Тела пятерых уничтоженных оккупантов, пытавшихся штурмовать позицию ВСУ: "Форма еще чистенькая". ВИДЕО

Украинские воины ликвидировали пятерых оккупантов, пытавшихся штурмовать позицию ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован исход боя, опубликовал один из бойцов.

"П#дары хотели зайти на нашу позицию. Вот что из этого следует. Три и дальше еще два. Форма еще чистенькая", - говорит он на записи и снимает тела убитых оккупантов.

