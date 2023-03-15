Сегодня вечером в эфире телемарафона продемонстрируют фильм "Море. Битва за остров Змеиный". ВИДЕО

В среду, 15 марта, в 21:15 в эфире национального телемарафона продемонстрируют фильм "Море. Битва за остров Змеиный".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Вторая работа по документальному циклу Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" посвящена деоккупации стратегически важного для безопасности в Черном море украинского острова. В фильме впервые показаны кадры спецоперации по высадке и штурму Змеиного, который совершили воины ГУР МОУ", - говорится в сообщении.

Чтобы посмотреть фильм, включайте "Единые новости #UAвместе" в 21:15 в среду, 15 марта.

