Вертолеты над Мариуполем: уникальная операция дала гарнизону весной 2022 года продержаться на месяц дольше. ВИДЕО

Уникальная воздушная операция ГУР МО и армейской авиации в марте-апреле 2022 более чем на месяц продлила эффективную оборону гарнизона Мариуполя на "Азовстали".

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью для первого фильма "Авиапрорыв на Азовсталь. Небо" документальной трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле". Фильм был показан вчера, 8 марта, в национальном марафоне Единые новости #UA Разом, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тот месяц, который выиграли, позволил выстроить ту систему обороны, которая действует даже сейчас. То есть этими действиями мы сковали противника и не позволили его более чем 10-ти тысячной группировке двинуться сразу на Запорожье. Этим мы выиграли время и этим мы разрушили их замыслы ", – рассказал Буданов.

Читайте: Зеленский: Истребители могут решить ход войны

В документальном фильме, снятом журналистом, а ныне военнослужащим Артемом Шевченко, говорится о неизвестных ранее деталях рискованной и уникальной воздушной операции ГУР МО. Семь боевых вылетов вглубь вражеской территории более чем на 100 километров с плотной противовоздушной обороной противника, которые были проведены 16 вертолетами армейской авиации. Они доставили более 30 тонн груза (оружие, боеприпасы, связь), десантировали более 70 бойцов подкрепления и эвакуировали 64 раненых гарнизона защитников Мариуполя, которые 86 дней держали осаду Азовстали в окружении гораздо больших сил врага.

Деталями планирования и подготовки операции поделились пилоты армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, офицеры-спецназначения ГУР МО, азовцы-защитники Мариуполя.

Также читайте: В Левобережном районе Мариуполя слышны взрывы, - Андрющенко

"Это одна из самых ярких операций, в которой мне удалось участвовать. Именно то, что противнику кажется невозможным, в большинстве случаев срабатывает. Потому что противник был не готов к такой наглости, такой дерзости, к тому, что мы можем на такое пойти", - рассказал офицер группы специального назначения ГУР МО с позывным "Флинт". Он участвовал в операции бортовым стрелком, задачей которых, кроме огневого прикрытия, была эвакуация пилотов и раненых в случае уничтожения или аварийной посадки вертолетов на вражеской территории.

"Наверное, мне повезло, потому что вражеская ракета, попавшая в мой вертолет, она просто не взорвалась. Она пробила двигатель, сделала большую дырку, один двигатель выключился, но не было детонации ракеты. Я понял, что никакого пожара нет, мы только потеряли один двигатель и первые секунды пытался просто не упасть, потому что было падение оборотов несущего винта, что очень критично на вертолете, и пытался продолжать лететь", - рассказал Герой Украины, пилот Евгений Соловьев , которому удалось долететь на базу на поврежденном вертолете Ми-8 и спасти двадцать раненых.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе снесли многоэтажку, в подвале которой осталось более 200 тел погибших, - Андрющенко. ФОТО

"Когда мы услышали их звук, когда мы ожидали, мы думали, что это вертолеты противника. Потому что с начала операции никакой украинской авиации над Мариуполем не работало. И соответственно мы до последнего не верили, что вертолеты долетят до нас, не то что нам что-то доставят и кого-то заберут", - поделился своими воспоминаниями позывной "Мольфар", начальник связи штаба обороны Мариуполя, офицер ОЗСП "Азов", который тяжело ранен был эвакуирован из Азовстали первым рейсом.

Просмотреть фильм можно по ссылке.