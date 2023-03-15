В Белгороде раздались взрывы, российские власти заявили о сбитии 3 ракет. ВИДЕО

В Белгородской области РФ поздно вечером 14 марта раздались взрывы, местные власти заявили о работе ПВО и сбитии трех ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам губернатора Белгородской области Гладкова, силами противовоздушной обороны были сбиты 3 ракеты.

"Один из обломков попал в жилищный сектор в городе Белгороде. Есть повреждения", - написал чиновник в телеграм-канале.

Местные жители в соцсетях сообщают о звуках взрывов и вспышках в районе аэропорта Белгорода.

