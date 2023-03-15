Сегодня вечером в эфире телемарафона продемонстрируют фильм "Море. Битва за остров Змеиный". ВИДЕО
В среду, 15 марта, в 21:15 в эфире национального телемарафона продемонстрируют фильм "Море. Битва за остров Змеиный".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Вторая работа по документальному циклу Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" посвящена деоккупации стратегически важного для безопасности в Черном море украинского острова. В фильме впервые показаны кадры спецоперации по высадке и штурму Змеиного, который совершили воины ГУР МОУ", - говорится в сообщении.
Чтобы посмотреть фильм, включайте "Единые новости #UAвместе" в 21:15 в среду, 15 марта.
/Щоб переглянути фільм, вмикайте "Єдині новини #UAразом"/
Знову.
У Буданова немає грошей на розрекламований підрозділ "Кракен",потреби якого невтомно закривають волонтери.
Але завжди є гроші на пропагандистські трешові фільми...
А Димон Комаров мог бы и не утруждать себя монтажом того фильма, а просто снять короткий сюжет, как он лично целует, в засас, сраку Боневтику Янелохову грызущего в это время "Мивину".
Тобто усією інформацією в Україні керує Беня Коломойський,
який є під слідством ФБР.
Робіть висновки ....)
Митинг на Манежной площади против применения военной силы советской армией в отношении Литвы. Москва, СССР, 20 января 1991 год. Своим "единым телемарафоном" путин превратил россиян в биомусор, и теперь их просто молча ведут на убой.
Вы только вдумайтесь в масштабы катастрофы, которую вам готовят зеленые слуги.