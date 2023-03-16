РУС
Эта цивилизационная война никогда не заканчивалась с тех пор, как Московский улус отпочковался от Золотой Орды, - Ахтем Сейтаблаев. ВИДЕО

Сегодня в "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – особый гость. Ахтем Сейтаблаев – украинский режиссер, сценарист, актер театра и кино, а недавно также – военнослужащий Вооруженных сил Украины. Марина Данилюк-Ярмолаева расспросила у него, что не так с россиянами, которые снимают детей в Бахмуте, а также – о награждении "Оскаром" документального фильма об Алексее Навальном.

Трансляцию смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте также: Фильм о детях из Лисичанска не взял "Оскар". Награду отдали "Навальному"

16.03.2023 20:31 Ответить
ТАК ЩО Я НЕ ПОВАЖАЮ ДУМКУ , що війну приніс вибір у 2019

Був вибір "Армія, Мова, Віра"

Був вибір " Устали от войны, посмотрим в глаза, сойдёмся посредине"

Яка дебілка тут не могла вибрати ? !"!!
16.03.2023 22:56 Ответить
от давайте я Вас, як Жіночку, просто спитаю:

перший варіант - ви ходите у пасторальній спідниці до п'ят з сокирою в руках перед маніяком

другий варіант - ви ходите по вулицям в стрінгах перед маніяком і кажете, шо сойдёмся.

як Ви думаєте, за який варіянт треба агітувати ?

Чи в одній з цих поведінок "я не бачу кінця світу" ?
16.03.2023 22:46 Ответить
16.03.2023 20:31 Ответить
Московський улус не відбрунькувався від Золотої Орди - цей улус захопив владу в Золотій Орді і масква стала столицею Орди
16.03.2023 23:13 Ответить
"...як Московський улус відбрунькувався від Золотої Орди..."

Очень чёткое, правильное и на 100% соответствующее своему содержанию, выражение...
17.03.2023 00:56 Ответить
Обовьязково подивимся . Марина - гарна журналистка
16.03.2023 20:33 Ответить
https://fakty.com.ua/ua/opinion/nash-narod-za-p-yat-rokiv-navchyvsya-samostijnosti-vlada-zh-obitsyala-i-vtikala-vid-vidpovidej/ У підсумку, я не бачу кінця світу після 21 квітня (2019 року) - це більше історії про те, що кредити довіри треба відпрацьовувати і йти в ногу з народом. Наш народ за п'ять років навчився самостійності, влада ж обіцяла і втікала від відповідей.

Автор: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналіст, блогер.

Ця ***** зараз побачила ?
16.03.2023 21:26 Ответить
Чому Я маю зараз розплачуватись за мнєніє всяких сліпих і тупих ******, які в 2019 формували думку ще більш тупих і сліпих ****** і вибрали в результаті мені війну ?
16.03.2023 21:29 Ответить
Не маніпулюйте фактами . ***** готовилось до війни з Україною з початку його президентства .
І з ГРУЗІЕЮ воював в 2008
в серпні 2013 до наС приіхав знайомий із мацкви , щось розповідав про український плоХОЙ ВВП , і що ми - недострана . А потім говорить « якщо ми будемо воювати, то ми вас переможемо» . А людина він непроста
ЦЕ 2013 , ще не було Майдана .

ТАК ЩО Я НЕ ПОВАЖАЮ ДУМКУ , що війну приніс вибір у 2019. Я більше Вам скажу- з кожним роком виборец МОЛОДШАЕ. Тому старі политикі вже у Раду не попадуть , а приїде молодь зі своїми тараканами і пенси знову будуть нить. ТАКЕ ЖИТТЯ
16.03.2023 22:11 Ответить
от давайте я Вас, як Жіночку, просто спитаю:

перший варіант - ви ходите у пасторальній спідниці до п'ят з сокирою в руках перед маніяком

другий варіант - ви ходите по вулицям в стрінгах перед маніяком і кажете, шо сойдёмся.

як Ви думаєте, за який варіянт треба агітувати ?

