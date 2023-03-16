РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4063 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
11 926 12

"16 суток на позиции. Меньше 50 метров до врага", - воин 205-го батальона теробороны с позывным Интел в Бахмуте. ВИДЕО

Украинский воин Олег с позывным Интел рассказал журналистам свою историю, как он провел 16 суток на передовой позиции в Бахмуте.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем YouTube-канале.

"Задача простая. Выходишь на позиции и, соответственно, работаешь", - отметил воин.

По словам бойца, были периоды, когда он не выходил с позиций 16 дней, ведя тяжелые бои, часто на расстоянии 50-100 метров.

Смотрите также: Водитель 205-го батальона в Бахмуте: "Я почувствовал, что должен быть здесь". ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4417) Бахмут (1609)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
за американськими дослідженнями солдат може бути на нулі максимум 72 години, потім його треба міняти через втому

дякуючи тобі, хлопче, і таким як ти ми живемо в тилу.

Героям Слава !
Бережи тебе Бог!
показать весь комментарий
16.03.2023 00:05 Ответить
+14
Героям Слава!
показать весь комментарий
16.03.2023 00:09 Ответить
+9
тяжело слышать такое..,но ты главное выживи,парень....
показать весь комментарий
16.03.2023 01:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
за американськими дослідженнями солдат може бути на нулі максимум 72 години, потім його треба міняти через втому

дякуючи тобі, хлопче, і таким як ти ми живемо в тилу.

Героям Слава !
Бережи тебе Бог!
показать весь комментарий
16.03.2023 00:05 Ответить
так не наловили, чтобы поменять
показать весь комментарий
16.03.2023 07:35 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
16.03.2023 00:09 Ответить
тяжело слышать такое..,но ты главное выживи,парень....
показать весь комментарий
16.03.2023 01:03 Ответить
Нехай Бог оберігає наших сміливих і сильних духом захисників.
показать весь комментарий
16.03.2023 01:12 Ответить
Мабуть це останні інтервю військових, а далі вони раби, це коментувати їм буде заборонено, бо гарні новини мають коментувати Боневтіки, єлдаки і малярши. Проект закону вже в раді.
показать весь комментарий
16.03.2023 06:42 Ответить
Так пусть не молчат , все те кто может повлиять на МАФИЮ ЗАХВАТИВШУЮ Раду « СЛУГ👿»и ГНИД ОПЗЖ подтанцовывающих КРЫСЕ ФСБшной ДЕРЬМАКУ ‼️ОПЯТЬ « НЕНАЧАСИ»⁉️ОППОЗИЦИЯ , Лидеры общественного мнения и ЖУРНАЛИСТЫ , как оказалось их всего пару человек , а остальные ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ дуполизы Ермака
показать весь комментарий
16.03.2023 07:06 Ответить
Да никто не захватывал власть. 73% малоросов для кого Украина была продажной порноактрисой…в 2019 году СОЗНАТЕЛЬНО выбрали себе такого же ЗЕмалоросса……вместо Армия Мова Вера…..просто большинство этих ЗЕмразей не думали что их руССкие братушки будут долбить до поноса. Вспомните Мариуполь в 2014…..кацапы обстреливали убивали градами с Гуково …..сами выкладывали видео….а виноваты были бЕндеровцы хунта и Майдан.Вы ведь взрослая….не обманывайте сами себя. С предателями у власти войну не выигрывают(с) Слава Украине!!!
показать весь комментарий
16.03.2023 08:33 Ответить
"Був до24 дуже лояльним до тієї держави".Злава ЗСУ
показать весь комментарий
16.03.2023 07:07 Ответить
Фронтової тобі удачі, Воїне! Хай оминають тебе ворожі кулі та снаряди! Бережи себе!
показать весь комментарий
16.03.2023 08:01 Ответить
Nastoiashi Geroi! Xrani tebe bog!
показать весь комментарий
16.03.2023 08:58 Ответить
Дякуємо тобі, справжньому захиснику нашої країни!
А ці 80% обдурюють перш за все себе.З їх вини гинуть побратими.Як вони потім будуть жити з цією ганьбою в душі?
показать весь комментарий
16.03.2023 10:13 Ответить
 
 