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Говорили о Бахмуте и наших возможностях усилиться там, - Зеленский провел заседание Ставки. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с традиционным вечерним видеообращением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

Президент отметил: "Только что закончилось заседание Ставки. Главнокомандующий, командующие направлений докладывали о ситуации на передовой, в целом в защите государства. Восток и юг, граница. Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов. Защита Херсона и громад Днепропетровщины, Черниговщины, Сумщины: наши потребности в боеприпасах и снабжении.

Хочу сегодня особо отметить наших бойцов, которые защищают Украину в Донецкой области. Каждый день они дают веские основания для благодарности, дают весомые результаты для Украины. Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, 55-я отдельная артиллерийская бригада, десантники "Семьдесят девятка"... Спасибо вам, воины! И отдельно хочу поблагодарить бойцов спецподразделения ГУР МО "Шаман" – за Бахмут, за  участие в обороне города.

Украинцы сильны, когда заботятся друг о друге. Украинцы свободны, когда защищаются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейки о "разногласиях взглядов" Зеленского, Залужного и Сырского по Бахмуту - информатака врага, - Минобороны

Зеленский Владимир (20889) Ставка (131)


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Топ комментарии
+25
Список загиблих під Бахмутом та на Азовсталі за його марнославство треба ЗЄ на пиці ножем вирізати.
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10.03.2023 21:05 Ответить
+22
Знову у Віслюка загострення: усе воно обговорює, вперше, потужно працюж...Віслюче, ціна тобі - 3 копійки в базарний день, базікало чужими текстами.
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10.03.2023 21:09 Ответить
+22
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10.03.2023 21:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
І там міни зняли?
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10.03.2023 21:03 Ответить
прочитав заголовок і спало на думку, що він там оселитися зібрався
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10.03.2023 21:39 Ответить
Ьдь ! тобі Штати відкритим текстом сказпли , що Дерьмак ФСБешнік !!!! Шо ти ще там гундосиш ?
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10.03.2023 23:26 Ответить
Список загиблих під Бахмутом та на Азовсталі за його марнославство треба ЗЄ на пиці ножем вирізати.
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10.03.2023 21:05 Ответить
випалити...
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10.03.2023 23:22 Ответить
І чого воно лізе у військові справи?
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10.03.2023 21:05 Ответить
Воно ж грає роль Напольйона.
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10.03.2023 21:13 Ответить
Воно грає роль гівноралісімуса
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10.03.2023 21:19 Ответить
ще люська втирала,що буба "лічно" війною рулить...
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10.03.2023 23:24 Ответить
Знову у Віслюка загострення: усе воно обговорює, вперше, потужно працюж...Віслюче, ціна тобі - 3 копійки в базарний день, базікало чужими текстами.
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10.03.2023 21:09 Ответить
3 копійки? Шось ви, пане, ціну завищуєте! Тут притомні люди ОЦЕ навіть з доплатою не візьмуть!
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10.03.2023 21:14 Ответить
3 коп.... дорого...
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10.03.2023 23:25 Ответить
https://youtu.be/AnfOlMKo0LQ ...

Кто взорвал три трубы ГрязьПрома ? Украина или Норвегия... Сергей Климовский развивает версии...
Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱🇺🇦✊💪👍
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10.03.2023 21:11 Ответить
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11.03.2023 00:48 Ответить
Підірвала сама московія. Вибухівка була закладена ще під час будівництва.
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11.03.2023 08:58 Ответить
із традиційним вечірнім відеозверненням. Джерело: Воно, гундос вЗесвіту, працює...
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10.03.2023 21:12 Ответить
Дуже сподіваюся, що на цих твоїх "зелених посиденьках" дєрьмаку розповідають те, що він хоче чути або те, що треба донести до рашистів, а не реальні плани.
На мою думку, Залужний вже деякий час "воює на 2 фронта": проти реальних рашистів і проти дерьмаківців.
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10.03.2023 21:12 Ответить
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10.03.2023 21:13 Ответить
Відклали , но авторів не попередили ⁉️
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10.03.2023 21:14 Ответить
только не надо из за одного весёлого человека косо смотреть на всю нацию! очень много украинцев призывного возраста сидит в вропе.
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10.03.2023 21:22 Ответить
Євреї є в окопах, жидів там немає.
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10.03.2023 22:05 Ответить
пАлководец, курва...
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10.03.2023 21:15 Ответить
Генералісімус.
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10.03.2023 21:19 Ответить
тоді вже "пАлковВодець" До того ж "сєбє, любімому і найвеличнішому"
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10.03.2023 21:20 Ответить
Гундосо-хрипатий дякула.
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10.03.2023 21:17 Ответить
Импичмент тебе!
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10.03.2023 21:30 Ответить
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10.03.2023 21:32 Ответить
але на всіх "форми" може не вистачити)))
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10.03.2023 23:27 Ответить
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11.03.2023 00:28 Ответить
ніяких мирних договорів....... розлінувалися ми.... що провінція на болотах придумала що вона аж імперія... киздить їх частіше потрібно........ тоді буде діло....
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10.03.2023 21:35 Ответить
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10.03.2023 21:39 Ответить
До речі Кривоніс вважає це помилкою.
Що великою кровью хтось собі рейтинг тримає
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10.03.2023 21:44 Ответить
Товариш перемог Маляр була на засіданні Ставки? Якщо ні то не рахується.
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10.03.2023 21:43 Ответить
Как ні хватаіт Тімашенкі...
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10.03.2023 21:46 Ответить
І що там, в тому ''ставку'' д'єрмак вільно плеває?
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10.03.2023 21:52 Ответить
https://twitter.com/i/status/1633765565255786496 https://twitter.com/i/status/1633765565255786496

https://www.facebook.com/reel/526313583020319
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10.03.2023 22:37 Ответить
Этот клоун с ермаком еще зайдет на второй срок,благодаря 73 процентов,которые или за границей или внутренне перемещенные особ
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10.03.2023 23:25 Ответить
На севере бы рашистов выбить из Ягодного и всё Бахмут точно устоит!
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10.03.2023 23:34 Ответить
Та приберить нарешті цього йолопа від планування операцій. Вова возомнив себе генералісімусом. Тільки Залужний та військові.
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11.03.2023 08:55 Ответить
 
 