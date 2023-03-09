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Мобилизованные из Калининграда: Мы там погибнем все в первом, втором бою максимум. Лучше пускай сажают. ВИДЕО

Мобилизованные россияне из Калининграда отказываются идти штурмовать украинские позиции и сетуют на боевиков из "ДНР".

Видео возмущения россиян опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Мобилизованные жалуются на боевиков ДНР, которые не хотят идти в бой. И отказываются штурмовать украинские позиции. Они мечтают о том, чтобы выполнять на оккупированной украинской земле функции "теробороны".

"Вот здесь поселок отбит - вот здесь можно. Сели, окопались, и все, не проблема. Как ми должны были быть тероборонщиками. Окопались, сели и будем сидеть. Если будет прорыв... Нет прорыва - пошли дальше, продвинулись, сели на эти позиции", - кажуть росіяни.

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"Никто туда не пойдет, лучше пускай сажают. Сколько там дают 5-7 лет? Да похер. За кого умирать, за что? Идти штурмовать мы отказываемся", - жалуются оккупанты.

армия РФ (19691) россия (96200) мобилизация (2812)


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Топ комментарии
+12
Так то ж поки дійде до черепної коробки...
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09.03.2023 12:55 Ответить
+11
Не погібнітє. гинуть воїни, в бою. Ви здохните як брудні скажені псини..
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09.03.2023 13:00 Ответить
+11
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09.03.2023 13:06 Ответить
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ну, клоуняки! Ну у вас же щ є зброя, блд!
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09.03.2023 12:54 Ответить
Так то ж поки дійде до черепної коробки...
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09.03.2023 12:55 Ответить
Вони ще не дійшли до думки,що ,якщо посадять, то знову війна,але в армії зеків.
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09.03.2023 12:59 Ответить
И них в генетическом коде зашито ползать на коленях перед барином. Они скорее себя застрелят, чем поднимутся против властей.
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09.03.2023 13:01 Ответить
Це на генетичному рівні, страх перед хазяїном.
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09.03.2023 13:02 Ответить
бо вони не нація, у них ніколи не було демократії, була монархія, потім совок, потім путін. Їм не вистачає духу взяти на себе відповідальність за свою країну, а не перекладати її на автократа. Вони не ******* Росію, у них є ЧСВ - але це не любов, це пустий пафос, егоманія, нема величі - нема любові. Щоб полюбити Росію їм треба пройти розвал федерації, коли з'явиться на карті - Московська народна республіка, без Ічкерії, без Татарстану, без Бурятії й ще, як мінімум 19 республік. Їм треба визнати, що вони вкрали історію Русі-України, шанувати свою власну історію, без пафосу.
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09.03.2023 13:44 Ответить
отже, поглядують таки українські відео, з російських звідки б вони знали що всі поляжуть,,,?

чи то їх наші пісні так нажехали?
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09.03.2023 12:59 Ответить
Не допоможе. Тюрма - вагнєр - фронт.
По дорозі ще й "обідят".
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09.03.2023 12:59 Ответить
С швабры на бутылку, и кувалдой шлеп...
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09.03.2023 15:11 Ответить
Не погібнітє. гинуть воїни, в бою. Ви здохните як брудні скажені псини..
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09.03.2023 13:00 Ответить
Розлючені бандерівці обіцяють вам , кацапи драні , швидку смерть
на украінській землі 😠
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09.03.2023 13:05 Ответить
Росіян треба гнати з Москви і Пітербурга на північ за полярне коле і хай там з чухчами живут
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09.03.2023 13:05 Ответить
Сидєть, сосать, здихать. Или повернуть пушки в нужную сторону. Кацапи, ми тут сами разберемся, не нужно помогать, вотки нема, токо горілка.
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09.03.2023 13:05 Ответить
Ой, а шо такое ? Спесь прошла, пришел животный страх смерти ?
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09.03.2023 13:06 Ответить
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09.03.2023 13:06 Ответить
Тривожні дзвіночки які почались з тувинців плавно переростають в проблему мобілізації на болотах. Толку з їх втричі вищого мобілізаційного потенціалу не буде. Це добре.
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09.03.2023 13:09 Ответить
"кажєтся пчьоли началі что-то подозрєвать!" (С)

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09.03.2023 13:26 Ответить
Нічого-нічого... Зараз до вас у гості приїдуть тонкі поціновувачі чоловічої анатомії з пляшками. І побіжите вперед аж п'яти виблискуватимуть...
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09.03.2023 13:32 Ответить
Сдохните все падлы.
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09.03.2023 13:34 Ответить
Вони мають написати лист губернатору Калінінградської області.
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09.03.2023 13:39 Ответить
До референдума для отделения Калининградской области от РФ они ещё не додумались.
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09.03.2023 13:55 Ответить
В окопах уже долго не отсидишься. Прилетит дрон с подарками для хробаков.
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09.03.2023 13:54 Ответить
Мы там погибнем все в первом, втором бою максимум

Так это ж просто здорово!
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09.03.2023 14:06 Ответить
Салтыков-Щедрин *Любит русский народ бунтовать.Станет на колени- и давай бунтовать.*
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09.03.2023 14:17 Ответить
На відео не вистачає термобаричної гранати в тому тісному смердючому свинарнику.
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09.03.2023 14:20 Ответить
Хотіли пАвтаріть , пАвтаряйте ! Скоро 9 травня , ваші баби , вас радісно на паличках винесуть на парад
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09.03.2023 14:45 Ответить
Паломники, бл…. Могила Канта в другой стороне. Давайте, драп нах… вест.
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09.03.2023 14:57 Ответить
Тільки коли вони всі будуть боятися нас більше ніж своїх вертухаїв війна закінчиться.
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09.03.2023 16:09 Ответить
 
 