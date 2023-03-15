РУС
Сегодня вечером в эфире телемарафона продемонстрируют фильм "Море. Битва за остров Змеиный". ВИДЕО

В среду, 15 марта, в 21:15 в эфире национального телемарафона продемонстрируют фильм "Море. Битва за остров Змеиный".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Вторая работа по документальному циклу Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" посвящена деоккупации стратегически важного для безопасности в Черном море украинского острова. В фильме впервые показаны кадры спецоперации по высадке и штурму Змеиного, который совершили воины ГУР МОУ", - говорится в сообщении.

Чтобы посмотреть фильм, включайте "Единые новости #UAвместе" в 21:15 в среду, 15 марта.

Читайте: Российская армия испытает дефицит боеприпасов, на многих участках фронта действует жесткое ограничение снарядов, - британская разведка

Змеиный (181) разведка (4228) Шевченко Артем (261)
Топ комментарии
+17
Не зрозумів. Це реклама фільму, чи марафона?
15.03.2023 09:13 Ответить
15.03.2023 09:13 Ответить
+16
Заради цього вмикати цю ЗЕлену риганину?
15.03.2023 09:14 Ответить
15.03.2023 09:14 Ответить
+13
Покажуть як зєлєнський та арабахамія, під керівництвом єрмака брали Зміїний.
15.03.2023 09:24 Ответить
15.03.2023 09:24 Ответить
А про САУ "Богдана" покажуть, чи вона сира? Можливо навпаки навіть не знгадають про успіх застосування цієї САУ, щоб показати, що не варто було її робити в Україні. А якби в нас було сотня таких САУ?
15.03.2023 09:12 Ответить
15.03.2023 09:12 Ответить
Так, скажуть що її розробили при пороху але він її тормозив. А при ЗЕ, три роки доводили але порох все одно завадив
15.03.2023 09:58 Ответить
15.03.2023 09:58 Ответить
в главной роли Слуга народу

15.03.2023 13:56 Ответить
15.03.2023 13:56 Ответить
Не зрозумів. Це реклама фільму, чи марафона?
15.03.2023 09:13 Ответить
15.03.2023 09:13 Ответить
Інфа, яка збереже вам час, бо те що показують на мараХфоні дивиться не варто.
15.03.2023 09:26 Ответить
15.03.2023 09:26 Ответить
Це реклама влади.
15.03.2023 09:45 Ответить
15.03.2023 09:45 Ответить
Тут все сказано:
/Щоб переглянути фільм, вмикайте "Єдині новини #UAразом"/
15.03.2023 10:15 Ответить
15.03.2023 10:15 Ответить
Не. Ввечері вмикаю 24 Україна. Там цей дідо в навушниках. Приколіст. Хоть щось з укр каналів віщають.
15.03.2023 10:17 Ответить
15.03.2023 10:17 Ответить
О діда згадав. Піонтковський.
15.03.2023 10:40 Ответить
15.03.2023 10:40 Ответить
Заради цього вмикати цю ЗЕлену риганину?
15.03.2023 09:14 Ответить
15.03.2023 09:14 Ответить
Так. Але комп можна підключити до телевізора з великою діагоналлю. Маєш і там і тут.
15.03.2023 09:24 Ответить
15.03.2023 09:24 Ответить
Треба бути дибіли аби вмикати той зелений марахфон..
15.03.2023 09:19 Ответить
15.03.2023 09:19 Ответить
Так. Краще дивитися у вікно як все зеленіє.
Знову.
15.03.2023 09:47 Ответить
15.03.2023 09:47 Ответить
Яка Зеленського у визволенні острову?
15.03.2023 09:21 Ответить
15.03.2023 09:21 Ответить
Как это какая роль? А прекращение финансирования ПКР "Нептун" и "Богданы"?
15.03.2023 09:31 Ответить
15.03.2023 09:31 Ответить
Це вже росія нагородить.
15.03.2023 11:57 Ответить
15.03.2023 11:57 Ответить
Покажуть як зєлєнський та арабахамія, під керівництвом єрмака брали Зміїний.
15.03.2023 09:24 Ответить
15.03.2023 09:24 Ответить
А д*Дєрьмак особисто вів у бій бойових плавців.
15.03.2023 09:31 Ответить
15.03.2023 09:31 Ответить
Зимний в октябре 17
15.03.2023 11:18 Ответить
15.03.2023 11:18 Ответить
дайте вгадаю - найвеличніший всіх врятував і попросив сказати ту знамениту фразу?
15.03.2023 09:27 Ответить
15.03.2023 09:27 Ответить
Ну ппць... У фільмі(до речі, "квартал" знімав?!) покажуть, як бубочка деокупував Київ, як коля-котлєта визволяв міста, а зе-шобла ЛІЧНО звільнила Зміїний... Виродки.
15.03.2023 09:28 Ответить
15.03.2023 09:28 Ответить
Цікаво.

