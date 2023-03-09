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Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдержал вражеский минометный обстрел и сохранил жизнь экипажу. ВИДЕО

Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдержал вражеский минометный обстрел и сохранил жизнь экипажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой водитель бронеавтомобиля рассказывает об обстреле, опубликована в соцсетях.

"Сегодня мой второй день рождения, ребята!", - первые слова водителя бронеавтомобиля "Новатор", который во время выполнения боевого задания попал под минометный обстрел. В кузове бронеавтомобиля были гранатометы, но они, к счастью, не сдетонировали. Авто получило существенные повреждения. Военные констатируют, что "прилетело" сильно: пробитые колеса, вероятно, повреждены мосты. Но главное – все живы! А "Новатор" мы восстановим. Наша сервисная бригада уже готова поработать над скорейшим возвращением машины в строй", - говорится в сообщении к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

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обстрел (27885) украинское оружие (171) Украинская бронетехника (44)


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Топ комментарии
+22
Вперше "Новатор" представлений 15 грудня 2017 року, а 22 грудня на території Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України вже пройшли випробування (тест-драйв) нового автомобіля. Створений для підрозділів швидкого реагування. За своїми характеристиками машина близька до КрАЗ "Спартан" і Богдан "Бпарс 8" Повна маса - 9 т. Виходить, що і цю машину спроектували і випустили при "баризі", а що ж зробили при Голобородько?
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09.03.2023 13:02 Ответить
+20
Техніка що, відремонтуємо, добре, що живі.
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09.03.2023 12:58 Ответить
+15
Авто задачу выполнил, сберег бойцов. Техника расходник. Главное, чтобы было кому управлять той техникой.
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09.03.2023 12:58 Ответить
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Техніка що, відремонтуємо, добре, що живі.
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09.03.2023 12:58 Ответить
Авто задачу выполнил, сберег бойцов. Техника расходник. Главное, чтобы было кому управлять той техникой.
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09.03.2023 12:58 Ответить
Вперше "Новатор" представлений 15 грудня 2017 року, а 22 грудня на території Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України вже пройшли випробування (тест-драйв) нового автомобіля. Створений для підрозділів швидкого реагування. За своїми характеристиками машина близька до КрАЗ "Спартан" і Богдан "Бпарс 8" Повна маса - 9 т. Виходить, що і цю машину спроектували і випустили при "баризі", а що ж зробили при Голобородько?
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09.03.2023 13:02 Ответить
Гірше того, виробника пов'язують з Пашинським, на якого (за словами зє) варто лише подивитись і відразу саджати в турму без суда і слідства.
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09.03.2023 13:11 Ответить
при голоборотьке іх перестали випускати.. не на часі..на дорозі більше вкрадеш
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09.03.2023 14:18 Ответить
Всі бюджетні гроші пішли на асфальт, нові телевізійні канали на російській мові і відоси. Чого тільки вартий той "Марафон", який зробив за рік свою справу на наступні вибори. А що для Володі могли зробити ті бронемашини? Він що, в них їздив? Йому за те болить?
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09.03.2023 15:42 Ответить
М'ясо почали маринувати на майськи шашлики...... Для того щоб с3,14здити на розбудові армії, треба мати мізки ,вигадувати схеми, будувати воруючу команду, тощо, для того щоб с,314здити на дорогах та якомусь ще будівництві, не треба взагалі нічого, треба тільки фізично терти дупою крісла у відповідних кабінетах, все решта вже давно вигадано, треба тільки обрати як тобі відвалять откат, золотим зливком, борзими цуценятами, кєшем або закинуть одразу на твій кіпрський чи ще який оффшор, почнемо з мізків, та ними й закінчимо, нема їх, від слова взагалі, тож вони й обрали собі форму розрахунку , бо знали що прийшли не на довго, та більше цього ніколи не буде, народ України можна наїбати одноразово, наступного разу він обирає собі іншого 3,14здуна, бо бой що був , набрид з одного разу.....
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16.03.2023 11:53 Ответить
Хлопці живі і Слава Богу 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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09.03.2023 13:09 Ответить
Скільки таких машин зробили в 20-22роках?
Підозрюю: нуль.
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09.03.2023 15:44 Ответить
Цю вже не "відновлять"... головне - хлопці живі.
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09.03.2023 18:00 Ответить
 
 