Тела пятерых уничтоженных оккупантов, пытавшихся штурмовать позицию ВСУ: "Форма еще чистенькая". ВИДЕО

Украинские воины ликвидировали пятерых оккупантов, пытавшихся штурмовать позицию ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован исход боя, опубликовал один из бойцов.

"П#дары хотели зайти на нашу позицию. Вот что из этого следует. Три и дальше еще два. Форма еще чистенькая", - говорит он на записи и снимает тела убитых оккупантов.

армия РФ (20679) уничтожение (8001)
Топ комментарии
+20
https://twitter.com/i/status/1636299580907167745 нихуя каска не помогла
16.03.2023 12:30 Ответить
+20
Вжик, вжик, вжик, уноси готовенького,
Вжик, вжик, вжик, где там новенькие?
Кобзон ждет на новенького!
16.03.2023 12:36 Ответить
+20
- Куме! Ви новину чули? В Росії збираються замість «Безсмертного полку» створювать «Безсмертну дивізію»

- Та там уже й до «Безсмертної армії» дійшло! І - на «Безсмертну ескадру» вони вже набрали!

16.03.2023 13:27 Ответить
а который там дядя вова из песни?
... позовешь в последний бой дядя вова мы с тобой...
16.03.2023 12:51 Ответить
Копошится как опарыши на трупе. В том раскладе каска на голове ему всё равно бы не помогла.
16.03.2023 12:54 Ответить
А що то за "расклад" такий?! Окрім того, що якби не розпочали війну з 2014-го, та не забажали більшого під крики "Нам мало Криму", то й каска не була б потрібна, й живі були та СВОЇМИ справами займалися не залазячи у "чижий город" або "монастир" зі своїм уставом!!!
16.03.2023 13:24 Ответить
прийшли, щоб вмерти..., в рай закортіло..
16.03.2023 12:32 Ответить
Таких в рай не беруть
16.03.2023 12:50 Ответить
В Ад их тоже уже не берут. Сатана приказал чертям их не брать потому что у него приличное заведение.
16.03.2023 12:56 Ответить
- Куме! Ви новину чули? В Росії збираються замість «Безсмертного полку» створювать «Безсмертну дивізію»

- Та там уже й до «Безсмертної армії» дійшло! І - на «Безсмертну ескадру» вони вже набрали!

16.03.2023 13:27 Ответить
пекло - це московія-рф!
16.03.2023 15:09 Ответить
та вони лохи - хлу повірили
16.03.2023 15:07 Ответить
Вжик, вжик, вжик, уноси готовенького,
Вжик, вжик, вжик, где там новенькие?
Кобзон ждет на новенького!
16.03.2023 12:36 Ответить
Прилягли, відпочити... Вічним сном.
16.03.2023 12:40 Ответить
В Пекле вечного СНА не бывает. Падаль сгниёт, а вот вечная бессонница им в Пекле обеспечена.
16.03.2023 18:49 Ответить
Ну а як же.
Пинжак - это главная хворма. Хвормы нету, и человека нету.
Жилётка. Тоже хитрая штука. Не тот цвет и уже проиграл. Симпатии нету. Ну, не тот парад на лице.
Бруки должны как труба стоять. Не так поставите - физиономии уже нету.
16.03.2023 12:43 Ответить
навіщо їх в пінжаках посилають? могли би зразу в мішках..
16.03.2023 15:11 Ответить
Щоб повиздихали ,ще на території ерефії , якщо йдуть вбивати українців мерзенні потвори .
16.03.2023 12:44 Ответить
Форма ще чистенька

Кароч, трупы - как огурчики!
16.03.2023 12:45 Ответить
И тратиться не надо - в этом и похоронят
16.03.2023 13:11 Ответить
Логічно цих потвор зрозуміти просто неможливо. Для чого іти вмирати в чужій країні!?
16.03.2023 12:46 Ответить
... якщо можна було спокійно спитися в себе вдома.
16.03.2023 13:22 Ответить
Форма новенька ,, мабуть - свіженькі мобіки ..
Вони там на своїх відосіках все жаліються , що мовляв - ніхто їх нічому не вчить на полігонах , відправляють на передову необстріляних , як гарматне " м'ясо " , самих , без офіцерів і т.д. ,, і тому потрапивши на позиції , вони часто не розуміють що їм там робити , навіть - куди стріляти і де в яку сторону атакувати .
На жаль , трапляється таке і в нас .
16.03.2023 12:49 Ответить
Добре лежать, по-дрмашньому
16.03.2023 12:50 Ответить
Гарненьке!
16.03.2023 12:50 Ответить
Вільні люди, особливо, маючи такий жахливий період перебування в неволі як українці, не хочуть помирати рабами, і тоді орда їх вбиває, як раніше виморила мільйони наших людей Голодоморами, а зараз знову суне, щоб покарати українців вбити за непокору та використати захоплені території у своїх потребах.
Але цього разу у нащадків призвичаєних до рабства московитів щось пішло не так зі своїми уроками жорстокості ... ослаблена амуніція не відповідає амбіціям.
Україна не дозволила і не дозволить знову перетворити себе на москвитський концтабір.
16.03.2023 12:55 Ответить
Зачем вы пришли? Уходите. Мы вас всех убьем.
16.03.2023 13:08 Ответить
Це точно...
16.03.2023 13:21 Ответить
Старшина у кацапів, мабуть, сильно засмутився : "Жаль! Такая новая форма прапала! Нада была им б/ушную выдать перед атакай!"
16.03.2023 13:20 Ответить
Хтось отримає лади. Повезло.
16.03.2023 13:30 Ответить
Повезе коли хоч пачку пельменів отримають, білі лади вже скінчилися.
16.03.2023 13:36 Ответить
зеленые свинособаки.....................................СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16.03.2023 13:32 Ответить
Свежачок.
16.03.2023 13:35 Ответить
Файно! Слава Україні! Слава ЗСУ!
16.03.2023 13:36 Ответить
Какие опрятные трупаки! 👍
16.03.2023 14:07 Ответить
А ще нашим хлопцям доведеться те лайно прикопувати щоб не смерділо. Приперлися песиголовці...
16.03.2023 14:40 Ответить
Да, была бы голова на плечах - были бы сейчас живы, сидели бы где-нибудь в тюрьме за отказ воевать и ели бы там на ужин макароны.. )
16.03.2023 14:53 Ответить
война войной, а фотоотчет для статистики по расписанию.
16.03.2023 16:51 Ответить
Душевно так лежать,по-домашньому....
16.03.2023 19:18 Ответить
