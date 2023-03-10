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Российский оккупант летит высоко над землей после артиллерийского удара украинских воинов. ВИДЕО

Украинские артиллеристы точным выстрелом уничтожили позицию российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эффектную работу украинских артиллеристов зафиксировал беспилотник , через который корректировалась атака. В кадр камеры БПЛА попал и момент, когда тело одного из оккупантов высоко подбрасывает вверх и отбрасывает от места взрыва на несколько десятков метров.

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Автор: 

армия РФ (19703) уничтожение (7273) артиллерия (648)


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Топ комментарии
+69
тунгусский метеорит
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10.03.2023 11:45 Ответить
+69
10 з 10 за політ і акробатику
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10.03.2023 11:46 Ответить
+61
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10.03.2023 11:48 Ответить
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А шо то кацап ластами так размахивал... Получился какой-то воздушный фристайл.
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10.03.2023 23:16 Ответить
літаючий кацап,))
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10.03.2023 23:56 Ответить
Грачі прілітєлі.
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11.03.2023 15:28 Ответить
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