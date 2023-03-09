Украинский экипаж британского ЗРК Stormer HVM атакует российский дрон: "Цель уничтожена! Слава Украине!". ВИДЕО
Украинский экипаж британского ЗРК Stormer HVM, использующий ракеты Starstreak, уничтожил вражескую воздушную цель.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы ПВО опубликовали в соцсетях. Как отмечают бойцы на записи, вражеский дрон был уничтожен 3 марта.
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+19 vsbu vsbu
показать весь комментарий09.03.2023 10:26 Ответить Ссылка
+15 Aleksey NotBad
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+14 boris petrik
показать весь комментарий09.03.2023 10:42 Ответить Ссылка
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ВСУ делают отличную работу на фронте ，но давно пора переносить войну в росию ! На цензоре был разбор что слава богу таки у нас безпилотники появились которые доставляют ******* хлопоты .Но нужно намного больше ，вот когда очередной ванька будет звонить своей шалаве что бы та ему плакалась что у нас снова что то горит не електростанция так опора не опора так газ не газ так теплоцентраль . Хватит с ******* цацкатся .!
С одной стороны я вижу как у ВСУ чешутся руки убить взорвать рашиста окоп танк еще что рашисткое . А вот украинская власть которая ******** ЮГ больше занята "формулами мира" .
когда на 80 пусков калибров Украина будет отвечать хотя бы теми 80 ударами по рашке тогда наверное и обстрелов будет меньше если будут вообще .
Хотя не исключено что союзники заставили Украину не так рьяно бить по рашке в обмен на какие то "договоренности с рошей" ******* !И война еще надолго!