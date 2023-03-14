Пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский склад с БК и ликвидировали 6 оккупантов. ВИДЕО
Украинские пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский склад с БК. В результате были ликвидированы шесть оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Государственной пограничной службы Украины.
"Операторы БПЛА выследили логистический маршрут врага к складу. И когда туда прибыла очередная партия грузов, "влупили" из минометов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, обстрел поднял в воздух автомобиль с БК, разрушил склад и ликвидировал шесть захватчиков.
Топ комментарии
+11 Чайка Київ
показать весь комментарий14.03.2023 18:10 Ответить Ссылка
+8 Only
показать весь комментарий14.03.2023 19:07 Ответить Ссылка
+7 Перехватчик
показать весь комментарий14.03.2023 19:09 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
***@н@ русня!
І коли він побачив, як в його подвір'я заїхала російська техніка, подзвонив військом, і передав точні координати свого будинку.
І виклав фоточки с камер ДО і ПІСЛЯ, додавши "Будинок ми відновимо, а русня вже здохла!"