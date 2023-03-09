Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдержал вражеский минометный обстрел и сохранил жизнь экипажу. ВИДЕО

Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдержал вражеский минометный обстрел и сохранил жизнь экипажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой водитель бронеавтомобиля рассказывает об обстреле, опубликована в соцсетях.

"Сегодня мой второй день рождения, ребята!", - первые слова водителя бронеавтомобиля "Новатор", который во время выполнения боевого задания попал под минометный обстрел. В кузове бронеавтомобиля были гранатометы, но они, к счастью, не сдетонировали. Авто получило существенные повреждения. Военные констатируют, что "прилетело" сильно: пробитые колеса, вероятно, повреждены мосты. Но главное – все живы! А "Новатор" мы восстановим. Наша сервисная бригада уже готова поработать над скорейшим возвращением машины в строй", - говорится в сообщении к видео.

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