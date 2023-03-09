Зачистка лесополосы от оккупантов: "Один готов! Чушка ты кацапская, выходи! Зайка, вылезай! Живым будешь!". ВИДЕО боя

Украинские воины захватили вражескую позицию и зачистили лесополосу, в которой оккупанты обустроили позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи, опубликованной в соцсетях, бойцы уничтожили по меньшей мере одного оккупанта, а другим предлагали сдаться.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 156 120 человек (+590 за сутки), 303 самолета, 3441 танк, 2465 артсистем, 6736 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА