Вражеский самолет СУ-24 сбили бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" вблизи Бахмута. ВИДЕО

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" сбили российский самолет СУ-24 вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован взрыв самолета во время падения и виден парашют пилота, который успел катапультироваться.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеский боевой самолет исчезает с радаров над Бахмутом. ВИДЕО

самолет (3687) уничтожение (7968) Бахмут (1609) 93 отдельная механизированная бригада (309)
Топ комментарии
+51
Це Ермак для різноманіття рахує літаки. По обов"язку він повинен рахувати туалетний папір.
15.03.2023 12:34 Ответить
15.03.2023 12:34 Ответить
+33
Пілот упав біля Кліщіївка, злиття літака підтвердив єрмак. Він що експерт по підрахунку втрат ворога чи таки секретар
15.03.2023 12:29 Ответить
15.03.2023 12:29 Ответить
+28
Америкоси у кацапів, а в нас американці, або наші друзі. А з чого збили ворожий літак? То не американська зброя і точно не асфальт? І навіть якщо ПЗРК не американський, то вони нам його купили. або дали гроші, бо ми свої надійно закатали в асфальт під білоруський і російський бітум.
15.03.2023 13:10 Ответить
15.03.2023 13:10 Ответить
15.03.2023 12:29 Ответить
звичайно, кому кому, а єлдаку краще видно з бункері що і хто збив. Тільки не розумію, до чого тут єрмак?
15.03.2023 13:15 Ответить
15.03.2023 13:15 Ответить
..там їх двоє..))) Другий **намагався** ..як завжди у смердячих... **відводити** падаючий літак від ... (школи... лікарні.. дитячого садочка) Вибрати по бажанню. І **геройські** загинув!!!
15.03.2023 12:48 Ответить
15.03.2023 12:48 Ответить
По настройці першим уходить пілот, потім штурман. Хоча *** його зна в кого не спрацювала катапульта
15.03.2023 15:12 Ответить
15.03.2023 15:12 Ответить
.. КПС може катапультувати штурмана примусово. Сам штурман може теж катапультуватися. У восьмидесяті при пожарі двигуна катапультувався пілот... Штурман..старший лейтенант притнув Су-24 без шассі у полі. Як такої *настройки* на Су-24 нема.
15.03.2023 21:51 Ответить
15.03.2023 21:51 Ответить
ОБОРОТЕНЬ д'ерьмак ГОТОВ примазаться , пропиариться К ЛЮБОЙ ПОЗИТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ , думает что ИДИОТЫ ВСЕ , а не 73% 🦠 , избравших ТРОЯНСКИХ ШАКАЛЮГ !
15.03.2023 13:20 Ответить
15.03.2023 13:20 Ответить
просто захотів мабуть пропіаритись хорошою новиною. )
15.03.2023 13:33 Ответить
15.03.2023 13:33 Ответить
Пілот упав біля Єрмакiвка, злиття літака підтвердив клiщ.
15.03.2023 13:34 Ответить
15.03.2023 13:34 Ответить
вижив падло , салютує
15.03.2023 12:29 Ответить
15.03.2023 12:29 Ответить
Може то спроба застрелитися з ракетниці?
15.03.2023 12:31 Ответить
15.03.2023 12:31 Ответить
то сам літак салютує викидаючи теплові пастки, поки кацапопілот на дереві висить
15.03.2023 12:43 Ответить
15.03.2023 12:43 Ответить
Самолёт радуется что сбросил говно с шеи
15.03.2023 14:06 Ответить
15.03.2023 14:06 Ответить
Викликає допомогу та позначає місцезнаходження Тільки, взагалі-то, у льотчика не ящик ракет - здається, якраз три штуки І він їх висмалив відразу після приземлення Сумніваюся, що вертольот уже був на підльоті
До речі - а де другий? В екіпажі Су24 - два льотчики Мабуть, один вже "закобзонився" ...
15.03.2023 12:52 Ответить
15.03.2023 12:52 Ответить
Так стріляти з ракетниці може тільки п'яний в хлам . Насправді це нерозстріляні НУРСи салютують з приводу загибелі їх носія
15.03.2023 13:14 Ответить
15.03.2023 13:14 Ответить
😊 Ну, взагалі то у мене сарказм був. Бо це справді не ракетниця. Але те, що літун був п'яний у хлам - досить правдоподібно. 😁
15.03.2023 14:07 Ответить
15.03.2023 14:07 Ответить
На Су 24 двоє. Сподівємося, напарнику кабздон вж Дєнь пабеди співає..
