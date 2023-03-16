РУС
Путин рассказал о новых направлениях российского экспорта в ЕС: "Репа у европейских партнеров растет плохо. Это не их вина. Погодные условия такие". ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин рассказал о продовольственном кризисе в Европе и заявил, что европейцы будут вынуждены покупать у России репу, чтобы избежать голода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рассказав об этом новом направлении российского экспорта в Европу, Путин отметил, что урожаи репы в России значительно больше, чем в европейских странах из-за климатических особенностей.

Автор: 

Топ комментарии
+79
****...ь яке воно *****...те це ху...йло
показать весь комментарий
16.03.2023 14:49 Ответить
+67
По всему ЕС стоят километровые очереди за репой.
показать весь комментарий
16.03.2023 14:51 Ответить
+40
цікаво шо воно курить? може якісь дуже міцні колеса ковтає падло?. Дебіл ботоксний
показать весь комментарий
16.03.2023 14:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
https://platform.broshura.bg/brochures/brochure_view/t-market/1#page=0
показать весь комментарий
16.03.2023 15:45 Ответить
майже усе бредятіна для своїх
Але кінець - ПРАВДА :
"Не рой другому яму - сам у нее попадеш ! "
показать весь комментарий
16.03.2023 15:50 Ответить
В ворота в рай ломится какая-то разношёрстная огромная. шумная толпа в российском военном камуфляже. К ним выходит Архангел Михаил
-Вам чего?- зевнув, спрашивает он.
-Дед, открывай давай!- орут ему,- нам путин рай обещал!
-Он что, Бог что ли?- удивляется Архангел Михаил,- здесь не место тем, кого ваш ******** ******...
показать весь комментарий
16.03.2023 16:11 Ответить
Але, а царь то ненастоящий!!!
показать весь комментарий
16.03.2023 16:12 Ответить
кто о чем а репоед о репе)
показать весь комментарий
16.03.2023 16:24 Ответить
Еще лыко для лаптей тоже в Европе не умеют делать. А как не хватает!!!
показать весь комментарий
17.03.2023 07:19 Ответить
На бєлках рєпа дюже не виросте.
показать весь комментарий
16.03.2023 16:29 Ответить
Господи, яке воно *******!!
показать весь комментарий
16.03.2023 16:30 Ответить
Посадил Дед Репку. А Репка вышел и замочил Деда.
показать весь комментарий
17.03.2023 05:50 Ответить
русня репотилоиды
показать весь комментарий
16.03.2023 16:31 Ответить
оо уявив як французи чи італійці викинули всі новомодні штиблети, взули російські личаки та пішли до ресторації замовляти парену репу від ***********..
показать весь комментарий
16.03.2023 16:36 Ответить
Таке враження, що у плешивого піджак з чужого плеча. Щось завеликий.
показать весь комментарий
16.03.2023 16:38 Ответить
Забув бронежилет натягти Деменція!
показать весь комментарий
16.03.2023 17:15 Ответить
Що-що, а це вiн не забуває нiколи. В бронежилетi вiн зараз мабуть i спить.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:34 Ответить
Значить - не той Вони ж теж різні бувають Ти ж не думаєш що двійники один в одного одяг крадуть?
показать весь комментарий
16.03.2023 19:40 Ответить
Серед ху*лодвiйникiв не можна виключати нiчого.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:49 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 16:52 Ответить
***,він реально чи ідіот чи з головою біда,чи реально сам вірить в те шо меле...
показать весь комментарий
16.03.2023 17:01 Ответить
думаю тут выразился фигурально, типа так будет скрутно , что репки будут просить чтоб с голоду не умереть
показать весь комментарий
16.03.2023 20:10 Ответить
Предлагаю х×йло теперь называть сказочным Дедкой-репкой.
показать весь комментарий
16.03.2023 17:02 Ответить
х*йлоРепка)😂
показать весь комментарий
16.03.2023 17:26 Ответить
Ой, дурак!
показать весь комментарий
16.03.2023 17:21 Ответить
щось не дуже "бодренько", дергаеться...- та і в залі всі сидять із репомордами -радості не мае....- далі буде ще краще...
показать весь комментарий
16.03.2023 17:25 Ответить
ПОЛНАЯ РАЗРУХА В ГОЛОВЕ!ДАЖЕ НЕ ТЫРСА!А ДЕРЬМО!ЧЕРДАК ПРОТЁК ОКОНЬЧАТЕЛЬНО!
показать весь комментарий
16.03.2023 17:25 Ответить
Сначало в СССР, потом России....существовал позитивный мэм про "ОБРАЗОВАННУЮ МОСКВУ", мол в столице много вузов, всяких МГУ, МГИМО,РУДН, профессоров, академиков...а значит много умных людей....

