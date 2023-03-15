В Белгороде раздались взрывы, российские власти заявили о сбитии 3 ракет. ВИДЕО
В Белгородской области РФ поздно вечером 14 марта раздались взрывы, местные власти заявили о работе ПВО и сбитии трех ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам губернатора Белгородской области Гладкова, силами противовоздушной обороны были сбиты 3 ракеты.
"Один из обломков попал в жилищный сектор в городе Белгороде. Есть повреждения", - написал чиновник в телеграм-канале.
Местные жители в соцсетях сообщают о звуках взрывов и вспышках в районе аэропорта Белгорода.
Топ комментарии
+43 Alex Dev #551606
показать весь комментарий15.03.2023 00:36 Ответить Ссылка
+21 Yevgeny Mironov #551272
показать весь комментарий15.03.2023 00:38 Ответить Ссылка
+17 Waslen Lem
показать весь комментарий15.03.2023 00:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
наше болотоє.
Бавовна.👍👍👍
Все як по методиці. *уйла.
Їх за триста років до цивілізації не привчили, так бум-с - пропонуєте нам цей тягар на себе взяти!
Я вже мовчу про розвиток нейронних зв'язків...
Великого розуму не треба. Зато з унітазом, білим.
Бо бавовна свято мій то,
Україна.
Не складно? Так складай московіт.
https://youtu.be/sEPeC1EpyI8 Цілились по Україні, а попали по собі! Майстер-клас від російського ППО!
Главное, наступают.🤣
правильно коли куярили по дамбасянам ті вірили, що то правосеки, чим білгородська народна гірша.
В бнр здається після цього ще й "дощ" пішов
Настав час реаліті шоу.
Поживіть хоч трохи в нашій шкурі, може Соловей ТВ не буде часу дивитися...