9 328 18

"Думал, что это последний бой, но держался до конца": Воин 205-го батальона ТРО, повар Мишленовских ресторанов Иван (Поляк) об обороне Бахмута. ВИДЕО

Защитник Иван (Поляк), защищающий Украину в Бахмуте в составе 205-го батальона ТРО, рассказал как стал на путь защиты Родины от оккупантов.

Интервью с воином опубликовано на YouTube-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

До полномасштабного вторжения РФ он жил в Польше и работал су-шефом, но 25 февраля приехал на Родину. Он работал поваром в Мишленовских ресторанах.

"Я с детства учился в военном лицее им. Богуна 2 года. Затем учился в военном институте Тараса Шевченко, с 2005 по 2010 год, а затем служил в 72-й бригаде при 55-й ОМБр, был офицером по воспитательной работе. Затем уволился и после военной службы уехал в Польшу", - говорит Иван.

По его словам, он уже почти подал документы на постоянное проживание в Польше, но приехал защищать Украину.

"В последний раз 12 февраля, когда штурмовали вражеские войска, я был контужен, а двое подчиненных - ранены. Было тяжело, потому что уже не знал, что делать. Даже думал, что это последний бой, но держался до конца", - вспоминает Иван.

Топ комментарии
+13
Їдь під Бахмут Там надивишся "Вживу"!
16.03.2023 15:21 Ответить
16.03.2023 15:21 Ответить
+9
А головне будеш мати можливість "наробити" їх щоб інши милувались!
16.03.2023 15:30 Ответить
16.03.2023 15:30 Ответить
+5
Дякую друже за службу! Бережи Боже тебе, та побратимів!
16.03.2023 16:22 Ответить
16.03.2023 16:22 Ответить
Без видео дохлих русачкив скучно.
16.03.2023 14:46 Ответить
16.03.2023 14:46 Ответить
Їдь під Бахмут Там надивишся "Вживу"!
16.03.2023 15:21 Ответить
16.03.2023 15:21 Ответить
А головне будеш мати можливість "наробити" їх щоб інши милувались!
16.03.2023 15:30 Ответить
16.03.2023 15:30 Ответить
Пока ти будеш в диван пердеть))
16.03.2023 20:10 Ответить
16.03.2023 20:10 Ответить
Ти вже там?
16.03.2023 20:09 Ответить
16.03.2023 20:09 Ответить
Я за свій вік крові надивився - не дай бог комусь побачить Тепер - твоя черга
16.03.2023 20:13 Ответить
16.03.2023 20:13 Ответить
А я не надивився, досі воюю, очко.
16.03.2023 23:29 Ответить
16.03.2023 23:29 Ответить
Щас заплачу .... Як повірю .... Бо ті, хто кров бачили, ТАКІ коментарі не пишуть (якщо вони не психопати) З тих моїх "знайомих" , що кров бачили справжню - таку "ху*ню" не пишуть. Люди просто мовчать - бо стараються це забуть Так що "прижухни" і не корч з себе "героя"
17.03.2023 00:00 Ответить
17.03.2023 00:00 Ответить
А я не герой, я простой солдат, а не очко диванное, посилающее в бахмут как на куй.
17.03.2023 00:43 Ответить
17.03.2023 00:43 Ответить
Ти троляка копійчана, брехло кінчене, що до війнубачило лише в кіно.
17.03.2023 06:33 Ответить
17.03.2023 06:33 Ответить
Точно ти себя описал, питух.
20.03.2023 06:02 Ответить
20.03.2023 06:02 Ответить
То що ти "простий солдат" - я давно зрозумів Був-би "непростим" - так "дешево" на писав-би Ти справді не "очко диванне" - бо у тебе дивану немає І комп не твій а наданий в користування Бо ти скоріш всього - "подоляцький наймит"
17.03.2023 07:04 Ответить
17.03.2023 07:04 Ответить
Успокаивай себя что все такие же чмошники. Хорошо все таки что виезд запретили)))
20.03.2023 06:04 Ответить
20.03.2023 06:04 Ответить
"Чмошніка" шукай у дзеркалі - так зручніше" А я маю право на виїзд - бо не підлягаю мобілізації І за віком і за станом здоров"я Міг-би давно виїхать - якби хотів Це ти повинен "очкувать" - щоб не "забрили" Однак що тобі переживать - сидячи в Словенії? Там воювать можна - з ракією та гібаніцею!
20.03.2023 08:48 Ответить
20.03.2023 08:48 Ответить
Дякую друже за службу! Бережи Боже тебе, та побратимів!
16.03.2023 16:22 Ответить
16.03.2023 16:22 Ответить
А у коли котлеты даже совесть не проснётся.
16.03.2023 16:52 Ответить
16.03.2023 16:52 Ответить
Стидаюся запитати: як може прокинутися те, чого не існувало, не існує та існувати не буде?
16.03.2023 20:20 Ответить
16.03.2023 20:20 Ответить
Дякуємо за захист та Вашу мужність!!! Нехай щастить!!! Всього найкращого!!!✌️💪👏👏🍀🍀🍀🍀
17.03.2023 07:05 Ответить
17.03.2023 07:05 Ответить
 
 