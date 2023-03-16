Эта цивилизационная война никогда не заканчивалась с тех пор, как Московский улус отпочковался от Золотой Орды, - Ахтем Сейтаблаев. ВИДЕО
Сегодня в "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – особый гость. Ахтем Сейтаблаев – украинский режиссер, сценарист, актер театра и кино, а недавно также – военнослужащий Вооруженных сил Украины. Марина Данилюк-Ярмолаева расспросила у него, что не так с россиянами, которые снимают детей в Бахмуте, а также – о награждении "Оскаром" документального фильма об Алексее Навальном.
Трансляцию смотрите на Цензор.НЕТ.
Очень чёткое, правильное и на 100% соответствующее своему содержанию, выражение...
Автор: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналіст, блогер.
Ця ***** зараз побачила ?
І з ГРУЗІЕЮ воював в 2008
в серпні 2013 до наС приіхав знайомий із мацкви , щось розповідав про український плоХОЙ ВВП , і що ми - недострана . А потім говорить « якщо ми будемо воювати, то ми вас переможемо» . А людина він непроста
ЦЕ 2013 , ще не було Майдана .
ТАК ЩО Я НЕ ПОВАЖАЮ ДУМКУ , що війну приніс вибір у 2019. Я більше Вам скажу- з кожним роком виборец МОЛОДШАЕ. Тому старі политикі вже у Раду не попадуть , а приїде молодь зі своїми тараканами і пенси знову будуть нить. ТАКЕ ЖИТТЯ
перший варіант - ви ходите у пасторальній спідниці до п'ят з сокирою в руках перед маніяком
другий варіант - ви ходите по вулицям в стрінгах перед маніяком і кажете, шо сойдёмся.
як Ви думаєте, за який варіянт треба агітувати ?
Чи в одній з цих поведінок "я не бачу кінця світу" ?
по суті мого першого коменту є що написати, чи тільки про сексизм ?
я тобі відкрию страшну таємницю про те, шо в світі є не тільки жіночки і гермафродити.
Якщо Вона сама назвала себе жіночим ім'ям, то де тут, падло ти кацапське, сексизм у моєму зверненні до неї, як до жіночки ?
основна риса кацапського бота - переходити на особистості
чим більше тобі рублів, тим менше бюджет Кацапстану
Був вибір "Армія, Мова, Віра"
Був вибір " Устали от войны, посмотрим в глаза, сойдёмся посредине"
Яка дебілка тут не могла вибрати ? !"!!
а в цивільному світі - Е РІЗНІ ДУМКИ , і не тількі Ваши
НО ЩЕ РАЗ цитую тезис- молоді виборці підростають і їх вибір буде не на користь старих пердунів 🤣🤣🤣 таке життя ‼️
колись і Черчиля не вибрали і Де Голя - молодь вирішила жити по іному
важаю, що з ціею війною уся ця корупційна модель держави закінчиться і Україна буде національною державою у складі ЕС. І поверне свою ВЕЛИКУ 8 тисячолітню ІСТОРИЮ
Марина Данилюк-Ярмолаєва без команди могілевича гавкнула чи по команді ?
на авторський Автотемі можете побачити мою стару регистрацію
за ознакою віку хай молоді виборці шукають собі коханців,
а всіх інших - сантехніків, хірургів, електриків і президентів з депутатами треба шукати не за віком, розміром вух і зростом, а за їх професійними здібностями, які вони ВЖЕ показали
молодь має голосувати за своє майбутнє.
але навіть молодь має вибирати собі хірурга, сантехніка, президента і депутата виходячи з його професійності, а не виходячи з сімпатічності
Досить просувати старих корупціонерів до вдали 🤣🤣
А ВАШ ЕЙДЖИЗМ- «за ознакою віку хай молоді виборці шукають собі коханців»⁉️⁉️⁉️
спочатку на себе подивитесь - ви ціею фразою піддали сумніву вибір молодшого покоління.
і я Вам не тикаю ‼️‼️‼️
Крим український
а по Кубані я тобі, цапе, відповім відео, яке я пощу тут вже 5 років .
Де Сало, там і Україна !!! https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
А ТЕ , що ти цапе , тут наїзди робишь - так це ти своїх АВТОБАРИГ хочешь до влади привести і відпрацьовуешь їх грошики 🤣🤣🤣
Саме тому ця війна екзистенційна, і не схожа на жодну війну, яка колись велась у світі!
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что находится в Москве за данью - 90% дотации России в чеченский бюджет.