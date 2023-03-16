Путин рассказал о новых направлениях российского экспорта в ЕС: "Репа у европейских партнеров растет плохо. Это не их вина. Погодные условия такие". ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин рассказал о продовольственном кризисе в Европе и заявил, что европейцы будут вынуждены покупать у России репу, чтобы избежать голода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рассказав об этом новом направлении российского экспорта в Европу, Путин отметил, что урожаи репы в России значительно больше, чем в европейских странах из-за климатических особенностей.

