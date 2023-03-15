РУС
Наместник Лавры Павел и "братия" записали обращение к президенту: "Мне господь открыл, что Зеленский будет президентом. Это еще до выборов". ВИДЕО

Монахи и архиереи УПЦ (МП), которые должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры, записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из представителей "братии" Лавры рассказал, что предсказал будущую победу Владимира Зеленского, о чем рассказал его другу Михаилу.

"Михаил ответил, что Владимир в радости. Сказал, если меня выберут, я даже покрещусь. Я всем это рассказал, и все молились, чтобы Зеленский стал президентом", - запевняє монах.

Национальный заповедник Киево-Печерская лавра 10 марта объявил о расторжении договора аренды с Украинской православной церковью (Московского патриархата).

В конце 2022 года заповедник "Киево-Печерская лавра" проинформировал УПЦ (МП), что с 1 января не продлевает с ней договор использования Успенского собора и Трапезной церкви.

В УПЦ (МП) утверждают, что единственным основанием для выселения их из Лавры "является прихоть чиновников из Минкульта".

+78
Нічого московського в Україні бути не може. НІКОЛИ
15.03.2023 14:57
+69
КВН закінчився, гнати сектантів МП без томосу на москву.
Цінних кадрів, як Пашу, можна, навіть, обміняти по курсу Медведчука.
15.03.2023 14:58
+42
Чемодан- вокзал- Рассея!

Давай, дасвиданья!
15.03.2023 14:59
Це вам що, московія, до народу України звертайтеся. Хоча марно, вам кдбшникам буцигарня, а не Лавра світить.
15.03.2023 15:29
.


до чого тут цi казки, гнидо? та ще й кацапським суржиком...


збирай манатки та звiльняй святу Лавру для справжньої Української церкви!
15.03.2023 15:31
Шануймося українці!

" кацапським суржиком..."?????????

Звертаю увагу вельмишановного :
не кацапським суржиком а на " язікє із сРахи"............
16.03.2023 10:00
Я за Руську церкву,бо ми Русь,але проти моск. попів.До речі,Біблія каже,що владу на Землі дає сатана.Ошибся й тут.https://youtu.be/wz8b_ucx_XU
15.03.2023 15:32
Ьляяя!! На кого це гівно розраховане?? Вони дісно вважають Зєлю тупішим за інфузорію туфельку. І якшо Зєля на це поведеться - то так воно і є .
15.03.2023 15:33
А якщо не поведеться, то не так воно є )?
16.03.2023 01:34
Давайте будемо неупереджені. Якщо не поведеться, тоді підвищимо його розумові здібності до рівня безхребетних.
16.03.2023 10:14
Бог шельму мітить (шельма - шахрай, негідник).
Вигнання фсбістів в рясах з Києво-Печерської Лаври - це паші мерседесу кара Божа за те що святе місце перетворив на притон.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Євангелії від Івана (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Ів. https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0#2:13 2:13-17 ).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81 Ісус Христос прийшов у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Єрусалим на свято https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0 Пасхи . Коли він зайшов у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC храм , то побачив великий безлад: там продавали волів, овець і голубів, а за столами сиділи міняйли грошей. Дзвін монет та мукання корів, бекання овець, гомін людей, суперечки за ціни, - все це нагадувало не храм, а базар. Побачивши це, Ісус зробив собі з мотузок бич і прогнав з храму усіх торговців та їхню худобу, поперекидав столи міняйлам та порозсипав їхні гроші. При цьому він сказав продавцям і міняйлам: «Заберіть усе це звідси й не перетворюйте дім Отця Мого на базар!».
15.03.2023 15:34
Було б смішно, якщо не було б так сумно, що вони досі тут. Іспит для Президента. 30.03 за приписом Лавра має бути повністью звільнена. Правоохоронці повинні це забеспечити як і те, щоб уся культурна спадщина була збережена.
15.03.2023 15:35
як раз вони всі зібралися, жбурнить в ніх щось щоб цих тварюк разнесло по вітру.Та відрозу всі пітання по масковському патріархату скінчаться.
15.03.2023 15:35
Гарно лизнув, проте, думаю, не спрацює.
15.03.2023 15:36
не спрацює не спрацює спрацює спрацює десь донеслося відлуння з ОПИ президента....
15.03.2023 20:22
Резидентура в полном составе.
15.03.2023 15:36
В этом же составе и в расход вывести! В лучших традициях их же школы!)
15.03.2023 16:01
Московити ПНХ
15.03.2023 15:38
Про таких чудово сказав Лесь Подерв'янський:

