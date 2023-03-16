Атака российского Су-27 на американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. ВИДЕО
Американцы опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы атаки российского Су-27 на американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.
Как передает Цензор.НЕТ, действия российского пилота зафиксировала камера беспилотника MQ-9 Reaper. На записи видно, что россияне дважды совершали опасный маневр. После второго раза камера беспилотника перестала работать.
govtva
16.03.2023 12:14
Stanislav Bryzhyk
16.03.2023 12:15
Ustym Karmaliuk
16.03.2023 12:19
Низ движков рассчитан на посадку без шасси - лопасти винта не могли там ничего повредить.
Но одна лопасть закручена на конце - это прямое касание.
Тепер начувайтесь.
Не выключили газ и забыли утюг
типу міні-перемога, показали кузькіну мать піндосам
а піндоси що від цього відео отримують? мазохізм нездоровий якийсь...
Обтекай.
Болтон обвинил Байдена в невозможности эффективного сдерживания Москвы. По его словам, угрозы эскалации со стороны России - это «блеф», и пока именно она сдерживает США и НАТО, а не наоборот.
«Успешный шантаж Москвы подчеркивает неспособность Вашингтона сформулировать четкие цели [конфликта] и выработать стратегию для их достижения. Господин Байден хочет, чтобы Россия «проиграла», но, похоже, боится, что Украина действительно «выиграет», - пишет он в The Wall Street Journal.
сейчас противостояние Москвы и Киева зашло в «военный тупик», который выгоден России, пока среди западных партнеров Украины наблюдается «неразбериха» в том, какое оружие ей поставлять. Экс-советник отметил, что на данный момент политика Белого дома заключается в не «слишком эффективной» поддержке самозащиты Киева.
«Эта формула затяжного, безрезультатного [конфликта] игнорирует риски как для Америки, так и для Украины», - заключил Болтон.
https://www.rbc.ru/politics/16/03/2023/6412a0c
Від Пентагону повідомляли, що один з Фланкерів отримав пошкодження носової частини.
Цю частину відео мабуть не розсекретили. Поки що.
а сша розповідає що випадково
нахалявупередовой беспилотник и потом на него смотреть со слюнями. обсикання"зливу палива на цьому відео!
ніякого зливу палива не було, а тільки пряма атака, але по мережі вже працюють кремлеботи зі своїм "обсиканням" і навіть в сша вже всі знають, що їх "обісцяли" мосКАЛі.
Ще багато чого можна збивати. Чорним морем проходе російський трубопровід до Турції. Довгий-довгий. І крізь нейтральними водами де попід водою..
А ще краще домовитися, оголосити війну США і через 2 години підписати капітуляцію !!!