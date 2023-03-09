"Российская ракета пару минут была в воздушном пространстве Румынии. Я это видел. Даже номер цели помню – 9733", - командир ракетного дивизиона С-300 Александр. ВИДЕО

В интервью BBC командир ракетного дивизиона С-300 Воздушного командования "Південь" по имени Александр рассказал, что видел, как российская ракета несколько минут летела через территорию страны НАТО Румынии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский военный отметил, что даже номер воздушной цели помнит.

"Ракета недавно через Румынию залетела, через Молдову. Я лично видел, как она залетала через Румынию. Своими глазами видел на индикаторе, как она пролетела через Молдову и залетела в Румынию. Мы же сидели наблюдали – видим летящую ракету… Я даже номер цели помню – 9733… Она залетела в Молдову – это уже было, не первый раз залетела. И видим, как она залетает на территории Румынии – где-то на пару минут... Потом залетела в Украину. Мы это видели. Пусть не отвлекаются", - рассказал Александр.

Читайте: Россияне впервые ударили ракетами разных типов, на этот раз выпустили 6 "Кинжалов", - Игнат

Напомним, согласно данным ВСУ, во время массированного ракетного удара РФ по Украине две ракеты, выпущенные из Черного моря, нарушили воздушное пространство Молдовы и Румынии. Молдова в связи с инцидентом вызвала посла. Румыния пересечение своего воздушного пространства не подтвердила.

О нарушении воздушного пространства НАТО сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" сначала пересекли границу Украины с Республикой Молдова, а ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств.

Также читайте: В НАТО не до конца понимают ситуацию в Бахмуте, - Череватый