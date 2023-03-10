Говорили о Бахмуте и наших возможностях усилиться там, - Зеленский провел заседание Ставки. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с традиционным вечерним видеообращением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

Президент отметил: "Только что закончилось заседание Ставки. Главнокомандующий, командующие направлений докладывали о ситуации на передовой, в целом в защите государства. Восток и юг, граница. Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов. Защита Херсона и громад Днепропетровщины, Черниговщины, Сумщины: наши потребности в боеприпасах и снабжении.

Хочу сегодня особо отметить наших бойцов, которые защищают Украину в Донецкой области. Каждый день они дают веские основания для благодарности, дают весомые результаты для Украины. Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, 55-я отдельная артиллерийская бригада, десантники "Семьдесят девятка"... Спасибо вам, воины! И отдельно хочу поблагодарить бойцов спецподразделения ГУР МО "Шаман" – за Бахмут, за участие в обороне города.

Украинцы сильны, когда заботятся друг о друге. Украинцы свободны, когда защищаются".

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