Что ему только не делали – 20 минут и он в мясо, – перехват ГУР об алкоголизме российских мобилизованных. АУДИО
Главное управление разведки обнародовало перехват разговора оккупантов, которые говорят об алкоголизме среди мобилизованных россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ГУР Минобороны.
Подвыпивший друг российского военного рассказал об алкоголизме мобилизованных.
В частности, оккупант рассказывает, как недавно танк попал по их позициям, что привело к 7 двухсотым и 8 трехсотым;
Также, одного из солдат пытались привести в сознание от алкогольного опьянения, однако бесполезно, поэтому отправили из-за этого домой.
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+13 Перехватчик
показать весь комментарий10.03.2023 19:33 Ответить Ссылка
+13 Олександр Дніпро
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+11 arye z.
показать весь комментарий10.03.2023 19:52 Ответить Ссылка
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https://twitter.com/i/status/1634224159524900864
А этот "антон" шпарит все по методичке, без изменений.
Поэтому я с вами не согласен, он настоящий талпайоп
Новые правила ввел Росстандарт. Он постановил, чтобы на шведском столе было представлено: пиво - не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое - не менее трех видов, крепкий алкоголь - не менее двух видов и коктейли на его основе.
Утром россияне тоже смогут выпить. В пятизвездочных отелях с "ультра все включено" на завтрак должно в неограниченном количестве предлагаться игристое вино.
Новые нормы начнут действовать на территории страны-агрессора с 30 июня 2023 года.
В социальных сетях отреагировали на новшества неоднозначно. "По заоблачным ценам, разумеется", "А чем еще народ успокоить?" "Вообще, пора произвести положительную социально-биологическую селекцию - естественный отбор, так сказать. Для осуществление оного необходимо осуществить бесплатный доступ к алкоголю всегда и везде", "Теперь отдых станет еще веселее, а за потерю зрения, отравления бодяжным алкоголем заведение ответственности не несет (написано на путевке мелкими буквами)", - комментируют новость жители РФ.
Істоти, які так бояться свого царька, що готові виконати любий його злочинний наказ, ні на що інше і не заслуговують.