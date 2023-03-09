Бойцы 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" взяли в плен двух "вагнеровцев" в Бахмуте. ВИДЕО
Бойцы 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" взяли в плен двух "вагнеровцев" в Бахмуте.
Видеозапись первого допроса окупантов опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Пленные вагнеровцы. Работа 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат". Бахмут", - пишет он в комментарии к видео.
Топ комментарии
+20 НБ
показать весь комментарий09.03.2023 16:52 Ответить Ссылка
+15 Nataliya Mischenko
показать весь комментарий09.03.2023 16:23 Ответить Ссылка
+14 Vladimir Vaschenko
показать весь комментарий09.03.2023 16:24 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тільки розводити на правильний базар
що б їх там свої ж і прибили