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В Московской области возник масштабный пожар на заводе по производству пластика. ВИДЕО

Ночью в Московской области РФ загорелся цех по производству пластика, пожар охватил 5000 кв.м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МЧС России в Telegram.

"Воспламенение произошло в здании по производству пластика по адресу улица Майора Алексеева 29, здание 101. Предыдущая площадь пожара 5 000 кв.м, обрушилась кровля.

К тушению привлекается 55 человек и 17 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

UPD: В 02:35 пожар локализован на площади 5 000 кв.м", - говорится в сообщении.

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завод (516) пожар (5976) россия (96216)


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Топ комментарии
+18
Же тепер кацапи будуть чорні пакети брати. Хіба що будуть чмобіків в комсомольську правду завертати.
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11.03.2023 07:39 Ответить
+16
Бажано щоби вся московія згоріла до тла разом із дикими кацапами 🙁
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11.03.2023 07:45 Ответить
+11
Свято наближається))

Москалики, зменшуйтесь вже до розміру мокшанських болот!
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11.03.2023 07:37 Ответить
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Свято наближається))

Москалики, зменшуйтесь вже до розміру мокшанських болот!
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11.03.2023 07:37 Ответить
Же тепер кацапи будуть чорні пакети брати. Хіба що будуть чмобіків в комсомольську правду завертати.
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11.03.2023 07:39 Ответить
Тю, та заради такого, скинемось й на пакети..щоб по-багатому..
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11.03.2023 07:43 Ответить
Ніяких пакетів. Кульки з газети, як при есесері.
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11.03.2023 08:29 Ответить
Пакети для вигулу собак підійдуть?)
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11.03.2023 11:39 Ответить
Бажано щоби вся московія згоріла до тла разом із дикими кацапами 🙁
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11.03.2023 07:45 Ответить
У них полно лесов и торфяных болот. Причем вовсе не обязательно запускать ДРГ, можно обычный фанерный літачок. П.С. Я думаю, что этоо москальня любила у нас поджигать чернобыльскую зону.
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11.03.2023 07:54 Ответить
це шо нам тепер будуть кожен раз повідомляти коли на болотах який сарай чи шаурмятня загориться? перемога єпта
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11.03.2023 07:57 Ответить
Тумба гретер, ты хде, экология страдает, пластик горит приезжай быстрей!
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11.03.2023 08:10 Ответить
Пора москвичам уже отомстить Воронежу.
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11.03.2023 08:15 Ответить
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего х*йла !
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11.03.2023 08:16 Ответить
Уявляю, який там чад! Вітер, надіюсь, в сторону кремля?
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11.03.2023 09:07 Ответить
Как просто их всех сжигать. Нулевое соблюдение правил пожарной безопасности. Одна канистра с бензином и тотальное уничтожение склада или завода. Ущерб зачастую будет на миллионы долларов. Раз за разом и кацапское производство встанет, притом очень неожиданно. Разрушь один элемент цепочки, например сожги все дизельные хранилища, сразу и еду некому возить станет, а без еды никто не сможет работать, включая и ремонтников дизельных хранилищ. Ну то есть в один момент после сотого поджога все рухнет, жизнь остановится. Нам только надо платить незначительную для нашей выгоду сумму за каждый акт поджога, а кацапам проблем удрать нету после операции, мусора там феноменально тупые и ленивые, 1 раз поднимут по тревоге и на десятый раз они уже ничего делать не будут и искать тоже никого не будут.
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11.03.2023 09:20 Ответить
Привыкайте россияне к горнилам адским.
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11.03.2023 09:25 Ответить
Красота!Чтоб горело подольше- чтоб пластиком отравилось как можно больше рашистов
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11.03.2023 10:14 Ответить
Лєпота!
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11.03.2023 11:34 Ответить
Хорошо но мало.
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11.03.2023 11:49 Ответить
Пластик вредный. Он не разлагается в почве. Надо с ним бороться. Это акция "зелёных".
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11.03.2023 12:07 Ответить
 
 