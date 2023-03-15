ЧВК "Вагнер" рекламируют на Pornhub: "Не др#чи, а иди на работу". ВИДЕО

На популярном сайте Pornhub появилась реклама частной военной компании "Вагнер". Видно ее только из российских регионов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский независимый журнал "Холод".

"Мы самая ох#енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не др#чи, а иди на работу в ЧВК Вагнера", - говорит в рекламе женский голос. На видео при этом женщина наслаждается конфетой на палочке.

В конце видео показан телефонный номер вербовщиков. Ранее этот номер указывали в комментариях в российской соцсети ВКонтакте, в которых россиян приглашали к участию в войне против Украины. Например, номер был указан под постом о военных комиссариатах Якутии.

Читайте также: ЧВК "Вагнер" потеряла на фронте половину набранных заключенных и не может набрать новых, - британская разведка