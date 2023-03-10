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Бойцы группы "АDAM" чеченского батальона имени Джохара Дудаева уничтожают оккупантов из трофейного станкового пулемета. ВИДЕО

Бойцы чеченского миротворческого батальона имени Джохара Дудаева опубликовали видеозапись, на которой зафиксирована боевая работа воинов группы "АDAM" на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи бойцы ведут огонь по позициям российских оккупантов из трофейного станкового пулемета, установленного на пикапе.

Смотрите: Батальон им. Шейха Мансура, защищающий Украину под Бахмутом, нуждается в помощи на авто. ВИДЕО

Дудаев Джохар (16) чеченцы (212) добровольцы (1183) ВСУ (6699)


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Топ комментарии
+30
Макс! Тобі не здається що нас "годують милом" і "валянок на голову натягують"? Кулеметник робить до десятка коротких черг, не міняючи точки прицілювання Таке можна робить, або пробиваючи стіну ДОТа, або для ліквідації активного бронювання на танку Але і те і друге роблять з укриття, а не стоячи посеред поля "у весь зріст"! Бо у першому випадку викличуть артилерію, а в другому - танк сам відповість осколочно-фугасним снарядом Припущення, що там наступає піхота ("фалангою" чи "центурією"), щільними рядами, малоімовірне Крім того - місцевість рівнинна А він стріляє "вище горизонту" І сумніваюся, що він стріляє по якомусь "терикону" чи літальному апарату Виходить - "б"є в білий світ - як в копієчку!"
Ну "в"їдливий", я "в"їдливий"!
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10.03.2023 17:01 Ответить
+21
Оце Дудаєвці ! Як Бандерівці. Кадирову надіслати не забудьте..
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10.03.2023 16:36 Ответить
+15
Справжнім синам чеченського народу респект-Ічкерія буде вільною та незалежною...
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10.03.2023 16:44 Ответить
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Дудаєв давно говорив про війну
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11.03.2023 08:31 Ответить
Дякую сердечно дорогим, чеченським друзям за допомогу у боротьбі проти спільного ворога! Ваше відео- одне з кращих.
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11.03.2023 14:26 Ответить
Яр холодний ты есть нульовка,при встрече тебе станет ясно.
Не так страшны москальски вощи неж украински гниды як ты ...
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05.04.2023 01:25 Ответить
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