15.03.2023 12:44 Ответить
15.03.2023 12:44 Ответить
Рекетница штука однозарядная. Что-то слишком быстро он перезаряжается. Тем более, что он судя по видео, не приземлился, а притополился\приберезился или что-то типа того. Наверное это из аэроплана тепловые ловушки салютуют.
15.03.2023 12:44 Ответить
15.03.2023 12:44 Ответить
На кіл сів.
15.03.2023 14:19 Ответить
15.03.2023 14:19 Ответить
купол зложився на дереві - варіант що орк-льотчик уже не координував свої дії ...як мінімум 300-й...
15.03.2023 16:26 Ответить
15.03.2023 16:26 Ответить
15.03.2023 12:29 Ответить
15.03.2023 12:29 Ответить
здається пілот теж не зовсім живий
15.03.2023 12:29 Ответить
15.03.2023 12:29 Ответить
Тепер би ще цю облать накрити артилерією
15.03.2023 12:31 Ответить
15.03.2023 12:31 Ответить
Америкоси, вчітья як треба кацапське лайно збивати.
15.03.2023 12:31 Ответить
15.03.2023 12:31 Ответить
Америкоси у кацапів, а в нас американці, або наші друзі. А з чого збили ворожий літак? То не американська зброя і точно не асфальт? І навіть якщо ПЗРК не американський, то вони нам його купили. або дали гроші, бо ми свої надійно закатали в асфальт під білоруський і російський бітум.
15.03.2023 13:10 Ответить
15.03.2023 13:10 Ответить
Практично всі повітряні цілі збиваються або радянськими Іглами, або їх польскими аналогами Перунами.
15.03.2023 13:54 Ответить
15.03.2023 13:54 Ответить
на які США виділили кошти і шукали ї\х по встьому світу. ПЗРК FIM-92 «Stinger»,використовується для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів. Він є одноразовим. Дальність ураження цілей - від 500 до 4750 метрів. Максимальна висота ураження цілі - 3500 метрів.Серед переваг цього ПЗРК - простота прицілювання та висока вражаюча здатність. Тобто піхотинець може швидко навчитися користуватися цим комплексом. Не принижуйте роль в цьому США, бо це несправедливо.
15.03.2023 15:48 Ответить
15.03.2023 15:48 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
15.03.2023 12:32 Ответить
15.03.2023 12:32 Ответить
Які це величні слова. Я мала нагоду сьогодні на привітання Слава Україні, відповісти Героям Слава! Мої чудові сусідки-пенсионерки. Бердянськ і Маріуполь.
15.03.2023 14:47 Ответить
15.03.2023 14:47 Ответить
Второй пилот приземлился без парашута.
15.03.2023 12:34 Ответить
15.03.2023 12:34 Ответить
Жостко)))
15.03.2023 12:45 Ответить
15.03.2023 12:45 Ответить
Настоящий вдвшник
15.03.2023 22:46 Ответить
15.03.2023 22:46 Ответить
вертолётики безнадёжно от литачков отстают.
15.03.2023 12:35 Ответить
15.03.2023 12:35 Ответить
Вот только у кацапни "появились" Ми-24 которых год назад и близко не было) Постоянно вижу одну и туже пару из Ми-8 и Ми-24... Особенность экипажа этой 24-ки, что они всегда идут на приличном расстоянии от 8-ки и реагируют на все подозрительное на земле...
15.03.2023 12:52 Ответить
15.03.2023 12:52 Ответить
над оккупированной территорией?
15.03.2023 14:03 Ответить
15.03.2023 14:03 Ответить
За 100-150 км от линии фронта....
15.03.2023 14:21 Ответить
15.03.2023 14:21 Ответить
Ка уже дефицит? А как бодро летали по киевской
15.03.2023 14:04 Ответить
15.03.2023 14:04 Ответить
Вчера видел четверку летящую в Крым.... Один Ка, один 28-й и две 8-ки... Ка вообще сейчас редко встретишь, но я больше удивился Ми-28, их и в начале очень мало было... А Ка да, десятками раньше летали....
15.03.2023 14:19 Ответить
15.03.2023 14:19 Ответить
Оказывается что "неуязвимый летающий танк" все же падает от стрингеров, перунов и даже иглы)
15.03.2023 15:00 Ответить
15.03.2023 15:00 Ответить
Цікаво, і де ж ви їх бачили? Судячи з флажку десь далеко.
