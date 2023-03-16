РУС
31 397 137

Атака российского Су-27 на американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. ВИДЕО

Американцы опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы атаки российского Су-27 на американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Как передает Цензор.НЕТ, действия российского пилота зафиксировала камера беспилотника MQ-9 Reaper. На записи видно, что россияне дважды совершали опасный маневр. После второго раза камера беспилотника перестала работать.

Читайте также: Видеозапись инцидента с беспилотником над Черным морем свидетельствует об "опасном и непрофессиональном" характере действий пилотов РФ, - Госдеп

Автор: 

беспилотник (4320) россия (97399) США (27973) Черное море (1505)
Топ комментарии
+40
А путинский сокол своими пропитыми мозгами не подумал что после войны американцы ему счет за беспилотник предъявят и тогда еще его внуки платить будут?
16.03.2023 12:14 Ответить
+37
Позоріще.
Просто як в обличчя насрали і розмазали.
Сподіваюсь, далі щось буде, а не як з ракетами/літаком в Румунії/Польщі.
16.03.2023 12:15 Ответить
+29
вот вам і доказательство, как агресивное НАТО нападает на мирние росийские самолети!!!
16.03.2023 12:19 Ответить
Страница 2 из 2
Су-27 ударил беспилотник плашмя сверху и оплавил пластиковые детали раскалённой струёй.
Низ движков рассчитан на посадку без шасси - лопасти винта не могли там ничего повредить.
Но одна лопасть закручена на конце - это прямое касание.
Тепер начувайтесь.
16.03.2023 13:26 Ответить
Стурбометр показав 18 меркелей.
16.03.2023 13:20 Ответить
не гони, максимум 18 мМеркелей тут
16.03.2023 16:47 Ответить
Как перевести меркели в макроны ?
16.03.2023 13:26 Ответить
1 Трамп = 1000 Меркелей.
16.03.2023 13:29 Ответить
Умножаете меркели на ющениты, затем делите полученное на количество крафтовых шато той коммуны, где находится Макрон.
16.03.2023 19:18 Ответить
Макароны вне системная единица, не рекомендуется использовать
16.03.2023 20:02 Ответить
Надеюсь амеры окончательно проснутся.
16.03.2023 13:29 Ответить
в войне россии против америки подохло 160к кацапов и с другой стороны один беспилотник...
16.03.2023 13:31 Ответить
Что-то подсказывает, что одним бункером станет меньше.
Не выключили газ и забыли утюг
16.03.2023 13:33 Ответить
явно все умышленно сделал ***** мокшанский
16.03.2023 13:49 Ответить
розумію, якби виклали мокшанці

типу міні-перемога, показали кузькіну мать піндосам

а піндоси що від цього відео отримують? мазохізм нездоровий якийсь...
16.03.2023 14:19 Ответить
Тебя не спросили.
Обтекай.
16.03.2023 14:26 Ответить
США та РФ дали гарантії безпеки Україні за Будапештським меморандумом! Один гарант напав на Україну, а інший не може захистити навіть свій літальний апарат. Хто ще повірить в такі гарантії?
16.03.2023 14:39 Ответить
Ти спеціально зареєструвався щоб цю куйню написати? Маладес…
17.03.2023 06:40 Ответить
Ну видно, що "нєнамерено ", бл.
16.03.2023 14:41 Ответить
Американский президент Джо Байден хочет проигрыша России в конфликте с Украиной, но одновременно «боится» победы последней, считает Джон Болтон, экс-советник по национальной безопасности президента Дональда Трампа.

Болтон обвинил Байдена в невозможности эффективного сдерживания Москвы. По его словам, угрозы эскалации со стороны России - это «блеф», и пока именно она сдерживает США и НАТО, а не наоборот.

«Успешный шантаж Москвы подчеркивает неспособность Вашингтона сформулировать четкие цели [конфликта] и выработать стратегию для их достижения. Господин Байден хочет, чтобы Россия «проиграла», но, похоже, боится, что Украина действительно «выиграет», - пишет он в The Wall Street Journal.
сейчас противостояние Москвы и Киева зашло в «военный тупик», который выгоден России, пока среди западных партнеров Украины наблюдается «неразбериха» в том, какое оружие ей поставлять. Экс-советник отметил, что на данный момент политика Белого дома заключается в не «слишком эффективной» поддержке самозащиты Киева.

