"16 суток на позиции. Меньше 50 метров до врага", - воин 205-го батальона теробороны с позывным Интел в Бахмуте. ВИДЕО

Украинский воин Олег с позывным Интел рассказал журналистам свою историю, как он провел 16 суток на передовой позиции в Бахмуте.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем YouTube-канале.

"Задача простая. Выходишь на позиции и, соответственно, работаешь", - отметил воин.

По словам бойца, были периоды, когда он не выходил с позиций 16 дней, ведя тяжелые бои, часто на расстоянии 50-100 метров.

