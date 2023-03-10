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Бойцы попадают во вражескую БМП управляемой ракетой и сбрасывают на бронемашину оккупантов боеприпас из беспилотника. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражескую БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что украинские воины попали во вражескую бронемашину управляемой ракетой. После этого БМП начала дымить и остановилась. Уцелевшие оккупанты выскочили из бронемашины. Для уверенности оператор украинского дрона сбросил гранату в открытый люк. На борту БМП видна надпись "ЛИСА 826 Z".

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Автор: 

уничтожение (7273) БМП (404)


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Топ комментарии
+18
Я так розумію, на цій ''лисій''(так на ній написано) шерсть більше не відросте.
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10.03.2023 10:58 Ответить
+18
к лисе пришёл писец ))
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10.03.2023 11:01 Ответить
+11
Старувата ліса вже була. Рочків 60. Десь із консервації зняли. Ну, недовго прожила. Знову на консерви пішла.
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10.03.2023 11:03 Ответить
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Касабошашлик.
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10.03.2023 10:57 Ответить
Я так розумію, на цій ''лисій''(так на ній написано) шерсть більше не відросте.
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10.03.2023 10:58 Ответить
на самом деле русские идиоты назвали бмп лисой,а у лисы цвет какой? -рыжий ...ржавый можно сказать...вот она и будет красная через недели две
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10.03.2023 11:04 Ответить
к лисе пришёл писец ))
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10.03.2023 11:01 Ответить
Старувата ліса вже була. Рочків 60. Десь із консервації зняли. Ну, недовго прожила. Знову на консерви пішла.
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10.03.2023 11:03 Ответить
4 сек - попадання
10сек - мехвод вже за бортом кувиркається...навчений бляха
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10.03.2023 11:12 Ответить
Спрацювала реактивна тяга з пукана.
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10.03.2023 11:18 Ответить
Детальний звіт, і зверху, і збоку, і загальний план, і крупний план, але таргани такі розбіглися. Нажаль.
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10.03.2023 11:17 Ответить
А скільки залишилося у БМП? Адже саме туди ПТУР гупнув Вилізло четверо десантників "Мехвод" - п"ятий А "по штату"екіпаж - 3 десант -8
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10.03.2023 12:18 Ответить
Виходить міцна штука, раз витримала удар керованою ракетою. Екіпаж, може не весь, вижив - 4 точно.
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10.03.2023 12:02 Ответить
Граната в люк таки необхідна була....
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10.03.2023 12:03 Ответить
Я щось не зрозумів, а як вони там вижили, як що було влучання прямо у відсік з истотами?
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10.03.2023 12:10 Ответить
Люк мехвода був відкритий - трохи динамічний удар зменшило
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10.03.2023 12:21 Ответить
лиса соснула *****
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10.03.2023 12:35 Ответить
що згорить, те не згниє
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10.03.2023 13:41 Ответить
чумачечая лиса.... а ось солярку шкода, могла б бути в нагоді
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12.03.2023 21:08 Ответить
 
 