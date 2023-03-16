Атака российского Су-27 на американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. ВИДЕО

Американцы опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы атаки российского Су-27 на американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Как передает Цензор.НЕТ, действия российского пилота зафиксировала камера беспилотника MQ-9 Reaper. На записи видно, что россияне дважды совершали опасный маневр. После второго раза камера беспилотника перестала работать.