Чи в одній з цих поведінок "я не бачу кінця світу" ?
16.03.2023 22:46 Ответить
не парьтеся! ця , жіночка завжди йде "в ногу з часом"! коли як кон"юктура вимагає! а, часто , просто набір якихось гасел і інший брєд! що софія -марія, що данилюк -єрмолаєва!
16.03.2023 23:53 Ответить
А я Вам ще масла за ворот заллю , щоб поверещали

17.03.2023 00:44 Ответить
Вот Вам і агітка
17.03.2023 00:47 Ответить
добре що у "жіночки" такий нік що ти можеш ідентифікувати її стать та включити МАЧО і за відсутності цивілізаційних аргументів підключити СЕКСИЗМ. Але ЩО ти таке? ТИ жіночка насправді чи гєрмафродіт? Чи боти статі не мають?
17.03.2023 11:37 Ответить
Він манкурт , а манкурти статі не мають
17.03.2023 13:26 Ответить
я маю чоловічу стать і я не манкурт, а українець.

по суті мого першого коменту є що написати, чи тільки про сексизм ?
17.03.2023 18:03 Ответить
ТИ жіночка насправді чи гєрмафродіт?

я тобі відкрию страшну таємницю про те, шо в світі є не тільки жіночки і гермафродити.

Якщо Вона сама назвала себе жіночим ім'ям, то де тут, падло ти кацапське, сексизм у моєму зверненні до неї, як до жіночки ?
17.03.2023 18:07 Ответить
А я тобі тайну не буду відкривати коли скажу що ти кондом віртуально-цифровий, та ще й дірявий і тече лайно з тебе. Ти не українецт, а справжній кольорований кацап з яскраво визначеною кацапською ментальністю
17.03.2023 20:16 Ответить
кацапчик, йди додому - тут водкі нема ))))

основна риса кацапського бота - переходити на особистості
17.03.2023 20:23 Ответить
на тобі 1,5 рубля за відповідь на комент )))

чим більше тобі рублів, тим менше бюджет Кацапстану
17.03.2023 20:33 Ответить
У кірзаках по лахті вона чимчикує.
19.03.2023 00:17 Ответить
ТАК ЩО Я НЕ ПОВАЖАЮ ДУМКУ , що війну приніс вибір у 2019

Був вибір "Армія, Мова, Віра"

Був вибір " Устали от войны, посмотрим в глаза, сойдёмся посредине"

Яка дебілка тут не могла вибрати ? !"!!
16.03.2023 22:56 Ответить
хйло готувалося до війни , а ****** готувався до шашликів! але ****** не винен! бо маріям-софіям у їхніх словаччинам і так зашибісь! у них свої таракани! і їм на.рати на Україну і українців...
16.03.2023 23:58 Ответить
Ви тоталитарний ідіот . Вам у раши треба жити . Вас у цівільний світ подати НЕЛЬЗЯ.

а в цивільному світі - Е РІЗНІ ДУМКИ , і не тількі Ваши
17.03.2023 00:30 Ответить
деякі думки в цивільному світі приводять до реальної війни
17.03.2023 18:14 Ответить
Ну так подякуйте керівникам України за всі 30 років, ЯКИ І ПРИВЕЛИ ДО ВІЙНИ ., які розворовали армію , які сьогодні миліонери з будинками у ЕС.
17.03.2023 21:33 Ответить
Я не голосувала за зелених. Я прихильниця СВОБОДИ . Так що спостерігаю за нападками конкурентів накресло друг на друга зі сторони . В поливах дерьма участи не приймаю

НО ЩЕ РАЗ цитую тезис- молоді виборці підростають і їх вибір буде не на користь старих пердунів 🤣🤣🤣 таке життя ‼️

