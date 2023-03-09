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"Российская ракета пару минут была в воздушном пространстве Румынии. Я это видел. Даже номер цели помню – 9733", - командир ракетного дивизиона С-300 Александр. ВИДЕО

В интервью BBC командир ракетного дивизиона С-300 Воздушного командования "Південь" по имени Александр рассказал, что видел, как российская ракета несколько минут летела через территорию страны НАТО Румынии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский военный отметил, что даже номер воздушной цели помнит.

"Ракета недавно через Румынию залетела, через Молдову. Я лично видел, как она залетала через Румынию. Своими глазами видел на индикаторе, как она пролетела через Молдову и залетела в Румынию. Мы же сидели наблюдали – видим летящую ракету… Я даже номер цели помню – 9733… Она залетела в Молдову – это уже было, не первый раз залетела. И видим, как она залетает на территории Румынии – где-то на пару минут... Потом залетела в Украину. Мы это видели. Пусть не отвлекаются", - рассказал Александр.

Читайте: Россияне впервые ударили ракетами разных типов, на этот раз выпустили 6 "Кинжалов", - Игнат

Напомним, согласно данным ВСУ, во время массированного ракетного удара РФ по Украине две ракеты, выпущенные из Черного моря, нарушили воздушное пространство Молдовы и Румынии. Молдова в связи с инцидентом вызвала посла. Румыния пересечение своего воздушного пространства не подтвердила.

О нарушении воздушного пространства НАТО сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" сначала пересекли границу Украины с Республикой Молдова, а ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств.

Также читайте: В НАТО не до конца понимают ситуацию в Бахмуте, - Череватый

крылатые ракеты (889) НАТО (10086) ПВО (2836) Румыния (1116)


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Топ комментарии
+34
НАТО має тішитися, що Московія пішла таки на незламну Україну, а не на страни Балтії, бо потужний військовий блок мав би блідий та безпомічний вигляд..
сумна реальність.. добре, що хоч тепер вони "втянули пузо і почали качатися".. але ж якою ціною..(((
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09.03.2023 14:47 Ответить
+32
не треба провокувати бо путін нападе...
ото ***** осмілів бо бачив що міжнародні інституції та військові блоки що раніше підтримували баланс сил та стримання перетворились в жалюгідних занепокоєних імпотентів
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09.03.2023 14:52 Ответить
+27
натА виразіть АбЄспАкоєннАсть...
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09.03.2023 14:41 Ответить
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натА виразіть АбЄспАкоєннАсть...
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09.03.2023 14:41 Ответить
нє бо вона нє відєла...
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09.03.2023 14:42 Ответить
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09.03.2023 14:45 Ответить
не треба провокувати бо путін нападе...
ото ***** осмілів бо бачив що міжнародні інституції та військові блоки що раніше підтримували баланс сил та стримання перетворились в жалюгідних занепокоєних імпотентів
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09.03.2023 14:52 Ответить
Тому й поліз в Україну. Знав би, що дадуть по рогах - сидів би на чемодані смирно.
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09.03.2023 15:15 Ответить
ні - НАТО нічого не бачило, т.я.вийшло покурити або купити кави
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09.03.2023 16:06 Ответить
НАТО виразіло абєспакоєнность і передало і продовжить передавати Україні НАСАМСи, Іріси, Петріоти, Мамбу, хоук, та інші засоби ппо/про. так що не варто гнати на НАТО.
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09.03.2023 16:21 Ответить
НАТА сказала: -Іх там нет.))))
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09.03.2023 18:47 Ответить
А НАТА просто продовжує срацца...
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09.03.2023 14:41 Ответить
Це вже агресія , чи ще ні???
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09.03.2023 14:42 Ответить
І що з тошго...???? А я на власні очі прибульці вбачив. Подяка за УСЕ Союзникам !
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09.03.2023 14:43 Ответить
Доки ракета знаходиться в повітряному просторі іншої країни ми її не збиваємо, а потім збити бува вже пізно.
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09.03.2023 14:53 Ответить
Тут не про подяку, а про каждый дюйм.
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09.03.2023 14:59 Ответить
Незнаю щодо дюймів..Може й так.

Як сказав один чесний журналіст : Але коли хтось нарікатиме, що такий-сякий-етакий Захід(чи то НАТО) не дає нам того, не дає нам сього, не воює - спитайте краще в неголених лідерів, ЧОМУ так? Часом не тому, що існує прямий зв'язок і взаємозалежність між діями кліки - і діями союзників?А що вони бачать? Вони бачать, що після приручення НАБУ в країні не зосталося жодної незалежної інституції чи гілки влади.

