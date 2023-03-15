ЧВК "Вагнер" рекламируют на Pornhub: "Не др#чи, а иди на работу". ВИДЕО
На популярном сайте Pornhub появилась реклама частной военной компании "Вагнер". Видно ее только из российских регионов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский независимый журнал "Холод".
"Мы самая ох#енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не др#чи, а иди на работу в ЧВК Вагнера", - говорит в рекламе женский голос. На видео при этом женщина наслаждается конфетой на палочке.
В конце видео показан телефонный номер вербовщиков. Ранее этот номер указывали в комментариях в российской соцсети ВКонтакте, в которых россиян приглашали к участию в войне против Украины. Например, номер был указан под постом о военных комиссариатах Якутии.
Я навіть безкоштовно їм новий слоган під це діло підгоню:
"Сосніть, як соснули в Україні ми!"
🤣🤣🤣
И звания такие оригинальные:
младший петух, петух, старший петух, любимый петух, петушара, гнойный петушара.....
- я научил его др.очить, мадемуазель
вони безконтрольно розмножилися, взяли зброю і пішли убивати кого наказав карлик.