Но эту дичь про РЕПУ, Путин втирает не только тупым замкадышам...но и "образованным" москвичам тоже...значит москвичи такие же тупые и оболваненные, как и остальные дикари Замкадья...
показать весь комментарий
16.03.2023 17:29 Ответить
Та все вони чудово розуміють, але що зроблять? Та й воно їм треба? Послухали, покивали головами й розбрелись. Живеться їм добре, тож нафіга їм щось змінювати?
показать весь комментарий
16.03.2023 19:18 Ответить
Чегооооо (Б)ля???? Иду искать в магазин репу, надо погуглить что это и с чем это
показать весь комментарий
16.03.2023 17:34 Ответить
Турнепс ищите) на самом деле он на вкус весьма неплох. Да и ничем бедный овощ не виноват, что путен и его электорат - дебилы)))
показать весь комментарий
16.03.2023 17:49 Ответить
Так "ріпа" - той самий турнепс! Тільки "плоскоовальної форми А турнепс класичний - як величезна морквина чи буряк кормовий
А смак : їсти захочеш - ще не те з"їси! Хлопці у С"єрра-Леоне так захотіли картоплі смаженої - так купили найжирнішої свинини на ринку і бананів овочевих (є у них такий сорт - несолодкі) Ну і "нашкварили" Казали - "нормально пішло" Питаю: "А чого не взяли батат?" Кажуть : "Перепробували усе що трохи схоже на картоплю Навіть ямс стругать пробували Не те!"
показать весь комментарий
16.03.2023 20:09 Ответить
Ну так турнепс не едят в полном смысле этого слова. Мне он нравится натёртый с оливковым маслом, подсоленный. Так, пару кусов, своего рода аперитив) Я вообще к тому, что не хаю турнепс. Есть в нем и масла, и витамины, и любители на него. Даже на топинамбур есть любители) Не в репе дело, а в дебилах с северо-востока во главе с воблоглазым сморчком)
показать весь комментарий
16.03.2023 20:26 Ответить
Мені більше топінамбур подобається (замість чорної "зимової" редьки) Смак ніжніший З вареним яйцем цибулею та лляною олією І жилок немає А щодо "їжі" - так у мене довідник "Страви з картоплі" (видавництво Київське) налічує офіційно 613 рецептів (з десяток ще доданих - в тому числі і власних) А к кацапів - тільки чотири " : "печёнка" "варёнка" "жаренка" і "талчонка"
показать весь комментарий
16.03.2023 20:36 Ответить
Люблю картофель фаршированный. Некоторые хозяйки большие мастерицы по начинкам для картофеля) Хотя, как гласит молдавская народная мудрость nu te caci in gustul omului) Ну это почти как de gustibus non est disputandum, только совсем по народному
показать весь комментарий
16.03.2023 20:50 Ответить
Я повинен знать молдавську? Якщо любиш смачно поїсти - Набери "Цензор Ватра" можеш пошукать що подобається
показать весь комментарий
16.03.2023 21:01 Ответить
Ну латынь то понятна?) Я потому и сказал, что примерно то же самое, что я написал на латыни)
показать весь комментарий
16.03.2023 21:10 Ответить
Вибач - я глянув мигцем і подумав що то англійська (******* тут деякі "побахвалиться" знанням англійської ) У самого стоїть товстенний словник "Латинских слов и выражений" Там цікавіший вислів є :"Мы есть то что мы едим"
показать весь комментарий
16.03.2023 21:20 Ответить
Кстати, вот думаю в этом году черную редьку посадить. Зимой покупал и вы знаете, вышел из зимы бодрым и без авитаминоза. Я к тому, что прошлой осенью беда была с засухой, помидоры сгорели, огурцы даже не поднялись, груш и слив - йок, на абрикосе два плода было и все. Не дай бог ещё один такой год...
показать весь комментарий
16.03.2023 20:55 Ответить
Не кожен шлунок витримає - важкувата чорна редька А щоб не "горіло" - спробуй висадить під плівку Скопується довга вузька грядка Удобрюється Накривається товстою непрозорою плівкою (ми в Криму брали чорну) Краї плівки приколюються до грядки "П"-подібними скобами Коли треба садить розсаду - робиш на плівці хрестоподібний розріз Туди садиш паросток При поливі там земля трохи просідає і вода потім ллється туди куди треба Випаровування мінімальне (плівка не дозволяє) Та ще й бур"яни не ростуть - плівка не пропускає сонячні промені Практика: огірки - 1 ряд на плівку метрової ширини Перець баклажани томати - 2 Клубніка -3 Спробуй
показать весь комментарий
16.03.2023 21:14 Ответить
Обязательно в этом году попробую. В прошлом году нужно было, а я все по старинке надеялся справиться, но засуха распорядилась по своему. Я таких трещин в земле сроду не видел. Ещё и крот, падла...
