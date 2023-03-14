РУС
12 004 15

Пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский склад с БК и ликвидировали 6 оккупантов. ВИДЕО

Украинские пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский склад с БК. В результате были ликвидированы шесть оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Государственной пограничной службы Украины.

"Операторы БПЛА выследили логистический маршрут врага к складу. И когда туда прибыла очередная партия грузов, "влупили" из минометов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обстрел поднял в воздух автомобиль с БК, разрушил склад и ликвидировал шесть захватчиков.

Госпогранслужба (6862) уничтожение (7968) Бахмут (1609) склад (157)
Топ комментарии
+11
Красунчики. Героям слава !!!
14.03.2023 18:10 Ответить
+8
На початку війни один одеській бізнесмен, в якого була дача чи то в Ірпені, чи то в Бучі, написав в себе в Фейсбуці, що в нього на дачі була встановлена, і працювала система відеоспостереження.

І коли він побачив, як в його подвір'я заїхала російська техніка, подзвонив військом, і передав точні координати свого будинку.

І виклав фоточки с камер ДО і ПІСЛЯ, додавши "Будинок ми відновимо, а русня вже здохла!"
14.03.2023 19:07 Ответить
+7
14.03.2023 19:09 Ответить
В оккупированном Мелитополе взорвали кого то в собственном автомобиле - детали выясняются
14.03.2023 18:08 Ответить
Там есть осложнения в связи с тем что некоторых деталей не удалось найти.
14.03.2023 18:31 Ответить
Головне знайте духовну скрепу, на якій вони ******* сидіти!
14.03.2023 18:44 Ответить
Ту скрепу уже два дня по окрестным кустам ищет.
14.03.2023 19:00 Ответить
Пора по сарай-кремлю їбанути.
14.03.2023 18:09 Ответить
14.03.2023 18:10 Ответить
Слово "ликвидировали" там уже лишнее. Уничтожили так уничтожили.
14.03.2023 18:32 Ответить
Хтось впізнає свій дім.

***@н@ русня!
14.03.2023 18:43 Ответить
Хлопці дійсно профі, кожний день трощать кістки оркам. Бережіть себе
14.03.2023 18:45 Ответить
Уявляю, як це відео дивляться люди, чию садибу на відео розносить вибухами
14.03.2023 18:55 Ответить
14.03.2023 19:07 Ответить
Це далеко не поодинокий випадок! Знаю таких людей.
14.03.2023 19:11 Ответить
14.03.2023 19:09 Ответить
14.03.2023 19:18 Ответить
видео еще не смотрел, но сразу одобряю !
14.03.2023 19:47 Ответить
 
 