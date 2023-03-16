Операторы ССО уничтожили на Бахмутском направлении 4 оккупантов, еще 3 ранены. ВИДЕО

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают забрасывать позиции обороны телами.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ССО сообщает Цензор.НЕТ.

"На Бахмутском направлении противник в который раз забрасывает позиции обороны телами.

Операторы ССО Украины уничтожили 4 оккупантов, еще 3 были ранены. Противник понес потери и отказался от штурма на эту ночь.

Перехваченные переговоры противника подтвердили результат нашей работы", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Испания анонсировала передачу Украине еще четырех танков Leopard 2, - министр обороны