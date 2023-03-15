Прикрытие для сексолога? Как МИД набирает послов по объявлениям / БЕЗ ЦЕНЗУРЫ /Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Богдан Буткевич в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ рассуждает о том, есть ли действительно кризис кадров в МИД? Как связаны скандальные назначения послов в Словению (экс-министр обороны Андрей Таран) и Болгарию (сексолог Олеся Илащук) с идеей искать послов в сверхсложные страны с помощью объявлений.

Впервые в истории украинской дипломатии МИД открыто ищет послов. Неожиданную новость сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. При этом Кулеба убежден – в Украине есть сильные и профессиональные люди, но их либо еще не нашли, либо они сами еще не узнали о возможности взяться за работу посла Украины.

