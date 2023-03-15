Наместник Лавры Павел и "братия" записали обращение к президенту: "Мне господь открыл, что Зеленский будет президентом. Это еще до выборов". ВИДЕО
Монахи и архиереи УПЦ (МП), которые должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры, записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из представителей "братии" Лавры рассказал, что предсказал будущую победу Владимира Зеленского, о чем рассказал его другу Михаилу.
"Михаил ответил, что Владимир в радости. Сказал, если меня выберут, я даже покрещусь. Я всем это рассказал, и все молились, чтобы Зеленский стал президентом", - запевняє монах.
Национальный заповедник Киево-Печерская лавра 10 марта объявил о расторжении договора аренды с Украинской православной церковью (Московского патриархата).
В конце 2022 года заповедник "Киево-Печерская лавра" проинформировал УПЦ (МП), что с 1 января не продлевает с ней договор использования Успенского собора и Трапезной церкви.
В УПЦ (МП) утверждают, что единственным основанием для выселения их из Лавры "является прихоть чиновников из Минкульта".
до чого тут цi казки, гнидо? та ще й кацапським суржиком...
збирай манатки та звiльняй святу Лавру для справжньої Української церкви!
" кацапським суржиком..."?????????
Звертаю увагу вельмишановного :
не кацапським суржиком а на " язікє із сРахи"............
Вигнання фсбістів в рясах з Києво-Печерської Лаври - це паші мерседесу кара Божа за те що святе місце перетворив на притон.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Євангелії від Івана (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Ів. https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0#2:13 2:13-17 ).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81 Ісус Христос прийшов у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Єрусалим на свято https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0 Пасхи . Коли він зайшов у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC храм , то побачив великий безлад: там продавали волів, овець і голубів, а за столами сиділи міняйли грошей. Дзвін монет та мукання корів, бекання овець, гомін людей, суперечки за ціни, - все це нагадувало не храм, а базар. Побачивши це, Ісус зробив собі з мотузок бич і прогнав з храму усіх торговців та їхню худобу, поперекидав столи міняйлам та порозсипав їхні гроші. При цьому він сказав продавцям і міняйлам: «Заберіть усе це звідси й не перетворюйте дім Отця Мого на базар!».
Грошi їм дорожче за храм святий.
Мамонi, а не Богу
Возносять цi х...ї свої молитви!
почекайте, вони ще ряси піднімуть і злабають на піаніне поганіну!
царпрезідєнт - пуцин, і за нього вони і будуть голосуватиагітувати. 😊
і жив как я і ти
ідьот несьот нєзрімий крєст
а на руках бінти" (С)
ми були на 100% впевнені що агенти "каломойша" і "пізденчук" забезпечать розповсюдження брехні та розрахували що наївний український виборець захочу поржати.
А тупі істоти які ходять до нашої секти 5го сектору КДБ, на випередив лизатимуть дупу агенту на призьвісько "1/4 Наполеона".
А де ж їм тепер з челяддю харчеваться🤑🤯??? Так по домашньому💃🏻 було і мендальки на Пасху від щедрот привладним вручали, аж ось тобі, ФСЬО‼️🫣🫣😂
На болотах так щедро не подадуть👹👺…
Чемодан, кордон, зажопинськ, як комуняки депортацію людей робили з території України та Криму, то попи московські мовчали!!
Лавра была , есть и будет !!!!
Но без вас ДЕБИЛЫ !!! )))))
Бо не згоден на умову,
Йти із Лаври у трущоби
Тут все серцю до вподоби.
Йдуть до Лаври всі кияни,
До цих храмів здавна фани,
Несуть долари та гривні,
Та до мові всі наївні,
Бо ще"русский мир"тут творить
Про братерство їм говорить,
Тай за це ще гроші має,
Тут кацапів прославляє.
Спочатку Господь йому "відкрив", що Зеленський буде президентом, а потім вони молились, щоб він став президентом... І тепер, раз вони молилися (про те, що вже було вирішено), то Зеленський не повинен ображати (кого?) Лавру! Сюди б трішки логіки хоч якоїсь...
Перший акт під назвою "як красиво віджати чуже" ми пропустили.
Зараз на сцені розігрується другий під назвою "як всіма можливими способами захистити віджате".
В хід піде увесь арсенал маніпуляційно-дезінформаційних заходів.
Дивимось і вивчаємо. Знадобиться на майбутнє.
Це лише"завдячуючи " нашій поліції./ більшість якої є симпатиками ФСБ/ був проведений. для годиться. формальний обшук Лаври... Якби там копнули по серйозному. думаю. що під святими мощами виколупали б і кулемети й гранатомети...
Туди систематично курсували із матушки--москвьі . суцільним потоком .човники із набехканими валізами.../лише зверху прикритими хрестиками.../
.
/ ---Як вам НЕ соромно .ГУНЯЄВСЬКА ПОТОЛОЧ...Хіба НЕ він освячував Русское воинство НА ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ ??? ХІБА НЕ ВАШІ ПОПИКИ М/П--ВІДМОВЛЯЛИСЯ ВІДПРАВЛЯТИ СЛУЖБУ НАД УБІЄННИМИ НАШИМИ ВОЇНАМИ ?!?!?! /
ГЕТЬ ВІД УКРАЇНСЬКОЇ СВЯТИНІ КРЕМЛІВСЬКІ МРАКОБІСИ !!!