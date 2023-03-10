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Что ему только не делали – 20 минут и он в мясо, – перехват ГУР об алкоголизме российских мобилизованных. АУДИО

Главное управление разведки обнародовало перехват разговора оккупантов, которые говорят об алкоголизме среди мобилизованных россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ГУР Минобороны.

Подвыпивший друг российского военного рассказал об алкоголизме мобилизованных.

В частности, оккупант рассказывает, как недавно танк попал по их позициям, что привело к 7 двухсотым и 8 трехсотым;

Также, одного из солдат пытались привести в сознание от алкогольного опьянения, однако бесполезно, поэтому отправили из-за этого домой.

Также читайте: "Вроде должно быть у нас наступление, а долбят по нам": российский оккупант жалуется на плохие условия и отсутствие техники, - перехват ГУР. АУДИО

разведка (4195) перехват (345)


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Топ комментарии
+13
Український безпілотник зіпсував російським військовим річкову прогулянку. Лівий берег Дніпра поблизу Херсона.

https://twitter.com/i/status/1634224159524900864
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10.03.2023 19:33 Ответить
+13
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10.03.2023 19:39 Ответить
+11
Обычно эта публика из Лахты работает тоньше, потому и держаться по 2-3 недели. Типо, " - я всей душой "за", но есть некоторые недостатки..."
А этот "антон" шпарит все по методичке, без изменений.
Поэтому я с вами не согласен, он настоящий талпайоп
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10.03.2023 19:52 Ответить
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Український безпілотник зіпсував російським військовим річкову прогулянку. Лівий берег Дніпра поблизу Херсона.

https://twitter.com/i/status/1634224159524900864
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10.03.2023 19:33 Ответить
Обычно эта публика из Лахты работает тоньше, потому и держаться по 2-3 недели. Типо, " - я всей душой "за", но есть некоторые недостатки..."
А этот "антон" шпарит все по методичке, без изменений.
Поэтому я с вами не согласен, он настоящий талпайоп
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10.03.2023 19:52 Ответить
Не вибачайтесь, воно те саме й є
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10.03.2023 19:48 Ответить
Що це за виродок?
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10.03.2023 19:46 Ответить
ta nehai, veselo j... troha posmiyavsya
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10.03.2023 20:38 Ответить
флаг смени шляхтич бурятский,а ***** с его ядерной морковкой засунь себе в дупу
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10.03.2023 19:46 Ответить
Шляхтич вашою мовою означає благородний що несумісно з кацапобурятом.
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10.03.2023 21:34 Ответить
Підкацапник, цілуй свого ***** в дупу. Що ти тут забув, чмо?
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10.03.2023 19:46 Ответить
Сруские не понимают, что убивать и воровать нехорошо, но их научат
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10.03.2023 20:10 Ответить
Кацапская срака накрылась тазом.
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10.03.2023 20:11 Ответить
Вау, чиста клініка... Оце так пацієнт, просто еталон. Або етанол.
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10.03.2023 20:19 Ответить
Для особо измученных боярышником лапотных объясняю на пальцах-у нас общая экосистема и если нам прелетит то вы нас не на долго переживете.
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10.03.2023 20:20 Ответить
«Кто выстрелит первым - умрет вторым» (С)
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11.03.2023 15:02 Ответить
lol neverni govna
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10.03.2023 20:37 Ответить
Антон, пох. Почитайте серьезные нерусскоязычные военные форумы, кто победит в этой войне. Победит однозначно Украина. Даже если будет удар ТЯО по Киеву. пох
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10.03.2023 20:38 Ответить
Цей хлопець пропонує нам здатимь щоб нас вбили бо в іншому випадку нас вбють. Вибір очевидний.
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10.03.2023 20:39 Ответить
Дорогу усіліт вдущій, бутилку осіліт п'ющій. Боротися з алкоголем все одно легше, ніж із ЗСУ. І приємніше. А смерть від перепою набагато краща, ніж від втрати крові. Тому рекомендую всім кацапам брати приклад з цього достоцного пияка.
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10.03.2023 19:38 Ответить
Отели РФ, которые работают по системе "все включено" и "ультра все включено", будут обязаны предоставлять своим клиентам российский алкоголь в неограниченных количествах. Речь идет об обеде и ужине.

Новые правила ввел Росстандарт. Он постановил, чтобы на шведском столе было представлено: пиво - не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое - не менее трех видов, крепкий алкоголь - не менее двух видов и коктейли на его основе.

Утром россияне тоже смогут выпить. В пятизвездочных отелях с "ультра все включено" на завтрак должно в неограниченном количестве предлагаться игристое вино.

Новые нормы начнут действовать на территории страны-агрессора с 30 июня 2023 года.

В социальных сетях отреагировали на новшества неоднозначно. "По заоблачным ценам, разумеется", "А чем еще народ успокоить?" "Вообще, пора произвести положительную социально-биологическую селекцию - естественный отбор, так сказать. Для осуществление оного необходимо осуществить бесплатный доступ к алкоголю всегда и везде", "Теперь отдых станет еще веселее, а за потерю зрения, отравления бодяжным алкоголем заведение ответственности не несет (написано на путевке мелкими буквами)", - комментируют новость жители РФ.
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10.03.2023 19:54 Ответить
водку надо всем разрешить, и на завтрак тоже. Где не All inclusive, дотировать за счет бюджета
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10.03.2023 20:44 Ответить
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10.03.2023 19:39 Ответить
Яка там Z, вони букв взагалі ніколи не бачили, як і унітазів.
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10.03.2023 19:51 Ответить
Добре що в них не латинська R за тактичний розпізнавальний знак, а то би ми довго б думали чому в половині випадків вони пишуть Я.
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10.03.2023 20:44 Ответить
Іван Чонкін у 2023 році. Реінкарнація.
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10.03.2023 19:52 Ответить
Кацапщина обов'язково розвалиться, у держави нелюдів немає майбутнього, їх розумово неповноцінний ліліпут-фюрер катастрофічно прискорив процес розвалу недоімперії.
Істоти, які так бояться свого царька, що готові виконати любий його злочинний наказ, ні на що інше і не заслуговують.
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10.03.2023 20:04 Ответить
будь-який (суржикнув)
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10.03.2023 20:06 Ответить
треба 1 хвилину і він "МЯСО"200-й а не вмясо
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10.03.2023 20:51 Ответить
Розумний орк. Дістався додому без простреленої ноги.
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11.03.2023 06:09 Ответить
 
 