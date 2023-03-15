РУС
30 814 113

БТР-4Е "Буцефал" украинского производства выдерживает удар вражеского ПТРК и уходит с боевой позиции. ВИДЕО

БТР-4Е "Буцефал" украинского производства во время боя с оккупантами выдержал удар противотанковой управляемой ракеты и вышел из боевой позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания ракеты в бронемашину зафиксировали украинские военные из окопа.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдержал вражеский минометный обстрел и сохранил жизнь экипажу. ВИДЕО

украинское оружие (185) БТР (374)
Топ комментарии
+58
А ведь этот БТР был произведён и закуплен при Пятом Президенте, а не при шестёрке ***********.
15.03.2023 09:39 Ответить
+50
протикумулятивний екран 👍
15.03.2023 09:37 Ответить
+40
Ну шо ви ні панімаєте...Зеля будував дороги для техніки Пороха. Це кондитер винний, бо мало армію не озброїв.
15.03.2023 09:42 Ответить
А на третьому відіо суддя оголошує тобі довічний вирок за пропаганду русофашизму
15.03.2023 13:35 Ответить
Зараз зебіл золкін почне знімати сотні роликів про те що це Порошенко з Турчиновим винні що кацапів "абіжають" злі бендерівці на Буцефалі. Треба ж відробляти клоуну замовлення.
15.03.2023 13:15 Ответить
Подивіться скільки лайна залили мацковскія боти!!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Смерть оркам хуіла та їх опозажопній банді!!!
15.03.2023 14:10 Ответить
Спортили краску суки
15.03.2023 19:39 Ответить
на 3сек чути постріл
на 5 сек вже приліт.
якщо зловити стопкадр то видно справа вибух а зліва спалах.
прошило наскрізь.
маю надію там не було піхоти. екіпажу пощастило
15.03.2023 20:25 Ответить
зловив стопкадр де видно снаряд. що це не знаю але сліду газів за собою немає. снаряд на рівні корпуса.
або під пашню попало або вибухнуло на екрані і струя мимо. і це добре.
15.03.2023 20:32 Ответить
Увы, но БТР был подбит этим снарядом и сгорел через 100 метров...

Тут есть видео

15.03.2023 22:03 Ответить
Участники событий говорят, что этот БТР все таки был поражен этим попаданием...
БТР сгорел через 100-200 метров !
Экипаж не пострадал и покинул его целым.
Предполагаю, что десанта внутри не было иначе могло быть очень печально...
https://vm.tiktok.com/ZMYu7oJhm/ Ссылка на это видео и комментарии "участников" под ним...

https://vm.tiktok.com/ZMYu7oJhm/
15.03.2023 21:42 Ответить
https://t.me/Voyna18/3666 Вот видео снятое с "таблетки" , которая есть в этом видео...

На видео БТР горит "свалившись" с дороги... ( видео на телеграмм канале )
https://t.me/Voyna18/3666
15.03.2023 21:51 Ответить
Відео знято з окопу, навіть запитання було чи братка встиг засняти. Таблетка летіла так, що зняти просто не змогла б так. Та і ракурс відео не тей і час також. Камера фіксує, досить шукати нереальне. Машину підбили, Воїни живі і вийшли з полю битви.
16.03.2023 08:35 Ответить
Я склонен полагать, что на видео с буханке БТР именно тот... Обратите внимание на характер повреждения левого борта ( ближе к десантному люку )... Мне кажется , что на обоих видео - поврежден и их место идентичны...
16.03.2023 09:11 Ответить
Коли летіла таблетка не такий стан машини був. Я продивилася декілька разів. З окопу і з вашого, та і не могла таблетка фільмувати позаду,бо летіла явно з ціллю втекти швидко як можна.
16.03.2023 10:15 Ответить
Похоже, парень, который писал под этой ссылкой -
Был прав... ! Но его...
Может , его коммент вернуть ,раз отказалось, что он прав ?
15.03.2023 21:57 Ответить
