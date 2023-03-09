В Киевском метро появились стулья для удобства людей во время тревог и патриотический арт-поезд, - Кличко. ВИДЕО

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" получило от Международной Организации по Миграции гуманитарную помощь, которая сделает более комфортным для людей пребывание на станциях во время воздушных тревог.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Киевский метрополитен – один из объектов критической инфраструктуры столицы, укрывающий десятки тысяч людей во время атак россиян. Мы не прекращаем улучшать условия пребывания киевлян на подземных станциях метрополитена во время воздушных тревог. И сегодня КП "Киевский метрополитен" получило гуманитарную помощь от Международной Организации по Миграции. Это – 10 500 раскладных стульев, 1500 одеял и 1500 матрасов", – сообщил Кличко.

Он поблагодарил иностранных партнеров и отметил, что помощь будет распределена между всеми подземными станциями. Для того чтобы получить стулья, необходимо обратиться к дежурному персоналу на станции. А одеяла и матрасы будут использоваться в случае длительной воздушной тревоги (более 12 часов).

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Также Виталий Кличко проехался по новому арт-поезду, который начал курсировать на Красной ветке киевской подземки.

"Сегодня на линию подземки вышел новый арт-поезд. На вагонах изображены патриотические рисунки, слова и фразы, уже ставшие символическими за время полномасштабной войны. Проект реализовала компания "Paint Hunters", профессионально занимающаяся созданием муралов. Средства из бюджета города и подземки не привлекались. Художники расписали арт-поезд в подарок городу и его жителям", - отметил Кличко.