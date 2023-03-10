Бойцы попадают во вражескую БМП управляемой ракетой и сбрасывают на бронемашину оккупантов боеприпас из беспилотника. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражескую БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что украинские воины попали во вражескую бронемашину управляемой ракетой. После этого БМП начала дымить и остановилась. Уцелевшие оккупанты выскочили из бронемашины. Для уверенности оператор украинского дрона сбросил гранату в открытый люк. На борту БМП видна надпись "ЛИСА 826 Z".

Читайте также: Прилет дрона-камикадзе по вражескому БМП-3. ВИДЕО