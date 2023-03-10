Бойцы группы "АDAM" чеченского батальона имени Джохара Дудаева уничтожают оккупантов из трофейного станкового пулемета. ВИДЕО
Бойцы чеченского миротворческого батальона имени Джохара Дудаева опубликовали видеозапись, на которой зафиксирована боевая работа воинов группы "АDAM" на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи бойцы ведут огонь по позициям российских оккупантов из трофейного станкового пулемета, установленного на пикапе.
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