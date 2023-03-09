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Украинский экипаж британского ЗРК Stormer HVM атакует российский дрон: "Цель уничтожена! Слава Украине!". ВИДЕО

Украинский экипаж британского ЗРК Stormer HVM, использующий ракеты Starstreak, уничтожил вражескую воздушную цель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы ПВО опубликовали в соцсетях. Как отмечают бойцы на записи, вражеский дрон был уничтожен 3 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО уничтожили 34 крылатые ракеты и 4 БПЛА "Shahed", - Залужный

Великобритания (5027) ПВО (2836) уничтожение (7265) дроны (4116) ЗРК (212)


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Топ комментарии
+19
Браво!!!
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09.03.2023 10:26 Ответить
+15
ВСУ + техника НАТО= смерть кацапии
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09.03.2023 10:36 Ответить
+14
Схоже на шахед. Хтось залишився зі світлом і головне живим ,дякуючи цим хлопцям.
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09.03.2023 10:42 Ответить
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Браво!!!
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09.03.2023 10:26 Ответить
там щось крупне літало значить безпілотник а не дрон
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09.03.2023 10:29 Ответить
А звідки вони знають де стоїть ЗРК, чі їх не маскують?
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09.03.2023 10:34 Ответить
Так же ж "добрих людей" серед нас ще дофіга. Їх ловлять майже кожного дня, але... От якби їх публично вішали, з показом по "єдиному марахфону", можливо б і поменьшало, але...
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09.03.2023 12:09 Ответить
ВСУ + техника НАТО= смерть кацапии
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09.03.2023 10:36 Ответить
Схоже на шахед. Хтось залишився зі світлом і головне живим ,дякуючи цим хлопцям.
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09.03.2023 10:42 Ответить
Всі росіяни мусять вмирати.
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09.03.2023 10:49 Ответить
дякуемо за вашу працю.ми живі бо ви в нас е
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09.03.2023 10:52 Ответить
китай напичкал тараканов безпилотниками ， приходится дорогой ракетой сбивать эту дрянь .
ВСУ делают отличную работу на фронте ，но давно пора переносить войну в росию ! На цензоре был разбор что слава богу таки у нас безпилотники появились которые доставляют ******* хлопоты .Но нужно намного больше ，вот когда очередной ванька будет звонить своей шалаве что бы та ему плакалась что у нас снова что то горит не електростанция так опора не опора так газ не газ так теплоцентраль . Хватит с ******* цацкатся .!
С одной стороны я вижу как у ВСУ чешутся руки убить взорвать рашиста окоп танк еще что рашисткое . А вот украинская власть которая ******** ЮГ больше занята "формулами мира" .
когда на 80 пусков калибров Украина будет отвечать хотя бы теми 80 ударами по рашке тогда наверное и обстрелов будет меньше если будут вообще .
Хотя не исключено что союзники заставили Украину не так рьяно бить по рашке в обмен на какие то "договоренности с рошей" ******* !И война еще надолго!
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09.03.2023 12:17 Ответить
20 seconds, it looks like its a longest shot I've watched
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09.03.2023 14:39 Ответить
вартість стартрик -130 к.б. (це переносна ПУ). ціна набоя\ракети відносно ціни орлана...- питання дискусійне...
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10.03.2023 01:20 Ответить
 
 