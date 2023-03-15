Наместник Лавры Павел и "братия" записали обращение к президенту: "Мне господь открыл, что Зеленский будет президентом. Это еще до выборов". ВИДЕО

Монахи и архиереи УПЦ (МП), которые должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры, записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из представителей "братии" Лавры рассказал, что предсказал будущую победу Владимира Зеленского, о чем рассказал его другу Михаилу.

"Михаил ответил, что Владимир в радости. Сказал, если меня выберут, я даже покрещусь. Я всем это рассказал, и все молились, чтобы Зеленский стал президентом", - запевняє монах.

Национальный заповедник Киево-Печерская лавра 10 марта объявил о расторжении договора аренды с Украинской православной церковью (Московского патриархата).

В конце 2022 года заповедник "Киево-Печерская лавра" проинформировал УПЦ (МП), что с 1 января не продлевает с ней договор использования Успенского собора и Трапезной церкви.

В УПЦ (МП) утверждают, что единственным основанием для выселения их из Лавры "является прихоть чиновников из Минкульта".

Также смотрите: "Мы не намерены выселяться", - монахи УПЦ МП заявили, что не покинут Киево-Печерскую Лавру. ВИДЕО