БТР-4Е "Буцефал" украинского производства выдерживает удар вражеского ПТРК и уходит с боевой позиции. ВИДЕО

БТР-4Е "Буцефал" украинского производства во время боя с оккупантами выдержал удар противотанковой управляемой ракеты и вышел из боевой позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания ракеты в бронемашину зафиксировали украинские военные из окопа.

Внимание! Ненормативная лексика!

