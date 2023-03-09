В Москве и Екатеринбурге звучали сигналы тревоги. Россияне говорят, что это хакеры. ВИДЕО

В столице РФ и Свердловской области звучали сигналы тревоги. Также телевидение транслировало сообщение о необходимости взять противогазы и уходить в укрытие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Так, в Москве сигнал тревоги раздался в эфире радиостанций и телеканалов. В объявлении речь шла о радиационной опасности, москвичей призывали использовать противогазы.

По данным министерства чрезвычайных дел РФ, это произошло после взлома серверов.

Также сирены звучали в Екатеринбурге. "На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги", - сообщили в МЧС.

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В российском министерстве отметили, что информация об опасности неправдива и не соответствует действительности.