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Зачистка лесополосы от оккупантов: "Один готов! Чушка ты кацапская, выходи! Зайка, вылезай! Живым будешь!". ВИДЕО боя

Украинские воины захватили вражескую позицию и зачистили лесополосу, в которой оккупанты обустроили позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи, опубликованной в соцсетях, бойцы уничтожили по меньшей мере одного оккупанта, а другим предлагали сдаться.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 156 120 человек (+590 за сутки), 303 самолета, 3441 танк, 2465 артсистем, 6736 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

армия РФ (19691) уничтожение (7265) боевые действия (4324)


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Топ комментарии
+34
Зайчику виходь , бити не будемо , просто шкурку знімемо ))
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09.03.2023 10:07 Ответить
+26
Смерть КАЦАПОФАШИСТАМ!
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09.03.2023 10:08 Ответить
+14
domozy, Boze, na6ym zahisnykam, i zberezy ih 🙏
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09.03.2023 10:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
на останніх секундах що було? нашого бійця поранили?
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09.03.2023 09:40 Ответить
Схоже.
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09.03.2023 09:57 Ответить
Та ні! Якби поранили - "ойкнув"-би А так тільки крекче Мабуть присів чи відкотився вбік - щоб під кулі не потрапить
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10.03.2023 05:10 Ответить
Дай бог.
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10.03.2023 11:33 Ответить
Prinjal poziciju ljoize chtobi dalshe otstrlivat roSSijskix nacistov, ved ne vsjo vremja stoja, prisevshim eto delat...
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09.03.2023 10:01 Ответить
може просто камеру зняв шоб запис вимкнути, того і "вертольоти" в кадрі.
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09.03.2023 10:03 Ответить
Схоже, ні. Бо спочатку впав а потім перекотився. Якщо є влучання, то буває просто падіння. Очевидно просто уникав прицільного вогню.
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09.03.2023 10:05 Ответить
Був приліт в дерево, швиденько впав, щоб не впіймати.
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09.03.2023 10:17 Ответить
та ні меняе рожок, та переводу дух, адренолін зашкалівае
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09.03.2023 10:39 Ответить
Зайчику виходь , бити не будемо , просто шкурку знімемо ))
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09.03.2023 10:07 Ответить
Смерть КАЦАПОФАШИСТАМ!
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09.03.2023 10:08 Ответить
А был ли смысл предлагать отстреливающемуся фашистскому орку сдаваться, чтобы он "был живым"? Гораздо лучше, чтобы орк стал "неживым".
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09.03.2023 20:09 Ответить
Я не обсуждаю такую муйню.
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09.03.2023 21:21 Ответить
хаха, я то думаю шо итальянцы более профессионально мочились, ну "фошисты" то, или с кем ты это говно руснявое срав.нил то?
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09.03.2023 21:30 Ответить
Я про "фошистов" и слова не сказал. Внимательнее будь.
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09.03.2023 22:42 Ответить
да ну?
как раз внимательно ненавижу тех умников которые эту шваль срав.нивают с итальянцами(имея в виду германцев )

чувак, этим оркам до фашистов, даже итальянцев - расти - не вырасти.
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10.03.2023 08:03 Ответить
Я никого ни с кем не сравниваю и мне не интересны твои фантазии.
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10.03.2023 08:21 Ответить
domozy, Boze, na6ym zahisnykam, i zberezy ih 🙏
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09.03.2023 10:29 Ответить
Надіюсь живий.
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09.03.2023 21:02 Ответить
Вот бы так посмотреть как воины Вермахта мочили эту падаль, где то там же, тварей гнали далеко, слава воинам Вермахта, мужественные, коммунистоубивающие, спервапобедидодедые, да и просто Мужики...
И да - а кто возразит?
Может разве что кацапы, да?
Так шо . трам пам пам, как там.... гунтер солдатен, шмунтер офицериатен ... ээ
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09.03.2023 21:35 Ответить
Кто возразит? Ну не знаю, может быть кто-то их тех, почти восьми миллионов, украинцев, которые служили в красной армии во время второй мировой войны? А может бойцы УПА, которые тоже с немцами воевали.
Короче говоря, засунь этот вермахт себе в сраку, мудак.
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09.03.2023 23:31 Ответить
Та він просто п"яний! Як "заллє горло" - так і починає всім на форумі "мізки засирать" Не звертай уваги Хто тут давно - уже звикли до цього "п"яндиги"!
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10.03.2023 05:14 Ответить
слухай, за спиною звяздіти якось неправильно.
жовчний дідок, йди собі там, не знаю, поцури(ахах, опечака прикольна) з три цигарки на завалінкє(до речі х.з. що це таке - завалінка)
і подзвони внукам. прапор(фАну) повісив вже возлі дома? а сусіда(бо у нього корова більша)? гггг
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10.03.2023 07:59 Ответить
Іди нахрєн, алкоголік! Я бачу - ти вже усіх тут своїм п"яним варняканням заколупувать почав!
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10.03.2023 08:06 Ответить
Ти вже похмелився зранку? То йди проспися!
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10.03.2023 08:17 Ответить
в жёппу!
эти твари готовились к ..... упс, захвату мира.
ты тоже жалеешь мращь которая сдохла в Финляндии, Афгане, да пофиг где - совковое отребье?
я бы с удовольствием мочил коммунистов. ты хотя бы мля посмотри сколько и чего имел совок перед контрударом(а вот это реально было как путин говорит - "напали, бо хотели напасть на нас") Вермахта и других воинских соединений Третьего Рейха.
красножёппые перевешивали тотально ВО ВСЕМ!!!!
так шо скуления по совку считаю проявлением колбасной любви к Брежневу
тьху!
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10.03.2023 07:56 Ответить
Гарне полювання...
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09.03.2023 23:11 Ответить
чушка ти кацапська. титры "русский ублюдок"
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09.03.2023 23:13 Ответить
гниди
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10.03.2023 15:21 Ответить
 
 