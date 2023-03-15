РУС
В Белгороде раздались взрывы, российские власти заявили о сбитии 3 ракет. ВИДЕО

В Белгородской области РФ поздно вечером 14 марта раздались взрывы, местные власти заявили о работе ПВО и сбитии трех ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам губернатора Белгородской области Гладкова, силами противовоздушной обороны были сбиты 3 ракеты.

"Один из обломков попал в жилищный сектор в городе Белгороде. Есть повреждения", - написал чиновник в телеграм-канале.

Местные жители в соцсетях сообщают о звуках взрывов и вспышках в районе аэропорта Белгорода.

+43
Московія бомбіт БНР. Це геноцид білогородщини.
15.03.2023 00:36 Ответить
+21
їбать, їбать, їбАТЬ, ЇБАНУТЬСЯ *****!!!!
15.03.2023 00:38 Ответить
+17
Слався отечество,
наше болотоє.
Бавовна.👍👍👍
15.03.2023 00:34 Ответить
Слався отечество,
наше болотоє.
Бавовна.👍👍👍
15.03.2023 00:34 Ответить
Коли вже нарешті почуємо про "Бамбілі бэлгород"?
15.03.2023 03:37 Ответить
Московія бомбіт БНР. Це геноцид білогородщини.
15.03.2023 00:36 Ответить
Байден "ввєді вайска" .... Московська Хунта напала на народ БНР!!!
15.03.2023 08:00 Ответить
їбать, їбать, їбАТЬ, ЇБАНУТЬСЯ *****!!!!
15.03.2023 00:38 Ответить
Похоже починається їбать не переїбать.
15.03.2023 03:35 Ответить
рф 8 лет дамбила Бамбас, теперь то же самое будет с Блэтгородом. Доколе, я вас спрашиваю?
15.03.2023 00:40 Ответить
Спитай у *уйла.
15.03.2023 00:47 Ответить
Восим лет данбили нарот Белгародщині, васставший против масковскай хунті!
15.03.2023 00:41 Ответить
Референдум треба провести. До приєднанна до України.
Все як по методиці. *уйла.
15.03.2023 01:09 Ответить
Та нафіг воно нам треба?

Їх за триста років до цивілізації не привчили, так бум-с - пропонуєте нам цей тягар на себе взяти!

Я вже мовчу про розвиток нейронних зв'язків...
15.03.2023 01:12 Ответить
Щоб *уйло зрозумів Що він *імно.
15.03.2023 02:13 Ответить
Сапать и копать могут.
Великого розуму не треба. Зато з унітазом, білим.
15.03.2023 07:56 Ответить
моя бабуся казала, що в дім можна брати тільки тих котів, які навчені до лотка. ...а з расіянами ситуація ще гірша
15.03.2023 02:08 Ответить
В новобудову пускати кота.
15.03.2023 02:12 Ответить
Якщо не забіжить, гниле місце. Забіжить, дивимся де приляг і там ліжко.
15.03.2023 15:18 Ответить
Я і друзів розумів. й ворогів умів *бати.
Бо бавовна свято мій то,
Україна.
Не складно? Так складай московіт.
15.03.2023 00:44 Ответить
Не спам, якщо що!

https://youtu.be/sEPeC1EpyI8 Цілились по Україні, а попали по собі! Майстер-клас від російського ППО!
15.03.2023 00:46 Ответить
Штучний інтелект. Но, то не я. Але є.
15.03.2023 00:49 Ответить
Собаки сразу притихли: типа, нихерасебе !
15.03.2023 07:22 Ответить
Чогось я так і подумала..або так, або повстання ракет - показали нульову летючість))
15.03.2023 00:54 Ответить
Отрицательную. В московии и так не поймут.
Главное, наступают.🤣
15.03.2023 01:40 Ответить
ну з відео зрозуміло що кацапи збивали своїми ракетами землю.
правильно коли куярили по дамбасянам ті вірили, що то правосеки, чим білгородська народна гірша.
15.03.2023 00:50 Ответить
Ще відео вкінці "ой !" - https://t.me/****************/3479

В бнр здається після цього ще й "дощ" пішов
15.03.2023 00:56 Ответить
На тому каналі коменти капець)) вбив комент про мусорного опєратора - так компанію з вивозу сміття назвали у зверненні))) і мокшанську поганенько знають
15.03.2023 01:12 Ответить
Фотограф у шкарпетках чи що?
15.03.2023 08:01 Ответить
в мене дві версії або це чмобікі освоюють техніку , або в когось свято і це був салют .
15.03.2023 00:58 Ответить
Так, город "первава салюта", фуле..))
15.03.2023 09:30 Ответить
яка багата лексика )
15.03.2023 01:07 Ответить
15.03.2023 01:14 Ответить
мокші окрім дрівньотатарської не в змозі інших осилити - скрєпи, мля, не дають..))
15.03.2023 01:38 Ответить
Скоро на болотах - епічно ППО збили ракету ППО!
15.03.2023 01:15 Ответить
кацапы опять белгород кошмарят. Хотят там еще сотню-другую *********-добровольцев набрать.
15.03.2023 01:40 Ответить
Ну що курви? Війна по телевізору закінчилася?
Настав час реаліті шоу.
Поживіть хоч трохи в нашій шкурі, може Соловей ТВ не буде часу дивитися...
15.03.2023 01:59 Ответить
самі запускають, самі збивають... веселі ****ни
15.03.2023 02:04 Ответить
Сами стреляют, сами сбивают
15.03.2023 02:49 Ответить
НЕОБХОДИМО С ТАНКОВ ИЛИ С ВЕРТОЛЕТОВ УПРАВЛЯЕМЫМИ СТРЕЛЯТЬ !!!
15.03.2023 05:03 Ответить
Я так понял что весенний перелет гусей над Белгородщиной под угрозой.Пернатых за беспилотники принимают.
15.03.2023 07:00 Ответить
Не надо повторять одно и то же: вас и так е бут.
15.03.2023 07:21 Ответить
Великий та могутній московский язык, головне, що дуже змістовний!
15.03.2023 09:47 Ответить
Ви крім мата щось знаєте, орки довбані?
15.03.2023 11:09 Ответить
 
 