15.03.2023 22:05 Ответить
15.03.2023 22:05 Ответить
Это все что ваша фантазия смогла выдать?) А к простейшим выводам, что раз на оккупированных территориях запрещен доступ к украинским сайтам и ВПН это единственный выход, ваш уровень умственного развития не позволил прийти?)
15.03.2023 22:11 Ответить
15.03.2023 22:11 Ответить
Не обращайте внимания на длб-ов. Как раз сознательные украинцы на оккуп. территориях критически нам нужны, для получения информации. Берегите себя и чаще стирайте инфу с телефона
15.03.2023 22:48 Ответить
15.03.2023 22:48 Ответить
І яким же VPN ви користуєтесь?
15.03.2023 23:15 Ответить
15.03.2023 23:15 Ответить
Стандартным, бесплатным расширением в браузере) Автоматически стоит Амстердам, но временами выдает то флаг Франции, то Нидерландов) Местонахождение вам тоже указать?) А может еще и реальное имя?)
16.03.2023 00:40 Ответить
16.03.2023 00:40 Ответить
Я просив тіки назву VPN. Вони всі мають назву. Скоріш за все Betternet, Lantern, X-VPN.
16.03.2023 04:02 Ответить
16.03.2023 04:02 Ответить
Кашки убийцы танков. Сейчас распутица и воюет пехота и арта, поэтому думаю и берегут их, ожидая весеннего наступления ЗСУ.
15.03.2023 17:11 Ответить
15.03.2023 17:11 Ответить
это вам ваш ******** рассказал про убийцу танков? специально зарегился сегодня, что бы эту смешную ахинею про ваши летающие вёдра тут написать?
15.03.2023 17:58 Ответить
15.03.2023 17:58 Ответить
Ну нравится вам смотреть Соловьева, ваши проблемы. Однако советую вам держать это при себе. Танки это главная цель для апечей и кашек. Эти вертолеты разрабатывались в первую очередь как раз для борьбы с танковыми армиями на растояннии не доступном полковому пво. Если вам что то не нравится, попробуйте оспорить. Но сегодня нету оружия круче против танка, чем ракеты агм и вихрь. В первую очередь ввиду скорости этих ракет. Она там почти как у пво. Нет, вы конечно можете оспорить и написать что есть что то круче. Интересно было бы посмотреть что)
15.03.2023 18:21 Ответить
15.03.2023 18:21 Ответить
легенды про ваши трясущиеся говнеты здесь никого не интересуют. Прекращай *********** по вражеским пабликам, лучше домом своим займись. у тебя там с одной стороны тайга горит, а с другой ее китайцы вырубают под корень.
15.03.2023 18:29 Ответить
15.03.2023 18:29 Ответить
Малой, свою пропагандиские бредни можешь оставить себе. Я все еще жду, что ты мне расскажешь про оружие, которое круче против танков черем ракеты agm и вихрь. Или просто признай, что ты влез в том, о чем не знаешь и просто слейся.
15.03.2023 18:33 Ответить
15.03.2023 18:33 Ответить
кацап, домом займись. Чего вы к нам лезете... а свои фантазии на ваших милитарных форумах изливай.
15.03.2023 18:39 Ответить
15.03.2023 18:39 Ответить
Я думаю это рекордный слив по времени за этот год. Шкед, мой совет, что бы в следующий раз так не позориться, просто не лезь в темы, в которых не разбираешься. Не придется потом так сливаться.
15.03.2023 18:47 Ответить
15.03.2023 18:47 Ответить
кацап, тебя ***** как послать: на русском чи українською? Різниця невелика, всього в одну літеру, тому ти легко зрозумієш.
15.03.2023 18:51 Ответить
15.03.2023 18:51 Ответить
Ну не шаришь ты за боевые вертолеты и их вооружение, влез по незнанке и получил по носу. В следующий раз будешь умнее. Не понравилось? Ну давай, заплач.
15.03.2023 18:53 Ответить
15.03.2023 18:53 Ответить
зрозумій, кацапе: ваших говнєтних кацольотів ніхто не боїться, тому не треба тут лякати вашими літаючими вібростендами. І запам'ятай - тут з вами ніяких дискусій не буде, бо крім огиди і ненавісті на віки інших відчуттів до вас не буде. Тому ще раз: йди *****.
