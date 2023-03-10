Бойцы попадают во вражескую БМП управляемой ракетой и сбрасывают на бронемашину оккупантов боеприпас из беспилотника. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражескую БМП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что украинские воины попали во вражескую бронемашину управляемой ракетой. После этого БМП начала дымить и остановилась. Уцелевшие оккупанты выскочили из бронемашины. Для уверенности оператор украинского дрона сбросил гранату в открытый люк. На борту БМП видна надпись "ЛИСА 826 Z".
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+18 Alexander Tyagniryadno
показать весь комментарий10.03.2023 10:58 Ответить Ссылка
+18 Fjall_Raven
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+11 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий10.03.2023 11:03 Ответить Ссылка
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10сек - мехвод вже за бортом кувиркається...навчений бляха