Постоянные артиллерийские обстрелы, отсутствие воды и газа: Как живет прифронтовой Часов Яр. ВИДЕО

Часов Яр расположен всего в 12 километрах от Бахмута. Сюда добивает российская артиллерия, нет воды, газа и света.

Об этом говорится в сюжете проекта "Український свідок", передает Цензор.НЕТ.

Пока российские войска не оставляют попыток окружить Бахмут, город Часов Яр, расположен в нескольких километрах к западу от Бахмута, страдает от боевых действий и готовится к обороне.

Хотя Часов Яр расположен очень близко к передовой и россияне обстреляют его с трех сторон, не все местные решили уезжать. За время съемок в жилом квартале на тысячу человек наши журналисты встретили всего 5 человек. Для оставшихся в городе организовали выдачу гуманитарной помощи и питьевой воды, ведь газо- и водоснабжение - отсутствует, а свет работает с перебоями.

Местный житель Игорь говорит: "Ехать куда-то? Смысла нет! Мать пожилая, куда я с ней поеду". Как и многие другие, он не может оставить своих родителей без присмотра, а те не хотят покидать город принципиально.