15.03.2023 18:59 Ответить
15.03.2023 18:59 Ответить
Малой, самое забавное в твоем сливе это температура твоего очка, когда тебя щелкнули по носу, а тебе даже не чем возразить по делу кроме такого исхода на говно и слюни. Продолжай
15.03.2023 19:00 Ответить
15.03.2023 19:00 Ответить
кацапчику, це останній час існування твого акаунту на Цензорі перед баном, бо тут не будуть терпіти щоб якесь кацапське лайно своїх пропагандонів та ********** писало з великої літери. Тому просто щезни сам *****.
15.03.2023 19:07 Ответить
15.03.2023 19:07 Ответить
Дыши, малой, дыши. Помни, это всего лишь форум и обсуждение политической и военных тематик. Твой гнев в монитор очень вреден для твоего здовровья, особенно для сосудов в голове. А аккаунты на цензоне ничего не стоят для людей из арбитража трафика Главное ведь не то, что ты получил так смешно и публично по носу. Суть в том, что ты теперь знаешь что апачи и кашки нужны именно против танков. Новый день, новые знания, щкед. Запомни это. И береги голову.
15.03.2023 19:11 Ответить
15.03.2023 19:11 Ответить
кацапи як листячко берьозки в лазні... вас і ***** посилають, і вбивають на нашій землі тисячами, а ви все одно лізете "как на буфет вокзальный". Ще раз: йди *****.
15.03.2023 19:16 Ответить
15.03.2023 19:16 Ответить
Мне то чего, это ваши замесы с ними. Для меня интерес только в сравнении оружия. Людей жалко, эт да. И я же не виноват, что ты настолько тупой и каждого, кто пишет на кириллице считаешь москальским кацапом. Ума палата. Выдахай.
15.03.2023 19:21 Ответить
15.03.2023 19:21 Ответить
ще раз - йди із своїм солоб'овим *****.
15.03.2023 19:38 Ответить
15.03.2023 19:38 Ответить
А ты специально зарегался под женским именем, что бы про Кашки поумничать?) Так что там с Ми-24? Зачем их "достали" если Кашек достаточно?)
15.03.2023 22:19 Ответить
15.03.2023 22:19 Ответить
Ники подтягиваются с учеток твиттера и гугла. Странно, что вы об этом не знали. Ми24 это же военно транспортный вертух с подвесами под нары, там нету управляемого ракетного вооружения. Совсем другое. Насколько сейчас я вижу обе стороны применяют вертушки для атак с кабрирования. Ума не приложу, зачем это нужно, но стрелять так могут все, вплоть до ми-8 с подвесами.
15.03.2023 22:32 Ответить
15.03.2023 22:32 Ответить
Ааа, это твиттер с гуглом сами подбирают женские имена для мужчин))) Буду знать))) Ну а раз 24-й это аналог 8-го, то тем более))) И чего это я вижу что 24-ки прикрывают 8-ки, а не наоборот))) А до этого эти функции исполняли Кашки))) Теперь буду знать, что тут нету никакой взаимосвязи)))
15.03.2023 23:00 Ответить
15.03.2023 23:00 Ответить
Я из мира арбитража трафика. Под задачи команды делают сотни тысяч аккаунтов фб, гугла и твитера в год. Буду я еще выбирать с нормальным именем, беру любой из таблиц и погнали общаться )

Мне не чего сказать про то, зачем 24 сопровождают 8. Вы вообще уверены, например, что это именно ми 24, а не ми 35?) Про тандем боевых вертух знаю примерно. Это когда ка52 идут в сопровождении ми28, потому что у последнего есть какой то хитрый пво радар, а на ка52 их не ставят.