показать весь комментарий
16.03.2023 21:44 Ответить
На крота не "клепай" - він лізе туди де гризуть личинки хруща ("хробаки" - біленькі такі) Якщо він їх не поїсть - вони все одно погризуть коріння і рослини засохнуть Коли будеш скопувать - постарайся їх повибирать А потім зроби таку штуку - по периметру скопаної грядки прокопай канавку Її полий розчином "Білизни" (відбілювача) 1 стакан на 10 літрів води Потім загорни землею Там хлор і вапно Личинки проїдають собі дорогу Коли земля з цим вапном потрапляє їм всередину - дохнуть Якщо кроти не чутимуть гризіння хробаків - вони на грядку не полізуть
показать весь комментарий
16.03.2023 21:59 Ответить
Черт его знает. Ну ладно летом, может они и на хрущей идут, но кроты мне зимой подрыли молодую сливу. Кошка иногда развлекается, ловит их. Я сам то не великий аграрий. Как в отставку вышел, решил купить дом в деревне. Вот понемногу набираюсь опыта. А детство вообще на Таймыре прошло. Родители из депортированных. Как сдох Сталин, остались на Таймыре, доработали до пенсии. Потом уже вернулись на родину.
показать весь комментарий
16.03.2023 22:09 Ответить
Кротам "похрєн" пора року! Просто взимку вони роблять тунелі глибше І обходять їх регулярно - перевіряють чи не випало щось їстівне (Колись займався полюванням на них трохи Було кілька кротоловок Думав набрать шкурок і зробить собі рукавички Але поки збирав - міль набрані поїла Так я й "рукою махнув" Моя тобі порада - якщо хочеш щось довідаться по темі городу чи саду - іди на "Ватру" я відповім Бо адмін скоро нас "забанить" за "нетем"я"
показать весь комментарий
16.03.2023 22:17 Ответить
Договорились) поищу где это)
показать весь комментарий
16.03.2023 22:18 Ответить
"Проблема" "Цензор Ватра" І все
показать весь комментарий
16.03.2023 22:20 Ответить
Maksimoje nerasi. Bandyk IKI
показать весь комментарий
17.03.2023 21:20 Ответить
Дід з бабою тянуть потянуть,ніяк репу з землі не видернуть,так шо Европа буде з голоду помирати.Все чув,ну шоб в дурдомі все так було погано?
показать весь комментарий
16.03.2023 17:37 Ответить
Думаю Юрій Великий не плгану пародію зробить
показать весь комментарий
16.03.2023 17:38 Ответить
Не знаю скільки у цього мудака двійників, але всі вони шизофренічні! Кацапи - покидьки Людства!
показать весь комментарий
16.03.2023 17:43 Ответить
йбануте чьмо.
показать весь комментарий
16.03.2023 18:10 Ответить
Не пытайтесь понять. Просто ********.
показать весь комментарий
16.03.2023 18:11 Ответить
ураховуючи любов пуйла до блатного жаргону ("надавать по репе" - з цієї опери), цікаво, що він мав на увазі під словом "репа", яка "плохо растет у партнеров"? Невже пуйло щиро вірить, що основний продукт харчування у європейців, як і в середньовічної мокші, це ріпа і вони нічого не вирощують і не їдять крім неї? Зараз пуйлоЗМІ будуть розганяти хвилю, що європейці пухнуть з голоду, бо не їдять мокшанську ріпу і знову раша буде виставлятися месією, яка рятує світ від голоду своєю ріпою.
показать весь комментарий
16.03.2023 18:23 Ответить
Хай Путін не переживає! У Європі ріпу замінять "на крайняк", брюквою! Смак однаковий але росте в умовах Прибалтики краще - любить високий рівень дощів та нежарке літо І виростає у кілька кілограмів вагою (ріпа в середньому - 200-400 гр)
показать весь комментарий
16.03.2023 20:38 Ответить
Набрехав дурепа
Про кацапську репу
А дурні радіють,
Що цим володіють
Вся Європа плаче
Й на колінах наче,
Просить, щоб простили
Й репою вгостили.
