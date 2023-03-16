Путин рассказал о новых направлениях российского экспорта в ЕС: "Репа у европейских партнеров растет плохо. Это не их вина. Погодные условия такие". ВИДЕО
Президент РФ Владимир Путин рассказал о продовольственном кризисе в Европе и заявил, что европейцы будут вынуждены покупать у России репу, чтобы избежать голода.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рассказав об этом новом направлении российского экспорта в Европу, Путин отметил, что урожаи репы в России значительно больше, чем в европейских странах из-за климатических особенностей.
Але кінець - ПРАВДА :
"Не рой другому яму - сам у нее попадеш ! "
-Вам чего?- зевнув, спрашивает он.
-Дед, открывай давай!- орут ему,- нам путин рай обещал!
-Он что, Бог что ли?- удивляется Архангел Михаил,- здесь не место тем, кого ваш ******** ******...
Но эту дичь про РЕПУ, Путин втирает не только тупым замкадышам...но и "образованным" москвичам тоже...значит москвичи такие же тупые и оболваненные, как и остальные дикари Замкадья...
А смак : їсти захочеш - ще не те з"їси! Хлопці у С"єрра-Леоне так захотіли картоплі смаженої - так купили найжирнішої свинини на ринку і бананів овочевих (є у них такий сорт - несолодкі) Ну і "нашкварили" Казали - "нормально пішло" Питаю: "А чого не взяли батат?" Кажуть : "Перепробували усе що трохи схоже на картоплю Навіть ямс стругать пробували Не те!"
Про кацапську репу
А дурні радіють,
Що цим володіють
Вся Європа плаче
Й на колінах наче,
Просить, щоб простили
Й репою вгостили.
Що не дасть їм реп
Лайно з чумадана
"Добриво" Івана
Що без їхнього лайна
Всій Європі вже хана.
Vse grustiat, razgovor ne idet...
тільки каци знову спизили рєпку, як нац продукт каців?
І про дефіцит рєпи в Європі, знищення білок в парках. І головне - доїдання тарганів.