Грошi їм дорожче за храм святий.
Мамонi, а не Богу
Возносять цi х...ї свої молитви!
15.03.2023 15:41
Неплохо подлизнул. Так держать бородатый упырь.
15.03.2023 15:41
95й філіал московитського кварталу.
почекайте, вони ще ряси піднімуть і злабають на піаніне поганіну!
15.03.2023 15:42
ОПА на розтяжці. 😁 Тепер будуть прикидувати, чи здобудуть більше голосів, як зроблять мацковскіх попів безхатьками в Україні, чи навпаки - коли залишать у Лаврі. Паша ж обіцяє. 😁 Впору таємне соцопитування проводити. 😊 Хоча можу Зєлєнскому наперед сказати - у цієї братії один цар презідєнт - пуцин, і за нього вони і будуть голосувати агітувати. 😊
15.03.2023 15:43
Вони з йго рук харчуються і йому, х@йлу, служать!
15.03.2023 16:02
боюсь що ніяких майбутніх виборів вже не буде, протягнуть черговий закон де вибори відміняються на час військового стану, діюча влада лишається і т.д. А військовий стан можна продовжувати і після війни, хоча надій на її близьке закінчення наразі зовсім мало
16.03.2023 08:08
"мнє снілось что Хрістос воскрес
і жив как я і ти
ідьот несьот нєзрімий крєст
а на руках бінти" (С)
15.03.2023 15:45
Такі сильні,такі здорові,не на Війні,не волонтерами, стільки багато, блеють як вівці,коли забрали бабло, палаци Павла у Воронькові там не живуть переселенці, там розважається братія, а гинуть невинні люди, через мерзоту яку вони підтримають. НАЗАВЖДИ ГЕТЬ З України!!!!
15.03.2023 15:46
Тут майже на цілу штурмову роту набереться!
15.03.2023 15:54
Так, на штумову роту вагнерів!
15.03.2023 16:04
Та боронь Боже! Саме безпечніше завали розбирати та поля розміновувати! Думаю, що мінну справу вони вивчали...
16.03.2023 00:36
У нас що... безпілотники скінчилися....
15.03.2023 15:48
Слово "братія" треба писати, як - 3,14 ZDo братія !
15.03.2023 15:48
Навіть до презЕдентаУкраїни служителі сатани звертаються мовою фашистського агресора..навіть цього досить для розуміння на кого вони працюють.
15.03.2023 15:52
Попи дебіли і паства така сама.
15.03.2023 15:54
Все к гундяю на парашу.
15.03.2023 15:55
Ну так не ображає.. захижає він Лавру від агентів іноземної держави. Попи й досі це не зрозуміли?:
15.03.2023 15:56
Хітрожопий козел, це не допоможе
15.03.2023 15:57
Копняками та палицями гнать цю мерзоту.
15.03.2023 15:58
Тепер для ЗЕ делема виселити і втратити рейтинг чи пропетляти, а віруючих мп досить багато
15.03.2023 15:59
Переклад з КаДеБешної:
ми були на 100% впевнені що агенти "каломойша" і "пізденчук" забезпечать розповсюдження брехні та розрахували що наївний український виборець захочу поржати.
А тупі істоти які ходять до нашої секти 5го сектору КДБ, на випередив лизатимуть дупу агенту на призьвісько "1/4 Наполеона".
15.03.2023 16:04
Цілу бригаду ФСБшну🐷🪆 з батальйонами по усій Україні пригріли за 30 років !!!
А де ж їм тепер з челяддю харчеваться🤑🤯??? Так по домашньому💃🏻 було і мендальки на Пасху від щедрот привладним вручали, аж ось тобі, ФСЬО‼️🫣🫣😂
На болотах так щедро не подадуть👹👺…
Чемодан, кордон, зажопинськ, як комуняки депортацію людей робили з території України та Криму, то попи московські мовчали!!
15.03.2023 16:05
"Так нє хочу уходіть. Здесь так тєпло,уютно, по- домашнєму."
