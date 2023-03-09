Мобилизованные из Калининграда: Мы там погибнем все в первом, втором бою максимум. Лучше пускай сажают. ВИДЕО
Мобилизованные россияне из Калининграда отказываются идти штурмовать украинские позиции и сетуют на боевиков из "ДНР".
Видео возмущения россиян опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Мобилизованные жалуются на боевиков ДНР, которые не хотят идти в бой. И отказываются штурмовать украинские позиции. Они мечтают о том, чтобы выполнять на оккупированной украинской земле функции "теробороны".
"Вот здесь поселок отбит - вот здесь можно. Сели, окопались, и все, не проблема. Как ми должны были быть тероборонщиками. Окопались, сели и будем сидеть. Если будет прорыв... Нет прорыва - пошли дальше, продвинулись, сели на эти позиции", - кажуть росіяни.
"Никто туда не пойдет, лучше пускай сажают. Сколько там дают 5-7 лет? Да похер. За кого умирать, за что? Идти штурмовать мы отказываемся", - жалуются оккупанты.
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чи то їх наші пісні так нажехали?
По дорозі ще й "обідят".
на украінській землі 😠
Так это ж просто здорово!