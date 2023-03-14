РУС
В Мелитополе подорвали автомобиль предателя Ткача, сотрудничавшего с оккупантами. Он погиб. ВИДЕО (обновлено)

мелітополь

Вечером 14 марта в центре оккупированного россиянами Мелитополя в районе улицы Героев Украины раздался мощный взрыв. Вероятно, взорвали автомобиль с чиновником оккупационных властей.

Как информирует Цензор.НЕТ, мэр города Иван Федоров сообщил, что взорвался автомобиль. При этом он обнародовал первые кадры с места событий.

"В центре Мелитополя горит авто", – подписал мэр одно из видео.

РИА Мелитополь сообщает, что, по предварительной информации, в Мелитополе подорвали автомобиль – по адресу Героев Украины, 48. Взрыв произошел во дворе жилой девятиэтажки.

Тем временем предатель Владимир Рогов заявил, что в результате взрыва пострадали два человека: мужчина и женщина, оба госпитализированы. По его словам, подрыв совершен с помощью самодельного взрывного устройства.

По словам Рогова, подрыв совершен с помощью самодельного взрывного устройства.

Ставленик РФ в Запорожской области заявил, что "по предварительным данным, сила взрыва, уничтожившего автомобиль в районе рынка по ул. Кирова, составляла около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте".

Також читайте: Ввечері 10 лютого в Мелітополі пролунали потужні вибухи, - мер 

Позже источники "Украинской правды" в СБУ подтвердили смерть "чиновника" и сообщили, что речь идет об Иване Ткаче, которого с начала сентября 2022 года оккупанты назначили на должность директора "Муниципального унитарного предприятия "Городской транспорт" военно-гражданской администрации г. Мелитополь".

В СБУ сообщили, что с начала марта 2022 года Ткач инициативно занялся организацией городских пассажирских перевозок под руководством Золотарева Сергея Борисовича (первого заместителя т.н. "главы военно-гражданской администрации г. Мелитополь").

Он наладил транспортное сообщение с ВОТ АР Крым, Донецкой и Луганской областей, о чем открыто сообщал в пропагандистских видео.

Ткач также занимался организацией перемещения личного состава ВС РФ из Донецкой, Херсонской областей и ВОТ АР Крым в Запорожскую область и обратно.

Задействовав подвижной состав "МУП "Городской транспорт", он организовывал перевозки наемников ЧВК "Вагнер" к линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

+12
Понаїдаються гороху, а потім побздюкують у машині)

14.03.2023 19:12 Ответить
+11
Орків багато! А тих хто забезпечує їхню життєдіяльність може бути більш шкідливим

14.03.2023 22:51 Ответить
+10
Кабзон в прєдвкушеніі...

14.03.2023 19:18 Ответить
Понаїдаються гороху, а потім побздюкують у машині)

14.03.2023 19:12 Ответить
краще було витратити вибухівку на орків

14.03.2023 19:17 Ответить
а шо не так?

14.03.2023 20:10 Ответить
Орків багато! А тих хто забезпечує їхню життєдіяльність може бути більш шкідливим

14.03.2023 22:51 Ответить
Гниды хуже рашистских вшей ,выбухивки на всех хватит !

15.03.2023 00:00 Ответить
Кабзон в прєдвкушеніі...

14.03.2023 19:18 Ответить
яке чудове самогубство!

14.03.2023 19:20 Ответить
росіяни збили американський дрон MQ REAPER в Чорному морі

14.03.2023 19:21 Ответить
Навіщо ризикувати, підкладаючи вибухівку, аби підірвати порожнє авто? Ця мерзота просто "відіжме" собі інше.

14.03.2023 19:22 Ответить
ти бачило, що порожнє?

14.03.2023 20:11 Ответить
кароче этот первопечатник сдрыснул за новыми шрифтами...

14.03.2023 19:27 Ответить
по CNN якісь експерти кажуть, що росія помилково збила американський дрон MQ REAPER В Чорному морі

14.03.2023 19:28 Ответить
О, що зараз почнеться!!... Стурбованість на фоні крайнього ступеню занепокоєння, після чого буде висловлено рішучій протест...

14.03.2023 19:32 Ответить
Уже. Викликали посла ерефії у США і таки висловили цілий протест.

15.03.2023 13:52 Ответить

14.03.2023 19:29 Ответить
Байден буде робити термінову заяву через збитий Росією дрон США в Чорному морі

14.03.2023 19:31 Ответить
Або мовчки спакує новий пакет з якимись новими далекобійними "плюшками" і пришле в Україну...

14.03.2023 19:44 Ответить
Наприклад ATACMS

14.03.2023 22:59 Ответить
Здоров'я загиблому.

14.03.2023 23:57 Ответить
Да не "погиб" этот выродок, погибают солдаты на фронте, а сдох. Следите за своей речью, пожалуйста.

14.03.2023 23:58 Ответить
Выродок досрочно оказался в пламени ещё на этой земле, даже не успев попасть в адское пламя, где ему гореть вечно. Дикси !

15.03.2023 01:33 Ответить
Здохла падаль продажна і це радує 😠

15.03.2023 00:05 Ответить
Для іконописця московської терористичної церкви, яка порушила Божі заповіді є нова робота, написати іноку Ткача, як недавно написали ікону "святому" стремоусову.

15.03.2023 06:28 Ответить
Ковид беспощаден. Я давно говорю - делайте прививки

15.03.2023 14:07 Ответить
 
 