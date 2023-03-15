РУС
Постоянные артиллерийские обстрелы, отсутствие воды и газа: Как живет прифронтовой Часов Яр. ВИДЕО

Часов Яр расположен всего в 12 километрах от Бахмута. Сюда добивает российская артиллерия, нет воды, газа и света.

Об этом говорится в сюжете проекта "Український свідок", передает Цензор.НЕТ.

Пока российские войска не оставляют попыток окружить Бахмут, город Часов Яр, расположен в нескольких километрах к западу от Бахмута, страдает от боевых действий и готовится к обороне.

Хотя Часов Яр расположен очень близко к передовой и россияне обстреляют его с трех сторон, не все местные решили уезжать. За время съемок в жилом квартале на тысячу человек наши журналисты встретили всего 5 человек. Для оставшихся в городе организовали выдачу гуманитарной помощи и питьевой воды, ведь газо- и водоснабжение - отсутствует, а свет работает с перебоями.

Местный житель Игорь говорит: "Ехать куда-то? Смысла нет! Мать пожилая, куда я с ней поеду". Как и многие другие, он не может оставить своих родителей без присмотра, а те не хотят покидать город принципиально.

Понятно, що куйово. Де міри протидії? Оце питання.
15.03.2023 14:02 Ответить
на заставці відео текст якийсь кончений, якшо чесно
15.03.2023 14:11 Ответить
Ось кожен раз, коли чую: нікуди не поїду, грошей нема, я тут народився (-лась), як-то буде і таке ін., і коли є реальна і велика небезпека поранення або загибелі - не залишає думка, що це звичайнісінькі "ждуни", які просто чекають "своїх" попри небезпеку. Можу помилятися, але ніяких інших причин залишатися у місті, що скрізь прострілюється, без газу, без води, майже без електрики, без магазинів просто не бачу.
15.03.2023 14:23 Ответить
Между прочим,этот город родина Кобздона.Це падло еще трандело до того как окочурилось,что помнит еще ребенком,как прятался в лесу от бандеровцев и мол психологическую травму от этого получил на всю жизнь...Только представьте,бандеровцы в Часов Яре!!Клинический идиот был-земля стекловатой.И с почесних граждан Часов Яра,куда он был занесен весьма давно,этого мудака выбросили.
15.03.2023 14:42 Ответить
 
 