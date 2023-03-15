Вражеский самолет СУ-24 сбили бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" вблизи Бахмута. ВИДЕО

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" сбили российский самолет СУ-24 вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован взрыв самолета во время падения и виден парашют пилота, который успел катапультироваться.

