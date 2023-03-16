Пьяный "защитник Донбасса" набросился с кулаками на жителя оккупированного Донецка:: "Ты посмотри, что творит скотина! Дайте ему п#зды конкретно!". ВИДЕО
В оккупированном Донецке пьяный "защитник Донбасса" пытался избить местного жителя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент потасовки опубликован в соцсетях. О причинах конфликта не сообщается.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+55 Ziu Zou
показать весь комментарий16.03.2023 11:13 Ответить Ссылка
+32 5 копійок
показать весь комментарий16.03.2023 11:11 Ответить Ссылка
+24 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий16.03.2023 11:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А, кстати, нет полного видео, чем закончились эти петушиные бои!)))
Здохлий якийсь окупает, міг би й сам отгрєсті 😂
- Ты чё не в окопе, спортсмен? Россия за вас должна?
- У меня спина поломана..
- А у меня 12 переломов, 3,14дор ты бендеровский
- Поздравляю!
Далее махач
А тех, кто опять захочется пожить как на раше - возить туда на экскурсии.
Так ось, це впевненicть, що це нестабiльна горила. Хоче - стрiльне, а не схоче - в ухо з кулака поцiлить точно, бо пiд наркотою вiн царь. Ну пригнiть на нього, гойда... Пригайте, чого ви? Вибивайте з рук автомат. Або чекайте що вiн доскаче до свого мотоцикла та знайде там пicтолет. Та не бiйтеся, летального випадку не буде бо вiн бухий та поцiлить вам в пузо, а це всього лише пiвроку лiкарнi. Власне, це все компьюьтерна симуляцiя, а у вас ще десять життiв та 150 HP ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ i це ж не хедшот. 💀
Ми лоханулися. Вибачте, будь ласка.