Парламентсько-президентська республіка - вічная пам'ять: Верховна Рада є підрозділом офісу президента. Уряду - нема, а є Кабінет Міністрів як один із вторинних кабінетів, де просто підписують чеки. Генпрокуратуру очолює однопартієць, а свій свого не перевірить, не проконтролює і не покарає. Нема Рахункової Палати, яка має повноваження проводити аудит усієї чиновницької вертикалі, включно з Міноборони. Конституційний Суд паралізовано, й тепер він ухвалить будь-які забаганки. Всі альтернативні медія розіпнуті й заборонені, лишилися лизодупні. Антимонопольний комітет очолює колєжанка, на чию сестру записано віллу президента в Італії. Всі державні комітети, які видають дозволи, квоти й нормативи (від екологічних до промислових) очолюють свої люди. Тепер колекцію вбитих інституцій поповнив особливо знаковий і пам'ятний експонат - НАБУ.
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09.03.2023 15:10 Ответить
Ещё раз речь идет о дюймах, которые защищаются теми благодарными за оружие, а не словами о дюймах. А кто там о чем сожалеет или нарекает то это личное.
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09.03.2023 16:00 Ответить
Союзников?) А можно почитать текст союзного договора?) Вы там ухи не сильно переели?))) ******* ТЫСЯЧАМИ вагонов гуманитарку, ту которую налогоплательшики других стран ПО СВОЕЙ доброй воле нам прислали и при этом хватает наглости заявлять о каких то ******* с их стороны?)))
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09.03.2023 20:21 Ответить
Румуни будуть мовчати поки по Бухаресті не прилетить , і то скажуть то Українці с300
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09.03.2023 14:44 Ответить
НАТО має тішитися, що Московія пішла таки на незламну Україну, а не на страни Балтії, бо потужний військовий блок мав би блідий та безпомічний вигляд..
сумна реальність.. добре, що хоч тепер вони "втянули пузо і почали качатися".. але ж якою ціною..(((
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09.03.2023 14:47 Ответить
Якби хубло вдарило по Балтії, то на слідуючий день кілька країн вийшли б з НАТО, більшість інших взяли б на роздуми два місяці, як це передбачено статутом, оборонялися б лише поляки, британці, американці, та ще, можливо, хтось зі східноєвропейців.
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09.03.2023 14:59 Ответить
Без сумніву.
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09.03.2023 15:02 Ответить
А Балтійці узнали б, що вони вже років 3, як не в нато.
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09.03.2023 17:01 Ответить
Зачем вы тогда так рветесь в НАТО?
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09.03.2023 17:54 Ответить
А с чего вы взяли, что конкретно эти рвутся?) Эти сначала выбирали Кучму ибо Кравчук бИндероцам продался, потом яныка чтобы побыстрей подружится с рашкой, а в 19-м янелоха, чтобы закончил войну, просто перестав стрелять и договорился где то посредине...
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09.03.2023 20:27 Ответить
Це не про мене. За вказаних вами персонажів не голосував.
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09.03.2023 21:12 Ответить
Ну извините... Просто меня со вчерашнего дня триггерит... Вчера от дочери, которую учил всю информацию проверять, после ее почти годичного нахождения в Польше, услышал весь набор бреда который мы тут на Цензоре слышим от зебилов, и вишенка на торте: "Зеля принял в 19-м году полностью разграбленную армию и все что он успел в ней восстановить, с тем и воюем..." Любые мои возражения, это я лег под кацапов....
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09.03.2023 21:40 Ответить
На жаль, більшість наших людей не хочуть критично мислити і на виборах керуються скоріше емоціями, ніж розумом. Тепер маємо, те що маємо. З 2010 року я говорив оточуючим, що війна з росією після обрання януковича неминуча, імперія захоче відродження. Більшість сміялися, мовляв яка війна, у всіх там і тут родичі, ми ж братські народи і таке всяке, не хотіли розуміти, що імперія ніколи не житиме мирно зі слабким сусідом. Тепер платимо страшну ціну.
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10.03.2023 09:48 Ответить
Тому що парашастан нам не залишає вибору:або ми з НАТО, хай і нерішучим, або нас не буде.
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09.03.2023 21:09 Ответить
Нісенітниця. Вони тому й не пішли на них, бо сцяться. Це прямий шлях до третьої світової, й в ній у рашки шансів - нуль. Можливо вони б й захопили швиденько Прибалтику, але, коли б НАТО оговталось - їм було непереливки. До того ж деякі країни НАТО мають ядерну зброю. Це теж вагомий аргумент.
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09.03.2023 20:40 Ответить
Суть в тому що НАТО себе веде зараз як терпіли яким водять по губам і не перший раз а відповіді від НАТО немає
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10.03.2023 09:39 Ответить
Не ліпи дурню
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10.03.2023 10:59 Ответить
Неправда. Країни Балтії дуже рішуче налаштовані проти Росії. Вони б точно оборонялися.
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09.03.2023 16:13 Ответить
ніхто з Українців навіть і не сумнівається у мужності і самопожертві наших друзів-братів..
але передивіться хроніку перших тижнів, кількість тупої маси орків, смертельного багатокілометрового заліза і, головне, - відстані-масштаби..
захоплені Київська, Чернігівська, Сумська.... області, кожна - це за площиною та і по населенню це десь половина кожної з Держав Балтії, просто банально нема можливості куди відійти і зібратися з силами, людьми, технікою..
..думав-гадав, що для притомних людей це очевидно, без довгих-нудних уточнень...
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09.03.2023 16:39 Ответить
порівняв хрін із цибулею... Прибалти ніколи б не обрали сонцеликого дебіла-лідора вЗесвіту, що готував Україну до поразки із ****** наріду.
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10.03.2023 09:28 Ответить
Та НАТО якось пох --- транзит .
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09.03.2023 14:48 Ответить
Вони ж знають , що вона летить по нас . Та й сидять собі рівно на дупі і не рухаються щоб не збилась з курсу
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09.03.2023 14:48 Ответить
А якщо ху#лом захоче підняти ставку і ракета полетить до них? Хто дасть гарантію?
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09.03.2023 15:01 Ответить
Тоді вони скажуть,що то була українська ракета ППО.
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09.03.2023 15:15 Ответить
Це приблизно вигляда так ніби Ви дозволяєте злодію проходити через своє подвір'я грабувати сосіда. Зрештою що подума пр Вас злодій, і чи не опинитись Ви на місці вашого сусіда.
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09.03.2023 16:52 Ответить
московська пропаганда ллється з усіх рупорів як героїчно вона воює з країнами нато, а тут бац виявляється нато навіть не з'явилося на бій..
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09.03.2023 14:48 Ответить
Вони навіть якщо ракета пролетить над президентською резиденцією на наднизькій висоті, з намальованим кацапським прапором на корпусі та весело вигукуючи "Слава росії!" і тоді будуть казати, що порушення повітряного простору НАТО не було...
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09.03.2023 14:48 Ответить
я гадаю, що НАТО зараз у такому положенні, що, якщо ракети, або кілька, залетять у Європу, та будуть там літати хоч тиждень, то держави Європи кожен день будуть висловлювати тільки занепокоєність різного ступеню...
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09.03.2023 14:50 Ответить
Счас выяснится, что и Румынии нет. А то, что на ее месте, это оптический обман. Иллюзия. В общем, не стоит беспокоиться, граф Дракула порешает все проблемы со зрением.
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09.03.2023 14:52 Ответить
Скоро будут с Чехии залетать, а НАТО не увидит.
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09.03.2023 14:55 Ответить
Думаєте, кацапи такі підступні, і НАТО просто спостерігає?!
А як вам оце?