15.03.2023 16:07
Гнать сук гребанных иначе Украина никогда не будет свободна
15.03.2023 16:08
Они так ничего и не поняли. И никогда не поймут. В Украине к московской продажной гэбешной церкви отношение как к кремлевским прихвостням, и никакой Владимир ничем не поможет
15.03.2023 16:15
все розуміють..., робота(служба ) у них така- е при цьому ще велика частина ідіотів які топлять за цю філію...
15.03.2023 16:22
всі ті кацапоординці що на фото - це філія ФСБ/СВР...- арестувати як обмінний фонд...
15.03.2023 16:19
15.03.2023 16:24
gonit' kacaps'kyx satanistiv na parashu !!!!
15.03.2023 16:26
Свинособаки, вон из Украины!
15.03.2023 16:28
серйозна школа квартал 95 за плечима у цього кацапського чорта
15.03.2023 16:50
Церква називає себе українською, а розмовляють чомусь російською мовою. Агенти ФСБ ніколи раніше так не були близько до провалу
15.03.2023 17:03
Неразборчивость связей с москальким сатанатом - это грех и собственный выбор, никто кроме них самих в том не виноват!
15.03.2023 17:08
Так никто и не против лавры ! )))
Лавра была , есть и будет !!!!
Но без вас ДЕБИЛЫ !!! )))))
15.03.2023 17:08
Так в чому справа? Похрестіть і забирайте з собою в московію обєтосранную. Отримаєте достойну заміну путлєру, бо той відразу застрелиться, зрозумівши що Зеля зробить з рашкою.
15.03.2023 17:24
******,только у нас банда педофилов,********* и ********,московские попы ******,имеют право голоса
15.03.2023 17:37
Попадрилы фсб-шные, вон из Лавры!!
15.03.2023 17:44
Ну і навіщо Богові ці клоуни в рясах?! Бізнесовий театр обдираловки і не більше.
15.03.2023 17:53
Ахаха, зторгувались тепер мацковські попи будуть славити Зелю Люстрація по-Зеленському. Не має значення який ти кримінал і злочинець, від того моменту як ти сказав Слава Зеленському - тобі амністія..
15.03.2023 17:58
гарна трава у попів ,торкае ! ))) до речі,а де пруфи ? хай покаже листа чи відео ,де бог йому сказав що вован буде ************ ?
15.03.2023 18:05
Паша мерс заскиглив знову,
Бо не згоден на умову,
Йти із Лаври у трущоби
Тут все серцю до вподоби.
Йдуть до Лаври всі кияни,
До цих храмів здавна фани,
Несуть долари та гривні,
Та до мові всі наївні,
Бо ще"русский мир"тут творить
Про братерство їм говорить,
Тай за це ще гроші має,
Тут кацапів прославляє.
15.03.2023 18:17
Мультик про посіпак не нагадує...? Мерсику нах з України, чи мо на майбаху перейдеш? Люди не корміть цю шваль....
15.03.2023 18:54
Вызывайте санитарной. Пусть он специалистами рассказывает как беседует с богом и где они встречаются.
15.03.2023 19:09
Пензлювали б ви, "братія", до Мацкви--своєї історичної батьківщини. Та піаніста з собою не забудьте прихватити; він же справжній фанат Красної площаді.
15.03.2023 19:22
Якась "нестиковочка"...
Спочатку Господь йому "відкрив", що Зеленський буде президентом, а потім вони молились, щоб він став президентом... І тепер, раз вони молилися (про те, що вже було вирішено), то Зеленський не повинен ображати (кого?) Лавру! Сюди б трішки логіки хоч якоїсь...
15.03.2023 19:44
Відчувається професійне відчуття логіки.
16.03.2023 00:45
