Прикрытие для сексолога? Как МИД набирает послов по объявлениям / БЕЗ ЦЕНЗУРЫ /Цензор.НЕТ. ВИДЕО
Богдан Буткевич в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ рассуждает о том, есть ли действительно кризис кадров в МИД? Как связаны скандальные назначения послов в Словению (экс-министр обороны Андрей Таран) и Болгарию (сексолог Олеся Илащук) с идеей искать послов в сверхсложные страны с помощью объявлений.
Впервые в истории украинской дипломатии МИД открыто ищет послов. Неожиданную новость сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. При этом Кулеба убежден – в Украине есть сильные и профессиональные люди, но их либо еще не нашли, либо они сами еще не узнали о возможности взяться за работу посла Украины.
Сексологічно!
Там полный провал, вернее курорт для лисы Алиски. Швейцария уничтожает немного устаревшее ПВО, но не передает его нам. Они Германии запрещают передавать снаряды для Гепардов и много еще чего. А что у нас там делает посол? Курсы минета ведет?
звучит в ином свете
Вона сама призналась, що вона повія (шльондра, шалава, шлюха) тобто людина на практиці ПРОДАЄ секс послуги.
Так чому її називаєте "сексологиня"?!!
Сексолог або сексологиня то ж спеціалісти, лікарі, які вивчають і лікують людей з сексуальними відхиленнямию.
А вона шльондра, і гордиться цим.
- Та казали - психолог-сексконсультант
- А що це таке?
- Та вчить у постелі підстаркуватих чоловіків х*єм правильно користуваться!
- Ти сильний! Ти справишся!
- Я - розумний Я навіть не візьмусь!
На самому початку правління "Блазня" я написав, що рано чи пізно, але він зіткнеться з браком кадрів, які зможуть виконувать практичну роботу Бо "послужливі та жадібні придурки" з цим не справляться, а розумні практики відмовляться - щоб не заплямувать свою репутацію зв"язком з "ЗЕ-шоблом" Ох і "вереску" туло! А на практиці так і вийшло!
це суттєво змінило попит та ціну в політиці!!
Достаточно единого электронного (онлайн представительства Украины) во ВСЕХ странах (пусть чинуши сидять в МИДе внутри страны и делают свою работу, только в крайних случаях, при необходимости возможны зарубежные коммандировки), а заграницей лишь "окна" для приема и выдачи документов работниками без дипломатического статуса (можно даже местных нанимать, необязательно граждан Украины). Единая и прозрачная электронная система (без взяток и коррупции) + экономия валютных средств. А ШПИОНСКИЕ ГАДЮШНИКИ пора закрыть (в Киеве), пусть иностранные представительства также работают онлайн удаленно, а не хотят , то БАБА С ВОЗУ - КОБЫЛЕ ЛЕГЧЕ!