колись і Черчиля не вибрали і Де Голя - молодь вирішила жити по іному
17.03.2023 00:36 Ответить
Да сравсует сёва магилевич из фэсэбэ атец свалоты - пупсакагала.
17.03.2023 09:54 Ответить
Як казав мені один знаючий тип пару років тому « без команди могилевича в Україні не одна собака не гавкне»
важаю, що з ціею війною уся ця корупційна модель держави закінчиться і Україна буде національною державою у складі ЕС. І поверне свою ВЕЛИКУ 8 тисячолітню ІСТОРИЮ
17.03.2023 11:01 Ответить
без команди могилевича в Україні не одна собака не гавкне

Марина Данилюк-Ярмолаєва без команди могілевича гавкнула чи по команді ?
17.03.2023 18:09 Ответить
Дивлюсь ви з одного інкубатору



Реєстрація: 18 січня 2023



Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 18.01.2023
17.03.2023 11:04 Ответить
***, так ти лише на тиждень раніше зареєстрована ))))))))))))))))
17.03.2023 18:10 Ответить
Я зареєстрована у 16 році. А те що на Цензорі був сбой і в один день у багатьох форумчан появилась така мулька, редакція досі не розібралась
на авторський Автотемі можете побачити мою стару регистрацію
17.03.2023 19:56 Ответить
А ти вже дійсно з пупскагала фєсєбе. ПС. Вчи українську та ні використовуй хухеля.
19.03.2023 00:10 Ответить
молоді виборці підростають і їх вибір буде не на користь старих пердунів

за ознакою віку хай молоді виборці шукають собі коханців,

а всіх інших - сантехніків, хірургів, електриків і президентів з депутатами треба шукати не за віком, розміром вух і зростом, а за їх професійними здібностями, які вони ВЖЕ показали
17.03.2023 18:18 Ответить
Молодь теж голосуе По Конституції
17.03.2023 19:57 Ответить
та хіба питання в тому, шоб молодь голосувала ?

молодь має голосувати за своє майбутнє.

але навіть молодь має вибирати собі хірурга, сантехніка, президента і депутата виходячи з його професійності, а не виходячи з сімпатічності
17.03.2023 20:27 Ответить
особисто ти, не дай Боже, собі хірурга на операцію вибереш за ознакою молодості, чи за ознакою професійності ?
17.03.2023 20:30 Ответить
Ви , що там із партіі пенсів ? я знаю МОЛОДОГО ХІРУРГА - офтальмолога , котрий операції на очах робить краще відомих і старих
Досить просувати старих корупціонерів до вдали 🤣🤣
17.03.2023 21:30 Ответить
ти знаєш, шо твій ейджизм - це така ж форма дискримінації людини, як сексизм і расизм ?
18.03.2023 05:39 Ответить
Е́йджизм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ . ageism, від слова age - вік) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F дискримінація людини на підставі її віку, поширена як у формальних, так і в неформальних сферах життя суспільства.

А ВАШ ЕЙДЖИЗМ- «за ознакою віку хай молоді виборці шукають собі коханців»⁉️⁉️⁉️

спочатку на себе подивитесь - ви ціею фразою піддали сумніву вибір молодшого покоління.

і я Вам не тикаю ‼️‼️‼️
18.03.2023 06:25 Ответить
Я Вас своим аргументом послала в нокаут - тому ви и беситесь и сразу проявился Ваш кацапизм 🤣🤣
18.03.2023 23:43 Ответить
Кацапка вчи мову та використовуй хухеля, палисся.
19.03.2023 00:12 Ответить
Про пана , москаля, до Гиляки 🤣🤣🤣
19.03.2023 06:49 Ответить
Тобі, цапе , до психиатру.

Крим український
а по Кубані я тобі, цапе, відповім відео, яке я пощу тут вже 5 років .

Де Сало, там і Україна !!! https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w

А ТЕ , що ти цапе , тут наїзди робишь - так це ти своїх АВТОБАРИГ хочешь до влади привести і відпрацьовуешь їх грошики 🤣🤣🤣
21.03.2023 01:07 Ответить
І я Вам не тикаю
17.03.2023 21:34 Ответить
Я теж так вважаю ще з 2014 року.

