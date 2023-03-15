БТР-4Е "Буцефал" украинского производства выдерживает удар вражеского ПТРК и уходит с боевой позиции. ВИДЕО
БТР-4Е "Буцефал" украинского производства во время боя с оккупантами выдержал удар противотанковой управляемой ракеты и вышел из боевой позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания ракеты в бронемашину зафиксировали украинские военные из окопа.
Внимание! Ненормативная лексика!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Смерть оркам хуіла та їх опозажопній банді!!!
на 5 сек вже приліт.
якщо зловити стопкадр то видно справа вибух а зліва спалах.
прошило наскрізь.
маю надію там не було піхоти. екіпажу пощастило
або під пашню попало або вибухнуло на екрані і струя мимо. і це добре.
Тут есть видео
БТР сгорел через 100-200 метров !
Экипаж не пострадал и покинул его целым.
Предполагаю, что десанта внутри не было иначе могло быть очень печально...
https://vm.tiktok.com/ZMYu7oJhm/ Ссылка на это видео и комментарии "участников" под ним...
https://vm.tiktok.com/ZMYu7oJhm/
На видео БТР горит "свалившись" с дороги... ( видео на телеграмм канале )
https://t.me/Voyna18/3666
Был прав... ! Но его...
Может , его коммент вернуть ,раз отказалось, что он прав ?