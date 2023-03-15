РУС
Прикрытие для сексолога? Как МИД набирает послов по объявлениям / БЕЗ ЦЕНЗУРЫ /Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Богдан Буткевич в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ рассуждает о том, есть ли действительно кризис кадров в МИД? Как связаны скандальные назначения послов в Словению (экс-министр обороны Андрей Таран) и Болгарию (сексолог Олеся Илащук) с идеей искать послов в сверхсложные страны с помощью объявлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Впервые в истории украинской дипломатии МИД открыто ищет послов. Неожиданную новость сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. При этом Кулеба убежден – в Украине есть сильные и профессиональные люди, но их либо еще не нашли, либо они сами еще не узнали о возможности взяться за работу посла Украины.

+16
15.03.2023 21:25 Ответить
+13
15.03.2023 21:41 Ответить
+12
шо не міністр, то ділєтант і ссучєний баран. тільки країну ********.
15.03.2023 21:31 Ответить
15.03.2023 21:16 Ответить
Так шо? Весь мир бардак-все баббы -эти...Хреново.
15.03.2023 23:45 Ответить
Так у них ''карабєльних сосєн'' повно. Чи вони вже не ''прокотять''?
15.03.2023 21:24 Ответить
очикувані наслідки «наголосування», фахівці є, але вони ховаються
15.03.2023 21:24 Ответить
В тексті там чомусь Казахстан...
15.03.2023 21:24 Ответить
15.03.2023 21:25 Ответить
15.03.2023 21:41 Ответить
Це так ! Згідно оманським перемовинам Московія стоїть на Лівоберіжжі, а ЗСУ стоїть на Правоберіжжі.
16.03.2023 07:30 Ответить
Прикриття для сексологині?

Сексологічно!
15.03.2023 21:28 Ответить
15.03.2023 22:39 Ответить
шо не міністр, то ділєтант і ссучєний баран. тільки країну ********.
15.03.2023 21:31 Ответить
Церемонія вручення "Оскара" показала, що Єрмак не Всемогущий! Бо ж не в кремлі той оскар ( чорт би його забрав. Прикро то як досі ))) А з послицями проблем не будєт !
15.03.2023 21:31 Ответить
15.03.2023 21:35 Ответить
15.03.2023 21:42 Ответить
В Африці при всіх президентах послів не було -- не можуть заманити -- тепер поставили на продвинутих жіночок .
15.03.2023 21:42 Ответить
15.03.2023 21:44 Ответить
Вы все забыли о Швейцарии!!!
Там полный провал, вернее курорт для лисы Алиски. Швейцария уничтожает немного устаревшее ПВО, но не передает его нам. Они Германии запрещают передавать снаряды для Гепардов и много еще чего. А что у нас там делает посол? Курсы минета ведет?
15.03.2023 21:54 Ответить
Что вы сразу про минет начинаете. Обычный анал.
16.03.2023 06:43 Ответить
понабирали по обьявлению
звучит в ином свете
15.03.2023 22:02 Ответить
Як там про Африку співають -Аааааах, і зєльоний папугай !!!
15.03.2023 22:17 Ответить
тобто десятки випускників факультетів міжнародних відносин престижних ВУЗів нафіг не потрібні, будуть набирати прибиральниць і блохєрів представляти Україну в інших країнах, це трешак
15.03.2023 22:18 Ответить
першокласні Дипломати та Посли Огризко, Клімкін, Шамшур, Чалий та ін. сидять без діла, а ЗЄльоні сексом по телефону займаються
15.03.2023 23:18 Ответить
Бляха, хоч би Цензор вже називав речі своїми іменами.

Вона сама призналась, що вона повія (шльондра, шалава, шлюха) тобто людина на практиці ПРОДАЄ секс послуги.

Так чому її називаєте "сексологиня"?!!

Сексолог або сексологиня то ж спеціалісти, лікарі, які вивчають і лікують людей з сексуальними відхиленнямию.

А вона шльондра, і гордиться цим.
15.03.2023 23:30 Ответить
- Параско! А ти не знаєш - ким Наталчина дочка працює?
- Та казали - психолог-сексконсультант
- А що це таке?
- Та вчить у постелі підстаркуватих чоловіків х*єм правильно користуваться!
16.03.2023 06:14 Ответить
15.03.2023 23:41 Ответить
ЗЕ-влада":
- Ти сильний! Ти справишся!
- Я - розумний Я навіть не візьмусь!
На самому початку правління "Блазня" я написав, що рано чи пізно, але він зіткнеться з браком кадрів, які зможуть виконувать практичну роботу Бо "послужливі та жадібні придурки" з цим не справляться, а розумні практики відмовляться - щоб не заплямувать свою репутацію зв"язком з "ЗЕ-шоблом" Ох і "вереску" туло! А на практиці так і вийшло!
16.03.2023 06:21 Ответить
Сексологині з Обїздної дороги глибоко стурбовані появою корабельної СОСНИ!!!!
це суттєво змінило попит та ціну в політиці!!
15.03.2023 23:52 Ответить
Мабуть, пора пошукати більш кваліфікованого міністра закордонних справ.
15.03.2023 23:55 Ответить
ПРОСТИТУТОК у ВЛАСТИ еще никто не отменял!!! Особенно впечатляет,когда это недоразумение своими граблями с красным маникюром претендует на что-то возвышенное!😮
16.03.2023 00:36 Ответить
эре боневтіка янелохмнесорокдва с его скумбрией по 8 должен прийти конец как можно скорее... это уже вопрос жизни - или эти два недоделка, или Украина... але ж бо всім відомо - УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
16.03.2023 07:09 Ответить
Цирк тільки починається, але ж ті 75-33 цього і хотіли... Швондери і шарікови тепер "кицьок" не душать, а збирають...
16.03.2023 08:32 Ответить
Каста привелигированых послов с диппастортами дожна быть совсем и навсегда уничтожена!
Достаточно единого электронного (онлайн представительства Украины) во ВСЕХ странах (пусть чинуши сидять в МИДе внутри страны и делают свою работу, только в крайних случаях, при необходимости возможны зарубежные коммандировки), а заграницей лишь "окна" для приема и выдачи документов работниками без дипломатического статуса (можно даже местных нанимать, необязательно граждан Украины). Единая и прозрачная электронная система (без взяток и коррупции) + экономия валютных средств. А ШПИОНСКИЕ ГАДЮШНИКИ пора закрыть (в Киеве), пусть иностранные представительства также работают онлайн удаленно, а не хотят , то БАБА С ВОЗУ - КОБЫЛЕ ЛЕГЧЕ!
16.03.2023 08:37 Ответить
 
 