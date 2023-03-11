В Московской области возник масштабный пожар на заводе по производству пластика. ВИДЕО

Ночью в Московской области РФ загорелся цех по производству пластика, пожар охватил 5000 кв.м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МЧС России в Telegram.

"Воспламенение произошло в здании по производству пластика по адресу улица Майора Алексеева 29, здание 101. Предыдущая площадь пожара 5 000 кв.м, обрушилась кровля.

К тушению привлекается 55 человек и 17 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

UPD: В 02:35 пожар локализован на площади 5 000 кв.м", - говорится в сообщении.

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