Операторы ССО уничтожили на Бахмутском направлении 4 оккупантов, еще 3 ранены. ВИДЕО
На Бахмутском направлении оккупанты продолжают забрасывать позиции обороны телами.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ССО сообщает Цензор.НЕТ.
"На Бахмутском направлении противник в который раз забрасывает позиции обороны телами.
Операторы ССО Украины уничтожили 4 оккупантов, еще 3 были ранены. Противник понес потери и отказался от штурма на эту ночь.
Перехваченные переговоры противника подтвердили результат нашей работы", – говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
рано чи пізно тиск суспільства на російськомовних недоносків стане настільки великим що огризатися тим, що воювали вже не вийде і російськомовність помножить на нуль всю військову звитягу.
НЕ МОЖЕ ПЕРЕМОГТИ РОСІЮ ТОЙ У КОГО МІЗКИ УРАЖЕНІ РОСІЄЮ.