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 07.‎03.‎2023

27 лютого 2023 року B-2 SPIRIT Block 30 AV-19 (c/n 1019) " Spirit of Kitty" сер. №93-1086 в рамках позиційних навчань ВПС США пройшов 288 км по російській території в зоні відповідальності 1-о командування ВПС і ППО Західного військового округу. На присутність літака ВПС США ППО і ВКС ЗС РФ не відреагували.
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09.03.2023 14:55 Ответить
Бо по перше це США,а ще кацапи їх могли і не помітити ,бо п'яні десь валялися
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09.03.2023 15:02 Ответить
вони ще очі закрили щоб не бачити як Байден прибув до Києва..
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09.03.2023 16:45 Ответить
Мало конкретики, але думаю це була не російська територія, а тимчасово окупована, напевно територіальні води в кордонах України 1991 року.
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09.03.2023 15:08 Ответить
Згоден! Без коментарів! ДЕАКТИВ!
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09.03.2023 15:17 Ответить
Румуни на ті 2 хвилини вийшли з НАТО, а потім знов зайшли, так що з юридичної точки зору все ок.
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09.03.2023 15:04 Ответить
Ха ха....
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09.03.2023 18:13 Ответить
Перечитав всі коментарі і хочу задати питання, а як збивати ракету, яка ніби залетіла на територію в межах кордону, де кордон не рівний і виглядаю так, що вона летить по кордону, то перетне лінію на пару метрів там, то потрапить на інший бік кордону? Як таку ракету збивати? Куди вона впаде? А куди впаде ракета, якщо пройте поруч і не зіб'є ворожу ракету?
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09.03.2023 15:04 Ответить
Тобто якщо на пів-шишечки - це не рахується?

