Каждый день мы теряем сыновей и дочерей в войне, которую Украина не начинала, - Зеленский на Всемирном форуме Американского института предпринимательства. ВИДЕО
Победить Россию на поле боя в Украине – это не воевать больше нигде в Европе и вдоль российских границ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед участниками American Enterprise Institute World Forum.
Зеленский отметил: "Ежедневно мы теряем украинских сыновей и дочерей в войне, которую Украина не начинала. Людей, которые могли бы быть художниками или политиками, предпринимателями или журналистами, научными работниками или дипломатами. Кем угодно, но – живыми! Если бы не Россия".
Это откровенная война тирании против свободы. В основе этой русской войны – ненависть и желание ограбить соседнюю нацию. Пока оккупант на нашей земле, пока нашим городам грозит разрушение, пока жизнь и свобода миллионов украинцев под угрозой, мы должны продолжать эту битву. И мы – выстоим. Я знаю, что мы выстоим. Вместе с вами.
Должно победить право мужчин и женщин быть счастливыми и жить своей жизнью. Должна победить священность семьи, а не какой-то тиранической империи, возможность давать будущее детям, а не какой-то захватнической доктрине. Свобода должна победить.
Сказал об этом во время обращения к участникам American Enterprise Institute World Forum, среди которых присутствовали сенаторы, губернаторы, бывшие вице-президенты США и представители экспертного сообщества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Аби ще воно вірило в те, що читає! Але це - мої марні мрії, на жаль
70млрд на асфальт, 2млрд на "єдиний анал" під час війни і... скорочення фінансування військовиків!
По справам їхнім впізнаєте ви їх!
а сколько ты вытрачаешь на жирные морды, которые все *********, и вещают шо они не воины, а значит тихенько в лесу пересидят....
Завод по ремонту військової техніки на продаж, бо у зеленського інші прерогативи…
У хлопців з фронту буде баа-аагато запитань до режиму зрадників. Вова, речі зібрав?