У Буданова немає грошей на розрекламований підрозділ "Кракен",потреби якого невтомно закривають волонтери.
Але завжди є гроші на пропагандистські трешові фільми...
15.03.2023 09:28 Ответить
15.03.2023 09:28 Ответить
Если этот фильм будет такой же, как Д. Комарова "Год", в котором, на протяжении всего фильма воспевается в основном товарисчь Боневтик Янелохов, и краем показали Залужного и Сирского, и забыли о генералах Марченко, Кривонос, добровольцах, ВСУ с НГУ, волонтёрах и т.д., то нах нужен этот фильм?
А Димон Комаров мог бы и не утруждать себя монтажом того фильма, а просто снять короткий сюжет, как он лично целует, в засас, сраку Боневтику Янелохову грызущего в это время "Мивину".
15.03.2023 09:30 Ответить
15.03.2023 09:30 Ответить
Не если а так буде, достятньо подивитися рекламний промовіттинок де з перших секунд побачим цілого чирчіля
15.03.2023 09:38 Ответить
15.03.2023 09:38 Ответить
дуже зарано почали штовхати переможну пропаганду. все прикордоння під постійним обстрілом кацапів, на фронті повний пи*дець, а в тилу кругом перемога, урапатріоти кацапів шапками закидують та хвилюються де їх ховати будуть, на говномарафоні одна суцільна перемога, вже призначають чиновників у Крим. окрім прикордонних областей в решті України наче і немає війни. прозріння може стати дуже несподіваним та катастрофічним.
15.03.2023 09:58 Ответить
15.03.2023 09:58 Ответить
То хай покажуть як Буданов знищив відділення своїх спецпризначенців при першій спробі штурму на катерах
15.03.2023 10:00 Ответить
15.03.2023 10:00 Ответить
Кращ нехай покаже як в Криму він здав місцевих провідників. І про них забули в Україні що зробити вигляд що операція вдалася !
15.03.2023 13:30 Ответить
15.03.2023 13:30 Ответить
Ткаченко зізнався, що керує Єдиним Марафоном.

Тобто усією інформацією в Україні керує Беня Коломойський,
який є під слідством ФБР.
Робіть висновки ....)
15.03.2023 10:01 Ответить
15.03.2023 10:01 Ответить
Коли не було два дні світла, вирішив ввімкнути радіо, щоб послухати новини, по тому як вуха почали склеюватися, зрозумів, що попав на цю помийку-марафон
15.03.2023 10:09 Ответить
15.03.2023 10:09 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Митинг на Манежной площади против применения военной силы советской армией в отношении Литвы. Москва, СССР, 20 января 1991 год. Своим "единым телемарафоном" путин превратил россиян в биомусор, и теперь их просто молча ведут на убой.
Вы только вдумайтесь в масштабы катастрофы, которую вам готовят зеленые слуги.
15.03.2023 10:15 Ответить
15.03.2023 10:15 Ответить
Непоганий був би фільм "*****", Від режисера Аристовича...
15.03.2023 10:34 Ответить
15.03.2023 10:34 Ответить
Для того, щоб організувати м'ясорубку в Україні не вистачало тільки зе на посту Президента України. Ви скажете, що його обрали виборці, але насправді це були вибори без вибору і все було прораховано наперед
15.03.2023 10:52 Ответить
15.03.2023 10:52 Ответить
"Правда" від зельоних? А розкажуть скільки нашої елітної спецури Буданов там поклав надавши наказ тупо брати Зміїний штурмом?
15.03.2023 11:39 Ответить
15.03.2023 11:39 Ответить
в связи с тем, что будет прославляться боневтік янелохмнесорокдва и отгогилашвиленный былданов, то смотреть фильм о том, как два долбодятла посылали наиболее подготовленные силы ССО на штурм острова, зная об их верной смерти... хотя надо посмотреть, чтобы потом присобачить это кино к материалам расследований преступлений украинской власти против украинского народа...
15.03.2023 11:52 Ответить
15.03.2023 11:52 Ответить
Я не одного телемарафону не дивився та їншим не раджу !
15.03.2023 13:25 Ответить
15.03.2023 13:25 Ответить
Аналогічно, навіть не вмикаю телевізор. Просто чую, що там розповідають зелені блохи, що дивилися виступ тих-то і тих-то. Навіть кацапи довго дивилися "Дождь", а Володя через пару місяціп "правління" позакривав все і профінансував свій марафон, "Раду" і прокацапський на мові кацапів "Дом".
15.03.2023 15:55 Ответить
15.03.2023 15:55 Ответить
блет пафосу нібі мова йде про штурм Окінави,але якщо згадати що це камінець 500 на 500 метрів,і що кацапів звідти все одно рано чи пізно тупо вибили,бо сховатись там НІДЕ,то я хз про що там будуть втирати...
15.03.2023 14:34 Ответить
15.03.2023 14:34 Ответить
 
 