Ну Ок - ми так і зарахуємо!
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09.03.2023 15:22 Ответить
Декілька хвилин - це для швидкої ракети дууууже багато. За цей час можна спокійно збити й не паритись. Це ж не цивільний літак з людьми. Турки он, свого часу зафігачили російський СУ-24, який на декілька секунд залетів у повітряний простір Турції, й нічого, куйло проковтнув.
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09.03.2023 20:50 Ответить
Варианта всего три:
1. Румыны вполне могли элементарно прое...бать
2. Румыны увидели, но не понимали что в этом случае делать
3. Есть четкая установка (НАТО) пролетающие ракеты не сбивать

Не важно по какой причине не сбили. Важно другое: Путлер однозначно это воспринимает как "пиндосы сцат". И постоянно получает подтверждения этого.
Ракета эта уже не первая. Стоит вспомнить исчезновение вертолета береговой охраны Румынии в начале войны, которое "замяли для ясности". Можно продолжить кораблями с техникой и боеприпасами из Сирии, которые Турция (НАТО) пропускает через Босфор "не глядя". И т.п.
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09.03.2023 15:05 Ответить
На рахунок НАТО ілюзії зникли ще після падіння кацапської ракети в Польщі . Тут все ясно як Божий день .
Вони будь що будуть уникати відповіді , бо бояться війни з кацапією . Ядерної війни . ! ***** це бачить , і тому все більше вважає що в нього розв'язані руки . Дивно також що він і досі не почав провокувати НАТО - ще більше , обстрілюючи наприклад - територію вже не прикордонну , а в глибині ЄС .
Хоча , з іншого боку - йому зараз і не до цього . Всі його сили кинуті проти України .
Та і можливо - ***** теж не хоче зайвий раз злити альянс , бо розуміє що тоді постачання Україні зброї в необмеженій кількості , включаючи вже й літаки і ракети 300 км +, стане справою кількох днів , а не місяців як зараз .
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09.03.2023 15:06 Ответить
Тобто, карлик хоче ядерної війни? Але це нісенітниця. Він чудово розуміє, що у випадку цього - він мрець. А своє життя він ставить вище за все. Тому, дешевий блеф це все.
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09.03.2023 20:56 Ответить
НАТО вам не уникнути того щоб вступити у конфронтації з московією. Рано чи пізно. Не ховайтеся за спиною українців. Вражайте москальські ворожі цілі, не вагайтесь. Вагання смерті подібно.
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09.03.2023 15:15 Ответить
Декілька хвилин, це багато. Вона там пройшла над величезною територією.
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09.03.2023 15:17 Ответить
Тем временем, над Румынией нарезает круги пара B-52. Интересно, это в связи с этим?

https://www.flightradar24.com/2f75bc14
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09.03.2023 15:18 Ответить
Якщо пам'ятаєте, то він нарізав і по території України аж до кордону з болотними, визвавши у нас хибну ілюзію захисту із сторони нато. Чим закінчилось-бачимо.
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09.03.2023 17:09 Ответить
Чого ви від них хочете, вони живуть в іншому світі, і мають на це право. Допомагають, і за це спасибо...
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09.03.2023 15:19 Ответить
Просто надо считать, что ракета летит со стороны Румынии и сбивать её, и пусть румыны объясняется, какого хрена они ракетами по нам стреляют
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09.03.2023 15:24 Ответить
Добра ідея. Збити, і зразу циганам ноту.
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09.03.2023 17:10 Ответить
дурнику, бовдуром помреш, але про походження циган не почитаєш?
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10.03.2023 09:34 Ответить
Это называется НАТО засунуло голову в песок.
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09.03.2023 15:52 Ответить
ще один дабл опариш судить по собі...
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10.03.2023 13:20 Ответить
Я думаю, шо кацапня прощупывает возможность запуска ракет над территорией НАТО с 5-й эскадры в Средиземном море.
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09.03.2023 16:26 Ответить
Ценой жизни украинцев сегодня страны НАТО выиграли время для подготовки своих армий к войне с россией и китаем. Самые умные европейцы уже начали догадываться, что путин не остановился бы на Украине.
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09.03.2023 16:41 Ответить
Якби плєшивець пішов в Європу через Прибалтику, Білорусію вже б давно какцапи мили чототи в Ла-Манші.
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09.03.2023 17:00 Ответить
На ку надо такая Ната?
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09.03.2023 17:32 Ответить
Не здивуюсь якщо завтра москальські ракети почнуть залітати на Львів через Польшу,а що через Румунію вже залітають.Боже бережи нас всіх і опікуйся нами,допоможи вижити у цьому брехливому світі!
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09.03.2023 18:07 Ответить
Вот вам и НАТА. Если бы не Украина то ***** уже стояло бы в Польше и странах Балтии и требовало восстановить ГДР. А Трамп бы согласился чтобы не правациравать
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09.03.2023 21:04 Ответить
.

це таке грiзне НАТО ? скiльки можна обсиратися ???
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10.03.2023 10:41 Ответить
 
 