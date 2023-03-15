РУС
ЧВК "Вагнер" рекламируют на Pornhub: "Не др#чи, а иди на работу". ВИДЕО

На популярном сайте Pornhub появилась реклама частной военной компании "Вагнер". Видно ее только из российских регионов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский независимый журнал "Холод".

"Мы самая ох#енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не др#чи, а иди на работу в ЧВК Вагнера", - говорит в рекламе женский голос. На видео при этом женщина наслаждается конфетой на палочке.

В конце видео показан телефонный номер вербовщиков. Ранее этот номер указывали в комментариях в российской соцсети ВКонтакте, в которых россиян приглашали к участию в войне против Украины. Например, номер был указан под постом о военных комиссариатах Якутии.

+11
В пітушиний батальйон. 😆
15.03.2023 15:54
+9
Мы самая ох#енная частная армия в мире,которая ведет мясные батальйоны на убой)
15.03.2023 15:52
+9
Раша це комедія, новий сюжет кожень день
15.03.2023 15:56
А хіба порнхаб у кацапів не забанений?
15.03.2023 15:52
Нехай ліпше дрочуть чим воюють. Вангер = дрочиво Рогозін піде*ас.
15.03.2023 16:06
Мы самая ох#енная частная армия в мире,которая ведет мясные батальйоны на убой)
15.03.2023 15:52
Мы самая ох#енная частная армия в мире... Не дрочи, а запакуй себя в чёрный пакет.
15.03.2023 16:19
Це не армія. ТЕРОРИСТИ.
15.03.2023 16:35
I все це на фоні соски з чупачупсом. Символічно.
Я навіть безкоштовно їм новий слоган під це діло підгоню:
"Сосніть, як соснули в Україні ми!"
15.03.2023 17:06

🤣🤣🤣
15.03.2023 15:54
Ну там ж у відео написано - реальний сєкс с пєрвим парнєм...
15.03.2023 16:02
Так они правду пишет.
15.03.2023 16:45
Пітушина армія
15.03.2023 16:41
тіктокери-доднони вже давно вагнерівську пітушню нашашличівають і не переймаються...
15.03.2023 15:54
Запишіть ще пару відео разом з кадирівцями, для відповідного розділу)
15.03.2023 15:55
Не др...чи, а пойди подохни лучше... Логично. Ну и как, сколько куколдов набрали благодаря такой "рекламе"?
15.03.2023 15:55
Подрочиш в окопе, если успеешь конечно
15.03.2023 15:55
Раша це комедія, новий сюжет кожень день
15.03.2023 15:56
Хтось видивився цю рекламу ))
15.03.2023 15:58
там тебя и вздрючат...
15.03.2023 16:06
Хай краще дивляться порнхаб, циліше будуть та й задоволення отримають більше, ніж дивлячись на відірвану свою ногу.
15.03.2023 16:08
дрочуни всієї параші обєднуйтесь , ох а які шеврони у них будуть
15.03.2023 16:09
Только умолчали, что армия-то специфическая!
И звания такие оригинальные:
младший петух, петух, старший петух, любимый петух, петушара, гнойный петушара.....
15.03.2023 16:11
- поручик, а почему я не вижу на балУ своего младшего братишку вот уже несколько часов?
- я научил его др.очить, мадемуазель
15.03.2023 16:15
констатую повний провал кампанії продажу презервативів дебілам в росії.

вони безконтрольно розмножилися, взяли зброю і пішли убивати кого наказав карлик.
15.03.2023 16:15
Лучше смотри порнохаб, целее будешь, тупой москалик.
15.03.2023 16:25
Так себе замануха, вместо дрочить на диване пойти покормить червей и развесить кишки на деревьях
15.03.2023 16:31
Ну, или дрочилки лишиться вместе с ногами, или рук!)))
15.03.2023 16:42
Замість баби в рекламі має бути прягожин, що смокче ***.
15.03.2023 16:32
Гомодріли кацапські! Пєтухи
15.03.2023 16:33
Пригожин своїх пітушков збирає?
15.03.2023 16:35
онаністи приєднуйтесь в підари підвищуйте свій рівень... дно
15.03.2023 17:03
а че девушка рекламирует? коцабов такое не возбуждает, где мужик с иконой?Где бояра?
15.03.2023 17:20
"Запишись и кончишь в окопе"
15.03.2023 17:35
В эбанарий все стабильно.....
15.03.2023 18:50
Ну анонизм полезен для здоровья, а ваша работа очень вредна....
15.03.2023 19:11
Угу..А еще опасна и трудна.
16.03.2023 09:12
Петухи всех стран объединяйтесь.
15.03.2023 20:05
 
 