«Эта формула затяжного, безрезультатного [конфликта] игнорирует риски как для Америки, так и для Украины», - заключил Болтон.

https://www.rbc.ru/politics/16/03/2023/6412a0c
16.03.2023 14:41 Ответить
от же паразіт прєдатель, не то шо трампуня з барського плеча дозволив би ***** окупувати Україну
16.03.2023 23:21 Ответить
С барського плеча дозволив ***** окупувати Україну в 2014г Обама/Байден
17.03.2023 12:02 Ответить
Это прямое следствие непоставок нам современных истребителей для обеспечения хотя бы минимального паритета.
16.03.2023 14:49 Ответить
генерал Мілі ще не розібрався.чи це були навмисні дії американського безпілотника.
16.03.2023 15:38 Ответить
це були навмисні дії законів аеродинаміки на невинно літаючі об'єкти членів безпеки оон
16.03.2023 18:17 Ответить
Це є не що інше як атака!
16.03.2023 18:14 Ответить
Так, атака. Але не штатною зброєю Фланкера. Тому, формально, це грубе порушення правил безпеки польотів, а не боєзіткнення. Рашисти не наважились застосувати штатну зброю, яка була на борту Су-27 для атаки на Жнеця.

Від Пентагону повідомляли, що один з Фланкерів отримав пошкодження носової частини.
Цю частину відео мабуть не розсекретили. Поки що.
16.03.2023 22:51 Ответить
Вже пишуть шо знайшли та спустили робота. Десь на глубині 800 метрів.
16.03.2023 18:25 Ответить
По международным правилам заход спереди или сзади считается нападением, с последующим ответом на это по законам военного времени. Даже если против вас не применялось оружие.
16.03.2023 20:32 Ответить
заход по линии курса или ее пересечение.
16.03.2023 20:33 Ответить
то хіба не видно що навмисно загальмував щоб протаранити дрона,

а сша розповідає що випадково
16.03.2023 21:44 Ответить
ну, если предположить, что кацапы не тупые имбецилы с целью насрать где только можно и испортить все до чего дотянутся, а там где не дотянутся тоже какую подляну устроить,то можно подумать что целью было получить нахаляву передовой беспилотник и потом на него смотреть со слюнями.
16.03.2023 22:19 Ответить
ну і де обіцяне "обсикання"? не бачу ніякого "обсикання" зливу палива на цьому відео!
ніякого зливу палива не було, а тільки пряма атака, але по мережі вже працюють кремлеботи зі своїм "обсиканням" і навіть в сша вже всі знають, що їх "обісцяли" мосКАЛі.
17.03.2023 00:20 Ответить
Україні треба подарувати Зміїний острів Сполученим Штатам. Потім навколо окреслюється круг радіусом 12 міль - і то є прибережні води США. Ні літати, ні плавати, ні навідь наближуватися неможна. І все що залітає можна збивати.

Ще багато чого можна збивати. Чорним морем проходе російський трубопровід до Турції. Довгий-довгий. І крізь нейтральними водами де попід водою..
17.03.2023 05:44 Ответить
Зачем разбазаривать свои земли? Сдать в аренду на 50 лет.
17.03.2023 11:18 Ответить
разом з м.Севастополь і одноіменнною севастопольською бухтою ...
А ще краще домовитися, оголосити війну США і через 2 години підписати капітуляцію !!!
17.03.2023 11:39 Ответить
тада разом с Донбассом и Кубанью.
17.03.2023 12:23 Ответить
шоб Китай не рыпался (против Тайваня).
17.03.2023 12:25 Ответить
Так бурлаки погубили моего друга детства над Балтийском морем. Он летал на всяких летательных апаратах и пренадлежал любителей экстрималов ( каскадеров ) этот союз или кооператив ( не озеро) купил" АН-2 кукурузник" в Норвегий . Он отправился в Норвегию и пробовал как то перегнать в Литву. Но случилось неудачя , пролетая российский истребитель около Ан-2 включил форсаж и это кукурузни перевернулся в воздухе и пошол в низ ". топором" это было снято на пленку с проплываещго корабля
17.03.2023 08:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 