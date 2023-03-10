Что ему только не делали – 20 минут и он в мясо, – перехват ГУР об алкоголизме российских мобилизованных. АУДИО

Главное управление разведки обнародовало перехват разговора оккупантов, которые говорят об алкоголизме среди мобилизованных россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ГУР Минобороны.

Подвыпивший друг российского военного рассказал об алкоголизме мобилизованных.

В частности, оккупант рассказывает, как недавно танк попал по их позициям, что привело к 7 двухсотым и 8 трехсотым;

Также, одного из солдат пытались привести в сознание от алкогольного опьянения, однако бесполезно, поэтому отправили из-за этого домой.

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