Российский оккупант летит высоко над землей после артиллерийского удара украинских воинов. ВИДЕО
Украинские артиллеристы точным выстрелом уничтожили позицию российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эффектную работу украинских артиллеристов зафиксировал беспилотник , через который корректировалась атака. В кадр камеры БПЛА попал и момент, когда тело одного из оккупантов высоко подбрасывает вверх и отбрасывает от места взрыва на несколько десятков метров.
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