Эта цивилизационная война никогда не заканчивалась с тех пор, как Московский улус отпочковался от Золотой Орды, - Ахтем Сейтаблаев. ВИДЕО

Сегодня в "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – особый гость. Ахтем Сейтаблаев – украинский режиссер, сценарист, актер театра и кино, а недавно также – военнослужащий Вооруженных сил Украины. Марина Данилюк-Ярмолаева расспросила у него, что не так с россиянами, которые снимают детей в Бахмуте, а также – о награждении "Оскаром" документального фильма об Алексее Навальном.

Трансляцию смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте также: Фильм о детях из Лисичанска не взял "Оскар". Награду отдали "Навальному"