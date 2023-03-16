"16 суток на позиции. Меньше 50 метров до врага", - воин 205-го батальона теробороны с позывным Интел в Бахмуте. ВИДЕО
Украинский воин Олег с позывным Интел рассказал журналистам свою историю, как он провел 16 суток на передовой позиции в Бахмуте.
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем YouTube-канале.
"Задача простая. Выходишь на позиции и, соответственно, работаешь", - отметил воин.
По словам бойца, были периоды, когда он не выходил с позиций 16 дней, ведя тяжелые бои, часто на расстоянии 50-100 метров.
дякуючи тобі, хлопче, і таким як ти ми живемо в тилу.
Героям Слава !
Бережи тебе Бог!
А ці 80% обдурюють перш за все себе.З їх вини гинуть побратими.Як вони потім будуть жити з цією ганьбою в душі?