ця ублюдіна знає такі слова, воно само казало, що не знає, підор конченний здохни, це буде найкраще що ти зможеш зробити для України
показать весь комментарий
09.03.2023 05:40 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2023 22:24 Ответить
🤔
показать весь комментарий
08.03.2023 22:32 Ответить
Хто дивиться ці відосики? Я- жодного разу, взагалі не розумію, для чого вони?
показать весь комментарий
08.03.2023 22:24 Ответить
Не переймайся, він все рівно нікому нічого не винний
показать весь комментарий
08.03.2023 22:31 Ответить
Після краху "Київ за 3 дні" воно виставляє себе найкрутішим патріотом.
показать весь комментарий
08.03.2023 22:32 Ответить
В дійсності це велика проблема.
Дуже багатьом недолугим вкраїнчикам він запам'ятається, як "вдахнавітєль і арганізатар всєх наших пабєд"...
показать весь комментарий
08.03.2023 22:47 Ответить
Всех бед а не папед
показать весь комментарий
08.03.2023 23:04 Ответить
Агалогічно. Не дивився жодного звернення та відосика цієї падли за всі ці роки.

Для адекватних людей ЗЄ був порожнім місцем і ним залишився. Він не президент, а сором та ганьба України.
показать весь комментарий
08.03.2023 23:29 Ответить
Тебе, Віслюк youbunny, будуть лінчувати на Майдані. Мвйдан-3 буде повністю присвячений тобі і твоїй зешоблі.
показать весь комментарий
08.03.2023 22:26 Ответить
Литвин пише - Зеленський героїчно торохтить...
показать весь комментарий
08.03.2023 22:41 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2023 23:57 Ответить
Ще один балабол
показать весь комментарий
08.03.2023 23:09 Ответить
Верховний π-бол...
показать весь комментарий
09.03.2023 00:15 Ответить
24.02.2022
ЗЕ просыпается и видит рядом с собой в полутьме, фигуру в военной форме.
-О, наши пришли. Быстро же вы добрались от границы.
-Наши, наши. Это я, Залужный.
показать весь комментарий
08.03.2023 23:17 Ответить
Вони воюють - ЗЄ у бункері й Залужний на війні.

А Буданов та Сирський про це пісні співають. Тепер ще й яєшний барига Рєзніков до цього хлопчачого хору приєднався.
Добре, що хоч зовсім дірявий Арестович пішов готуватися до очолення ватного електорату.
показать весь комментарий
08.03.2023 23:26 Ответить
той абдрестовичь вже ділить з романенко украіну навпіл.бодай би те падло роздвоів кто навпіл
показать весь комментарий
09.03.2023 14:31 Ответить
Так а де ж всё-таки делся Баканов? А Витренко? Обоих уже за границу переправили? ИМПИЧМЕНТ!!
показать весь комментарий
09.03.2023 00:00 Ответить
Зеополітік
показать весь комментарий
09.03.2023 01:08 Ответить
ми моюемо вопрекі твоім мародерам.гинуть і наші героі щоб ти в телевізорі з ермаком торчав
показать весь комментарий
09.03.2023 14:26 Ответить
 
 