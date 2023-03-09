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В Москве и Екатеринбурге звучали сигналы тревоги. Россияне говорят, что это хакеры. ВИДЕО

В столице РФ и Свердловской области звучали сигналы тревоги. Также телевидение транслировало сообщение о необходимости взять противогазы и уходить в укрытие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Так, в Москве сигнал тревоги раздался в эфире радиостанций и телеканалов. В объявлении речь шла о радиационной опасности, москвичей призывали использовать противогазы.

По данным министерства чрезвычайных дел РФ, это произошло после взлома серверов.

Также сирены звучали в Екатеринбурге. "На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги", - сообщили в МЧС.

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В российском министерстве отметили, что информация об опасности неправдива и не соответствует действительности.

москва (3090) россия (96200) воздушная тревога (810)


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Топ комментарии
+27
Шоб у вас тварей тревога была круглосуточно и выключить не могли.
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09.03.2023 16:15 Ответить
+8
Привьікайте, теперь єто будет часто.
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09.03.2023 16:31 Ответить
+5
кацап...іди геть на аднакласнікі....
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09.03.2023 17:24 Ответить
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Шоб у вас тварей тревога была круглосуточно и выключить не могли.
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09.03.2023 16:15 Ответить
Хахаха. Лєнін всігда с тобой, кацапе )
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09.03.2023 16:22 Ответить
і сраЛін такожжжж!
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09.03.2023 18:26 Ответить
Українські хакери навряд би намалювали Крим кацапським, щось тут не те...
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09.03.2023 16:24 Ответить
Все тут те. Поєднайте три події дня - ракетний обстріл України, два В-52 і оце МЧС рф сигнал тривоги. Можливо кацапи готували окрім ракетного удару, ще й ядерні удари по Україні. Тому і американські В-52 і сигнали.
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09.03.2023 16:50 Ответить
а де прочитати про B-52, що сталося недавно?
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09.03.2023 17:11 Ответить
Привьікайте, теперь єто будет часто.
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09.03.2023 16:31 Ответить
чтоб вас ****** поганых разбомбило как в ДНЕПРЕ,ОДЕССЕ,МАРИУПОЛЕ и по всей УКРАИНЕ!
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09.03.2023 16:50 Ответить
Шкода, але це тупо дрібниця, проти того, що вони наробили за ніч і ранок в Україні, без далекобійних ракет, потужних дронів з великим зарядом і авіації ми не зможемо їх ефективно карати
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09.03.2023 16:56 Ответить
Минобороны РФ назвало ракетный обстрел Украины «массированным ударом возмездия» за Брянск.
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09.03.2023 17:18 Ответить
А чого, нехай привикають, що тривога неправдива. А потім, коли буде справжньою, вони не повірять. От і добре.
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09.03.2023 17:05 Ответить
Чушь ни о чём.
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09.03.2023 17:17 Ответить
это ложь.....
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09.03.2023 17:23 Ответить
Украина может только погибших мирных жителей СЧИТАТЬ. И озвучивать. За год адекватного ответа не было, и уже понятно что не будет
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09.03.2023 17:21 Ответить
кацап...іди геть на аднакласнікі....
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09.03.2023 17:24 Ответить
надо,чтобы там на болотах ********* хоть раз!они сцыкливые твари!
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09.03.2023 18:43 Ответить
"И вить знаю, Машка, што то хахлы праклятые врут фсё, аднака сру и остановицца нимагу!"
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09.03.2023 19:55 Ответить
Представляю, как там у кацапов пердаки прорвало от такой тревоги! Малость, а приятно. Ничё. Кацапы ещё и не так сраться будут, хоть мы по мирным и не бьём
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09.03.2023 21:20 Ответить
 
 