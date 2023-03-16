РУС
10 456 8

Операторы ССО уничтожили на Бахмутском направлении 4 оккупантов, еще 3 ранены. ВИДЕО

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают забрасывать позиции обороны телами.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ССО сообщает Цензор.НЕТ.

"На Бахмутском направлении противник в который раз забрасывает позиции обороны телами.

Операторы ССО Украины уничтожили 4 оккупантов, еще 3 были ранены. Противник понес потери и отказался от штурма на эту ночь.

Перехваченные переговоры противника подтвердили результат нашей работы", – говорится в сообщении.

+++
16.03.2023 08:12 Ответить
Вдале полювання на нелюдів!
16.03.2023 08:20 Ответить
На відміну від совкового кіно "Тіні зникають опівдні", кацапи в тепловізорі зникають назавжди, і це не може не радувати
16.03.2023 08:28 Ответить
Сваіх ні брасаім )))
16.03.2023 08:47 Ответить
даремно російськомовні в лавах ЗСУ зневажають та не вчать українську.

рано чи пізно тиск суспільства на російськомовних недоносків стане настільки великим що огризатися тим, що воювали вже не вийде і російськомовність помножить на нуль всю військову звитягу.

НЕ МОЖЕ ПЕРЕМОГТИ РОСІЮ ТОЙ У КОГО МІЗКИ УРАЖЕНІ РОСІЄЮ.
16.03.2023 09:57 Ответить
Плюс четыре минуса! 💀💀💀💀
16.03.2023 13:09 Ответить
Красунчики, бежети та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
16.03.2023 13:30 Ответить
 
 