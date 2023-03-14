В Мелитополе подорвали автомобиль предателя Ткача, сотрудничавшего с оккупантами. Он погиб. ВИДЕО (обновлено)

Вечером 14 марта в центре оккупированного россиянами Мелитополя в районе улицы Героев Украины раздался мощный взрыв. Вероятно, взорвали автомобиль с чиновником оккупационных властей.

Как информирует Цензор.НЕТ, мэр города Иван Федоров сообщил, что взорвался автомобиль. При этом он обнародовал первые кадры с места событий.

"В центре Мелитополя горит авто", – подписал мэр одно из видео.

РИА Мелитополь сообщает, что, по предварительной информации, в Мелитополе подорвали автомобиль – по адресу Героев Украины, 48. Взрыв произошел во дворе жилой девятиэтажки.

Тем временем предатель Владимир Рогов заявил, что в результате взрыва пострадали два человека: мужчина и женщина, оба госпитализированы. По его словам, подрыв совершен с помощью самодельного взрывного устройства.

Ставленик РФ в Запорожской области заявил, что "по предварительным данным, сила взрыва, уничтожившего автомобиль в районе рынка по ул. Кирова, составляла около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте".

Позже источники "Украинской правды" в СБУ подтвердили смерть "чиновника" и сообщили, что речь идет об Иване Ткаче, которого с начала сентября 2022 года оккупанты назначили на должность директора "Муниципального унитарного предприятия "Городской транспорт" военно-гражданской администрации г. Мелитополь".

В СБУ сообщили, что с начала марта 2022 года Ткач инициативно занялся организацией городских пассажирских перевозок под руководством Золотарева Сергея Борисовича (первого заместителя т.н. "главы военно-гражданской администрации г. Мелитополь").

Он наладил транспортное сообщение с ВОТ АР Крым, Донецкой и Луганской областей, о чем открыто сообщал в пропагандистских видео.

Ткач также занимался организацией перемещения личного состава ВС РФ из Донецкой, Херсонской областей и ВОТ АР Крым в Запорожскую область и обратно.

Задействовав подвижной состав "МУП "Городской транспорт", он организовывал перевозки наемников ЧВК "Вагнер" к линии боевого соприкосновения в Запорожской области.