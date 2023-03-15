Вражеский самолет СУ-24 сбили бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" вблизи Бахмута. ВИДЕО
Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" сбили российский самолет СУ-24 вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован взрыв самолета во время падения и виден парашют пилота, который успел катапультироваться.
До речі - а де другий? В екіпажі Су24 - два льотчики Мабуть, один вже "закобзонився" ...
Героям слава!!!
Мне не чего сказать про то, зачем 24 сопровождают 8. Вы вообще уверены, например, что это именно ми 24, а не ми 35?) Про тандем боевых вертух знаю примерно. Это когда ка52 идут в сопровождении ми28, потому что у последнего есть какой то хитрый пво радар, а на ка52 их не ставят.
Слава Украине!