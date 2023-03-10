Каждый день мы теряем сыновей и дочерей в войне, которую Украина не начинала, - Зеленский на Всемирном форуме Американского института предпринимательства. ВИДЕО

Победить Россию на поле боя в Украине – это не воевать больше нигде в Европе и вдоль российских границ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед участниками American Enterprise Institute World Forum.

Зеленский отметил: "Ежедневно мы теряем украинских сыновей и дочерей в войне, которую Украина не начинала. Людей, которые могли бы быть художниками или политиками, предпринимателями или журналистами, научными работниками или дипломатами. Кем угодно, но – живыми! Если бы не Россия".

Это откровенная война тирании против свободы. В основе этой русской войны – ненависть и желание ограбить соседнюю нацию. Пока оккупант на нашей земле, пока нашим городам грозит разрушение, пока жизнь и свобода миллионов украинцев под угрозой, мы должны продолжать эту битву. И мы – выстоим. Я знаю, что мы выстоим. Вместе с вами.

Должно победить право мужчин и женщин быть счастливыми и жить своей жизнью. Должна победить священность семьи, а не какой-то тиранической империи, возможность давать будущее детям, а не какой-то захватнической доктрине. Свобода должна победить.

Сказал об этом во время обращения к участникам American Enterprise Institute World Forum, среди которых присутствовали сенаторы, губернаторы, бывшие вице-президенты США и представители экспертного сообщества.

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