"Думал, что это последний бой, но держался до конца": Воин 205-го батальона ТРО, повар Мишленовских ресторанов Иван (Поляк) об обороне Бахмута. ВИДЕО

Защитник Иван (Поляк), защищающий Украину в Бахмуте в составе 205-го батальона ТРО, рассказал как стал на путь защиты Родины от оккупантов.

Интервью с воином опубликовано на YouTube-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

До полномасштабного вторжения РФ он жил в Польше и работал су-шефом, но 25 февраля приехал на Родину. Он работал поваром в Мишленовских ресторанах.

"Я с детства учился в военном лицее им. Богуна 2 года. Затем учился в военном институте Тараса Шевченко, с 2005 по 2010 год, а затем служил в 72-й бригаде при 55-й ОМБр, был офицером по воспитательной работе. Затем уволился и после военной службы уехал в Польшу", - говорит Иван.

По его словам, он уже почти подал документы на постоянное проживание в Польше, но приехал защищать Украину.

"В последний раз 12 февраля, когда штурмовали вражеские войска, я был контужен, а двое подчиненных - ранены. Было тяжело, потому что уже не знал, что делать. Даже думал, что это последний бой, но держался до конца", - вспоминает Иван.