15.03.2023 23:17 Ответить
15.03.2023 23:17 Ответить
Ну отличить древнюю покраску от свежей я и на глаз могу, тем более когда шасси спрятано) А насчет 28-х, их не настолько много изначально было, чтобы исполнять чьи то фантазии) Я уже молчу про его надежность) Не каждый из них способен долететь из Джанкоя до Мелитополя, не говоря уже до линии фронта))) Передышка редукторам нужна) Вот поэтому они и исполняют иногда роль эскортниц для генералов где нибудь за 100 км от линии фронта) Или Шойгу на севере Крыма) Картинка красивая, но не более)
16.03.2023 01:38 Ответить
16.03.2023 01:38 Ответить
Тю, и на южном фронте распутица?) А в конце лета и всю осень тоже распутица была?) Или тоже берегли для весеннего наступления ЗСУ?) Это же надо, на основании одного только "думаю" развести пустопорожний срач на полстраницы))) Странно как то берегут))) Возле линии фронта наверное))) Туда летят, а назад летит меньше) И так постоянно)
15.03.2023 22:41 Ответить
15.03.2023 22:41 Ответить
На юге думаю режим 1 мировой войны, все плотно окопываются и смотрят подозрительно друг на друга в мушки пулеметов, особенно после провалов русаков на минных полях под Угледаром. А то развели реально ржака. Я лишь написал, что думаю. Мои предположения, почему сейчас так мало ка52, указав на то, что они, как и апач создавались под массовый геноцид танков на большом растоянии. А там этот болезненный пришел, я что ли виноват, что у него фляга течет ^^
15.03.2023 22:45 Ответить
15.03.2023 22:45 Ответить
))) Ну вы загнули))) Технику применять по назначению?) Русаками?))) А если генерал сказал копать отсюда и до обеда?)))
15.03.2023 23:06 Ответить
15.03.2023 23:06 Ответить
хочется думать, что уже начали сбивать на подлёте к линии фронта.
15.03.2023 12:38 Ответить
15.03.2023 12:38 Ответить
Тоже хочется так думать... А то последний месяц кацапы с Крыма на 2-х парах Су-25 летали строго по графику с 8 до 9 утра...
15.03.2023 12:56 Ответить
15.03.2023 12:56 Ответить
Орлята учатся летать...(с)
15.03.2023 12:50 Ответить
15.03.2023 12:50 Ответить
Жаль, что в то место куда приземлился пилот, арта не насыпала подарков - чтобы летать на 3+ нужно минимум - 5 лет обучения, а если у этого был опыт, то падарков в виде 152 или 155 мм было бы не жалко
15.03.2023 12:50 Ответить
15.03.2023 12:50 Ответить
А в Целом ПВО ЗСУ молодцы!
Слава Украине!
15.03.2023 12:51 Ответить
15.03.2023 12:51 Ответить
28 секунда, парашут зацепился за что-то - есть шанс, что будет 2 некролога по пилотам
15.03.2023 12:54 Ответить
15.03.2023 12:54 Ответить
молодці. здохла тварюка. ну навіщо таку музику вставляти... якось не то
15.03.2023 13:02 Ответить
15.03.2023 13:02 Ответить
15.03.2023 13:12 Ответить
15.03.2023 13:12 Ответить
Кліщиївка зараз за цапами, здається
15.03.2023 13:13 Ответить
15.03.2023 13:13 Ответить
мої ріднесенькі !!! Пишаюсь вами, Холодноярці!!! І цілую кожного з вас !!! Дякую!
15.03.2023 13:15 Ответить
15.03.2023 13:15 Ответить
Потрібно одразу накривати місце приземлення пілота артилерією. Бо літаків на росії може і багато лишилося, от пілотів-камікадзе - ні. А літати післі поставок західної ППО це самогубство, а одноразвого зека не посадиш керувати літаком. Тому треба, щоб кожен пілот знав, що навіть парашют його не врятує на Україні
15.03.2023 13:37 Ответить
15.03.2023 13:37 Ответить
Зввершеня посту ніби невдвле. Потрібно:"...не врятує над Україною."
15.03.2023 14:26 Ответить
15.03.2023 14:26 Ответить
Мільйон разів мені писали тут, що не на Україні, а в Україні. Все життя завчив, тепер ще буду стільки ж перевчатися)
15.03.2023 15:24 Ответить
15.03.2023 15:24 Ответить
Вірно!
15.03.2023 15:40 Ответить
15.03.2023 15:40 Ответить
Вірні товариш, чоловік, дружина, друг. Все решта "правильно".
15.03.2023 23:47 Ответить
15.03.2023 23:47 Ответить
Як би ще ваш нарік щей снаряди робив тоді - так. А так кругом асфальт і вже у великих дірках.
15.03.2023 22:09 Ответить
15.03.2023 22:09 Ответить
Если пилот не сдох то задача полностью не выполнена.
15.03.2023 14:47 Ответить
15.03.2023 14:47 Ответить
А парашут-то один
15.03.2023 20:17 Ответить
15.03.2023 20:17 Ответить
Були часи, коли відвойлвували території, тепер супер-новина - літачок... А якщо це правда? Де фото підара-пілота?
16.03.2023 00:46 Ответить
16.03.2023 00:46 Ответить
 
 