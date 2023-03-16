Зеленский обсудил с премьером Латвии Кариньшем предоставление Украине наступательного оружия. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Рассказал о ситуации на фронте. Критически важно объединить усилия всех партнеров и союзников Украины в этот решающий момент. Первоочередно – в вопросе предоставления необходимого для украинского наступления оружия", - написал Зеленский в фейсбуке.

Президент отметил важность недавнего утверждения правительством Латвии нового пакета военной помощи Украине. В этом контексте отмечено, что оборонная поддержка, оказанная Латвией Украине, уже достигла 1% ВВП этой страны.

"Стороны предметно обсудили тематику европейской интеграции в контексте прогресса нашего государства в выполнении рекомендаций Европейской Комиссии. Был отмечен важность поддержки Латвией вопроса принятия решения о начале до конца текущего года переговоров о вступлении Украины в ЕС. Отдельное внимание во время встречи уделили подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе", - говорится в сообщении.