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Бойцы 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" взяли в плен двух "вагнеровцев" в Бахмуте. ВИДЕО

Бойцы 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" взяли в плен двух "вагнеровцев" в Бахмуте.

Видеозапись первого допроса окупантов опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Пленные вагнеровцы. Работа 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат". Бахмут", - пишет он в комментарии к видео.

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Бутусов Юрий (4385) Бахмут (1604) пленные (2174) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+20
Вагнерівці це найманці і на них Женевська конвенція не застосовується. Тому брати в полон оце кримінальне лайно і опікуватися ним надаючи їм статус "людини" не варто.
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09.03.2023 16:52 Ответить
+15
Зовні, - наче люди. Треба дуже міцно засвоїти, хто вони насправді.
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09.03.2023 16:23 Ответить
+14
Доставте его к червям,уже одной ногой там,бледный такой несчастный,кровью истек да и все дела.Правильную доставку организуйте
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09.03.2023 16:24 Ответить
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Зовні, - наче люди. Треба дуже міцно засвоїти, хто вони насправді.
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09.03.2023 16:23 Ответить
Доставте его к червям,уже одной ногой там,бледный такой несчастный,кровью истек да и все дела.Правильную доставку организуйте
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09.03.2023 16:24 Ответить
no posadku na butylku ce obviazkovo.
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09.03.2023 22:44 Ответить
Що, і далі цих уголовників беруть живими? Хіба їх міняють?
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09.03.2023 16:26 Ответить
В принципі змінюють, але їх там все одно кувалдою замочать, тому вони самі відмовляться на обмін і у нас з'явиться баласт до кінця війни, просто наші не завжди відразу знають це карний злочинець або чмобик, адже їх змішують, а так як ми гуманно чинимо з ними нам доводиться з ними поратися далі
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09.03.2023 17:17 Ответить
Саме так - їх міняють і набагато охотніше за чмобіків.
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10.03.2023 00:53 Ответить
отребье ..
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09.03.2023 16:39 Ответить
Вот и наглядное подтверждение самых профессионально обученных вагнеровцев, о которых с утра были тут новости
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09.03.2023 16:51 Ответить
Вагнерівці це найманці і на них Женевська конвенція не застосовується. Тому брати в полон оце кримінальне лайно і опікуватися ним надаючи їм статус "людини" не варто.
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09.03.2023 16:52 Ответить
як що нам повернуть хоча б одного нашого військового за 10 таких підарасів, то варто брати
тільки розводити на правильний базар
що б їх там свої ж і прибили
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09.03.2023 21:30 Ответить
Я так Вам "по секрету" скажу, через два роки суворого режиму розвести будь якого зека на потрібний Вам базар вже нереально. Хіба що це повний дурень, але навіть у таких розвивається інстинкт самозбереження.
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09.03.2023 21:54 Ответить
Бородатий відразу включив затурканого сторожа з колгоспу " 60 років без урожаю ". По харі видно - дішлий свинособака, без моралі аби платили. Цей після обміну знову прийде.
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09.03.2023 21:38 Ответить
перегружені інтелектом рускі ідіоти ванюшкі
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09.03.2023 17:00 Ответить
Вбийте їх на хрін!
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09.03.2023 17:34 Ответить
навіщо ? вбитий ворог - на добриво, поранений - нам клопіт та витрати, каліка, втрате ногу/руку - клопіт ворога (лікуй, забезпечуй)
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09.03.2023 17:55 Ответить
уже тепло +15 какие шапки)
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09.03.2023 17:44 Ответить
Вагнерівці - це хто? Терористи? Озброєні? Міжнародна Конвенція їх під захист не бере. Тому можна було просто застрелити.
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09.03.2023 17:45 Ответить
" Я злий укр , но є правила " Наші воїни ЗСУ неймовірні , найкраща армія в Світі ! Пишаємося вами , віримо вам ! Слава Україні !
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09.03.2023 18:26 Ответить
А чого ці террористи ще живі?
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09.03.2023 18:26 Ответить
Он закурил и все забыл, он даже в разговор не видеться , репутация одна , убить Украинца , веры нет , одна гнилая лож , Кацап в законе..
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09.03.2023 19:32 Ответить
Військой ,що запитує забув мабуть ,що ми живемо в Україні.
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10.03.2023 08:59 Ответить
ще й цигарки їм дають(((. Але з декількох стволів не розстрілюють!! Відчуйте різницю, називається.. Хоча, вагнерівців можна страчувати, навіть не порушуючи умов Женевської конвенції.
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10.03.2023 10:31 Ответить
 
 