Саме тому ця війна екзистенційна, і не схожа на жодну війну, яка колись велась у світі!
16.03.2023 20:41 Ответить
Иронично слышать такое от крымских татар, прямых потомков Золотой Орды.
16.03.2023 20:46 Ответить
а може криві, коли Золота Орда прийшла в Крим, татари там жили, не треба вчити історію по совєтських посібниках
16.03.2023 20:54 Ответить
Они там из греков вылупились? В Золотой Орде нет ничего постыдного.
16.03.2023 20:58 Ответить
дурнику - киримли це суміш із половців, хазар, печенігів, ост-готів, таврів і купи інших народів, яких доля загнала на Крим. До волжських татар вони не мають ніякого відношення. Точніше до волжських булгар, яких тільки в XV столітті кацапи почали називати татарами
16.03.2023 23:28 Ответить
И свое государство они называли не Крымское ханство, как нам всю жизнь навязывали типа историки, а Крымский престол. Вот про подобное и говорит в конце интервью Сеитаблаев.
17.03.2023 00:02 Ответить
99% информации про Золотую Орду выдумана завоеванными когда-то народами и превращена в расистский фетиш.
16.03.2023 21:16 Ответить
Орда была не в пример цивилизованнее всеми любимых и романтизированных викингов которые жили как животные.
16.03.2023 21:21 Ответить
Кырымлы никогда не были потомками Орды. Учите историю.
16.03.2023 21:16 Ответить
Кры́мское ха́нство (крым. Qırım hanlığı, قريم خانلغى), самоназвание - Улуг Орда ве Дешт-и Кипчак (крым. Uluğ Orda ve Deşt-i Qıpçaq, اولوغ اوردا و دشت قپچاق)
16.03.2023 21:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eIXFciry9iM&t=212s https://www.youtube.com/watch?v=eIXFciry9iM&t=212s

16.03.2023 21:24 Ответить
Если вы татарин, жаль что вас приучили стыдится такой великой истории.
16.03.2023 21:28 Ответить
Я не кырымлы. Они не называют себя татарами. Они именно кырымлы. Но я имею хороших приятелей среди них.
16.03.2023 21:31 Ответить
Улус Арды имени палавецкай степи там написсано, перевади када шота цитируешь.
17.03.2023 09:57 Ответить
В Крыму, кстати, есть еще и татары-караимы. Прочитайте как-то о их письменности, очень удивитесь.
16.03.2023 21:19 Ответить
Кацапа, ****** курсом вашого вайеннага лаптєплава.
17.03.2023 23:49 Ответить
Так і є, так і є...
16.03.2023 20:52 Ответить
Сейтаблаєв, розуміє, що говорить... Монгольська орда також причетна до появи кримсько-татарської державності, тому йому, як кримському татарину, історично-політичні процеси в московському улусі, з його відпочкуванням від тієї орди більше зрозумілі чим нам, до тієї орди прямого й довготривалого відношення не мавших.
16.03.2023 20:53 Ответить
На поклонной гаре в мардовском моськове (с мардовского - медведково) И ваны, начальники предателей с китайскава, встречали сваих правителей из Арды.
17.03.2023 10:01 Ответить
Во времена Золотой Орды резиденция баскаков с мечетью была прямо в Кремле.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что находится в Москве за данью - 90% дотации России в чеченский бюджет.
16.03.2023 21:03 Ответить
А чи потрібна ця ракова пухлина Україні. Вони ніколи не визнавали Україну і визнавати не будуть. А Україна, з її сраною толерантністю, буде тільки витирати зі свого обличчя лайно, яким "кримскіє жители" будуть кидати в неї. Чому Україна так хоче Крим? Та лише тому, що каста українських імущих там набудувала на побережжі купу хатинок (щось типу такої як Ющенко побудував собі у Карпатах), от і потрібно їх собі повернути. Ніхто там не переживає за так звані українські землі, а тим більше ні за яких кримських татар, бо якщо ж так переживають за кримських татар, то чому не переживаюь за 73% поляків (це відсоток поляків які проживали у Львіві до війни), котрих у 1945 виселили зі Львіву?
18.03.2023 15:10 Ответить
 
 