Он скільки поліцаїв, які служать ворогу під час війни, та ще й вимагають жити в найкращих наших апартаментах безкоштовно. То як це назвати? Жирні, московські попи на утримування бідних пенсіонерок, які отримують пенсію, що не вистачає на ліки, а потрібно платити комунальні послуги, а тут розвелося 11 тисяч таких притонів, які живуть за рахунок наших бідних бабусь. То коли влада закриє цю секту? А Паша знає, що в них має бути піст і брехати це також гріх?
15.03.2023 20:01
Павло не намісник Лаври. Він намісник монастиря рпц в Україні, який наразі розташований в Лаврі.
15.03.2023 20:11
І ще уточнення. Не треба цю секту сатаністів ототожнювати з Лаврою.
15.03.2023 20:30
Лол ***.. ****.... лесом ***...!)))
15.03.2023 20:28
поп,а українською мовою що не навчився говорити? Чи фсб не дозволяє?
15.03.2023 20:57
******, какой стыд. убогие, ****, убогие. интересно как ***** (а чё как по другому его называть? он гнида вообще должен сдохнуть!) отреагирует? он же **** также убогий, гнида
15.03.2023 21:44
геть из Лавры фсбные гниды!
15.03.2023 22:06
путiн казав, що теж хоче до Лаври.
15.03.2023 22:21
плохоя реклама Зеленскому, всем известно кто господь у РПЦ.
15.03.2023 22:23
всіх у повному складі поміняти на наших воїнів. і нікого не забути
15.03.2023 22:53
Я фігію, казка на рівні 1го класу від небритого москальського попа. Чуваки, ваша діяльність ворожа і народ України молився щоб вас чим швидше викинули з нашої країни і нарешті молитви почуті.
16.03.2023 00:14
Не братия а Братва
16.03.2023 00:23
"Цвет" московитського фсб, думаю нижче лейтенанта там немає...
16.03.2023 05:30
гнать сраной метлой всю вонючую братию... до ворот... а возле ворот всех до единого в тюрьму...
16.03.2023 06:58
А пики понаїли, в телекамеру не вміщуються, то, мабуть, від тривалого "посту з нагоди вторгнення орків". В телекамеру не вміщуються, але в тюремну гарно зайдуть, так і просяться туди.
16.03.2023 09:07
Якщо комусь цікава тема "як москалі собі 1/5 земної поверхні захапали", слідкуйте за виставою.
Перший акт під назвою "як красиво віджати чуже" ми пропустили.
Зараз на сцені розігрується другий під назвою "як всіма можливими способами захистити віджате".
В хід піде увесь арсенал маніпуляційно-дезінформаційних заходів.
Дивимось і вивчаємо. Знадобиться на майбутнє.
16.03.2023 09:21
Московские копрофилы-попы мають бути пизжені
16.03.2023 12:59
На разминирование их
16.03.2023 13:00
Боже! Яка гидота. скопище КДБ-шних лицемірів ліліПУТІНА !!!
Це лише"завдячуючи " нашій поліції./ більшість якої є симпатиками ФСБ/ був проведений. для годиться. формальний обшук Лаври... Якби там копнули по серйозному. думаю. що під святими мощами виколупали б і кулемети й гранатомети...
Туди систематично курсували із матушки--москвьі . суцільним потоком .човники із набехканими валізами.../лише зверху прикритими хрестиками.../
.
/ ---Як вам НЕ соромно .ГУНЯЄВСЬКА ПОТОЛОЧ...Хіба НЕ він освячував Русское воинство НА ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ ??? ХІБА НЕ ВАШІ ПОПИКИ М/П--ВІДМОВЛЯЛИСЯ ВІДПРАВЛЯТИ СЛУЖБУ НАД УБІЄННИМИ НАШИМИ ВОЇНАМИ ?!?!?! /

ГЕТЬ ВІД УКРАЇНСЬКОЇ СВЯТИНІ КРЕМЛІВСЬКІ МРАКОБІСИ !!!
18.03.2023 15:57
