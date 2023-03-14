Пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский склад с БК и ликвидировали 6 оккупантов. ВИДЕО

Украинские пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский склад с БК. В результате были ликвидированы шесть оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Государственной пограничной службы Украины.

"Операторы БПЛА выследили логистический маршрут врага к складу. И когда туда прибыла очередная партия грузов, "влупили" из минометов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обстрел поднял в воздух автомобиль с БК, разрушил склад и ликвидировал шесть захватчиков.