показать весь комментарий
16.03.2023 18:41 Ответить
Чудова творчість
показать весь комментарий
16.03.2023 19:47 Ответить
Да без ваших удобрений будет отлично, вернее без ваших химикатов , а на за нас не переживай у нас всего хватает , накорми лучше свой народ который по помойкам шастает брехун
показать весь комментарий
16.03.2023 18:46 Ответить
Шизофренія у цього створіння походу
показать весь комментарий
16.03.2023 19:15 Ответить
а рєпа у ***** не лусне, од ізобілія парашної рєпи? )))))))
показать весь комментарий
16.03.2023 19:25 Ответить
Налякав Держдеп
Що не дасть їм реп
Лайно з чумадана
"Добриво" Івана
Що без їхнього лайна
Всій Європі вже хана.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:51 Ответить
У європі то ріпак ,з нього роблять олію. Як наше сонячнекову олію. Ріпак істи неможливо на відміну від соняшникового насіння . Тупін тупе ..уйло а разом з ним і всі кацапи.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:55 Ответить
Ріпак - це дійсно родич ріпи Але на відміну від ріпи не дає коренеплоду Так що ти "трохи сплутав" А ріпакова олія - цілком їстівна Вона в Німеччині використовується як і соняшникова В березні 2022-го (у блокаду) нам привозили "гуманітарку німецьку з нею Просто вимагає додаткової переробки - для нейтралізації ерукової кислоти У нас ріпак колись називався "рижій" І "рижієву олію у нас колись вживали в їжу
показать весь комментарий
16.03.2023 20:46 Ответить
О, как! Великий стратеХ превратил страну-бензоколонку в экспортера репы в Европу, где вряд ли знают вкус этого овоща... 🤣
показать весь комментарий
16.03.2023 20:05 Ответить
v tom-to i beda... Sidim vot v kompaniji, - pivo, kaptennyj ugorj, a repy pod zakusku i netu.
Vse grustiat, razgovor ne idet...
показать весь комментарий
17.03.2023 21:23 Ответить
как там у тебя дела, володька, с семенами на эту, нормально!? вот и не3.14зди.
показать весь комментарий
16.03.2023 20:09 Ответить
шамай вепс вонючий свою репу хоть жёпой... до усмерти...
показать весь комментарий
16.03.2023 20:21 Ответить
що таке рєпа? а то я навіть не розумію
показать весь комментарий
16.03.2023 20:33 Ответить
Гугл в допомогу!
показать весь комментарий
16.03.2023 20:39 Ответить
оке вікі:
История[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0&veaction=edit&section=3 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0&action=edit&section=3 править код ]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wei%C3%9Fe_R%C3%BCbe_(Wiener_Dioskurides,_89r).jpg?uselang=ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wei%C3%9Fe_R%C3%BCbe_(Wiener_Dioskurides,_89r).jpg
Репа (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4 Венский Диоскорид , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F Византия , VI век)

Это одно из древнейших культурных растений. Репа была введена в культуру около 40 веков назад. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Древние египтяне и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F греки широко возделывали репу, но считали её пищей рабов и беднейших крестьян. В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC Древнем Риме печёную репу употребляли уже представители всех сословий. Легенда гласит, что известный римский полководец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82 Курий Дентат так любил репу, что всегда сам пёк её в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%B0 золе . Когда воевавшие с римлянами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B самниты явились к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82 Курию с предложением мира, он, занятый печением репы, приступил к переговорам, только закончив готовкуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0#cite_note-:0-2 [2] .

Со временем репа распространилась в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Западной Европе . Во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франции XVI столетия репа уже представляла настолько важный продукт, что её неурожай вызывал в некоторых местностях голод. В XVIII веке французский поэт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%96%D0%B0%D0%BA Жак Делиль призывал соотечественников: «Рядом с вашими цветами дайте место расти репе». В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F Англии репу начали культивировать при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D1%80 Елизавете Тюдор , англичане ели не только корнеплод репы, но и её листья, по вкусу напоминавшие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) горчицу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0#cite_note-:0-2 [2] .

тільки каци знову спизили рєпку, як нац продукт каців?
показать весь комментарий
16.03.2023 21:01 Ответить
В Центральній та північній Європі взагалі немає місцевих культурних рослин - лише "інтродуковані" (завезені) Навіть капуста з редькою Все прийшло з Середземномор"я (а потім - і з інших місць) Наші предки вживали "дикороси" однак не робили спроб окультурить Навіть щавель або левурду збирали в лугах і лісі - коли римляни щавель уже окультурили
показать весь комментарий
16.03.2023 21:31 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 21:55 Ответить
Це чучєло з вумним виглядом несе нісенітниці - піпл схаває.
І про дефіцит рєпи в Європі, знищення білок в парках. І головне - доїдання тарганів.
показать весь комментарий
16.03.2023 22:28 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 23:32 Ответить
Це його звичайний сортирний гумор
показать весь комментарий
17.03.2023 02:01 Ответить
***** совсем кукухой епнулось. Репа вместо мозгов.
показать весь комментарий
17.03.2023 05:49 Ответить
Репоед....
показать весь комментарий
17.03.2023 07:12 Ответить
..мабуть він про ріпу Кадирова говорив))
показать весь комментарий
17.03.2023 08:05 Ответить
Є й така, -"***** і в Африці *****"
показать весь комментарий
19.03.2023 05:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 