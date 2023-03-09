РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6770 посетителей онлайн
Новости Видео Помощь Украине
6 012 13

В Киевском метро появились стулья для удобства людей во время тревог и патриотический арт-поезд, - Кличко. ВИДЕО

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" получило от Международной Организации по Миграции гуманитарную помощь, которая сделает более комфортным для людей пребывание на станциях во время воздушных тревог.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

В Киевском метро появились стулья для удобства людей во время тревог и патриотический арт-поезд, - Кличко 01

"Киевский метрополитен – один из объектов критической инфраструктуры столицы, укрывающий десятки тысяч людей во время атак россиян. Мы не прекращаем улучшать условия пребывания киевлян на подземных станциях метрополитена во время воздушных тревог. И сегодня КП "Киевский метрополитен" получило гуманитарную помощь от Международной Организации по Миграции. Это – 10 500 раскладных стульев, 1500 одеял и 1500 матрасов", – сообщил Кличко.

Он поблагодарил иностранных партнеров и отметил, что помощь будет распределена между всеми подземными станциями. Для того чтобы получить стулья, необходимо обратиться к дежурному персоналу на станции. А одеяла и матрасы будут использоваться в случае длительной воздушной тревоги (более 12 часов).

Также читайте: Польша передала Украине еще 10 танков Leopard 2, - министр обороны Блащак

В Киевском метро появились стулья для удобства людей во время тревог и патриотический арт-поезд, - Кличко 02

Также Виталий Кличко проехался по новому арт-поезду, который начал курсировать на Красной ветке киевской подземки.

"Сегодня на линию подземки вышел новый арт-поезд. На вагонах изображены патриотические рисунки, слова и фразы, уже ставшие символическими за время полномасштабной войны. Проект реализовала компания "Paint Hunters", профессионально занимающаяся созданием муралов. Средства из бюджета города и подземки не привлекались. Художники расписали арт-поезд в подарок городу и его жителям", - отметил Кличко.

Киев (25685) Кличко Виталий (4652) Метрополитен (1017)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Только через год догадались стульчики поставить?
показать весь комментарий
09.03.2023 18:43 Ответить
+5
Ще назвіть -"поїзд незламності ім. боневтіка''!
показать весь комментарий
09.03.2023 18:56 Ответить
+4
Виталий не одной станции метро в Киеве за восемь лет не построил, зато хоть стульчики расставит.
показать весь комментарий
09.03.2023 18:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Корисна справа для Українців за допомогою ЄС зроблена!!

Це не про міфічні 400. 000 «спасенних рабіновичем українців»… ну, рахамія вкурсі, в'ін же і листа злампічив…
Мабуть, контроль на перших порах непотрібний, але ж «совків» ще вдосталь… там алюміній..
показать весь комментарий
09.03.2023 18:43 Ответить
Только через год догадались стульчики поставить?
показать весь комментарий
09.03.2023 18:43 Ответить
Виталий не одной станции метро в Киеве за восемь лет не построил, зато хоть стульчики расставит.
показать весь комментарий
09.03.2023 18:44 Ответить
Неначасі...
показать весь комментарий
09.03.2023 19:00 Ответить
Відверто кажучи може дещо і не на часі.

Та і в Києві є більш суттєві інфраструктурні проблеми, аніж метро
показать весь комментарий
10.03.2023 10:45 Ответить
а от не втриматись, щоб не дзьобнути...
показать весь комментарий
09.03.2023 19:25 Ответить
Метро на Виноградар майже готове.
показать весь комментарий
09.03.2023 20:40 Ответить
Ще назвіть -"поїзд незламності ім. боневтіка''!
показать весь комментарий
09.03.2023 18:56 Ответить
лампи з Европи, стільці з Европи...
зате мер наш і фото на хвоні стільців наше...
пішли справи кое-как)))))
показать весь комментарий
09.03.2023 19:00 Ответить
а без розмальовок ну ніяк...
показать весь комментарий
09.03.2023 19:01 Ответить
Брось, Виталька, хньой страдать твоя справа бити кацапське ібло. Ти мастер.
показать весь комментарий
09.03.2023 19:03 Ответить
вот же дурное,,, свою машину не хочешь обмалювать? а почему наш транспорт можно?
показать весь комментарий
09.03.2023 19:19 Ответить
їх українське бидло розтаще по своясі.
показать весь комментарий
10.03.2023 05:18 Ответить
 
 