Пропагандист Соловьев угрожает расправой Урсуле фон дер Ляйен и Анналене Бербок: "С радостью посмотрю, как с вами разберутся русские солдаты". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев угрожает расправой президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и министру иностранных дел Германии Анналене Бербок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Соловьев заявил, что с радостью посмотрел бы на месть российских солдат за поставку оружия в Украину.

"Дождетесь! Будет стоять Т-90 прямо напротив вашего рейхстага гребаного!" – грозится пропагандист.

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