Мобилизованные из Калининграда: Мы там погибнем все в первом, втором бою максимум. Лучше пускай сажают. ВИДЕО

Мобилизованные россияне из Калининграда отказываются идти штурмовать украинские позиции и сетуют на боевиков из "ДНР".

Видео возмущения россиян опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Мобилизованные жалуются на боевиков ДНР, которые не хотят идти в бой. И отказываются штурмовать украинские позиции. Они мечтают о том, чтобы выполнять на оккупированной украинской земле функции "теробороны".

"Вот здесь поселок отбит - вот здесь можно. Сели, окопались, и все, не проблема. Как ми должны были быть тероборонщиками. Окопались, сели и будем сидеть. Если будет прорыв... Нет прорыва - пошли дальше, продвинулись, сели на эти позиции", - кажуть росіяни.

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"Никто туда не пойдет, лучше пускай сажают. Сколько там дают 5-7 лет? Да похер. За кого умирать, за что? Идти штурмовать мы отказываемся", - жалуются оккупанты.