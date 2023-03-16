РУС
Зеленский обсудил с премьером Латвии Кариньшем предоставление Украине наступательного оружия. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Рассказал о ситуации на фронте. Критически важно объединить усилия всех партнеров и союзников Украины в этот решающий момент. Первоочередно – в вопросе предоставления необходимого для украинского наступления оружия", - написал Зеленский в фейсбуке.

Президент отметил важность недавнего утверждения правительством Латвии нового пакета военной помощи Украине. В этом контексте отмечено, что оборонная поддержка, оказанная Латвией Украине, уже достигла 1% ВВП этой страны.

"Стороны предметно обсудили тематику европейской интеграции в контексте прогресса нашего государства в выполнении рекомендаций Европейской Комиссии. Был отмечен важность поддержки Латвией вопроса принятия решения о начале до конца текущего года переговоров о вступлении Украины в ЕС. Отдельное внимание во время встречи уделили подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе", - говорится в сообщении.

Зеленский Владимир (22060) Латвия (1398) Кариньш Крисьянис (29)
Топ комментарии
+4
показать весь комментарий
16.03.2023 20:23 Ответить
+4
"Першочергово - в питанні надання необхідної для українського наступу зброї" Джерело:

Про те, що підприємства вітчизняного ВПК працювали 1 день на тиждень вже забув? Про "ми можемо збільшити армію в 2 рази, але як же потім будувати дороги" теж забув? Про припинення і перенесення на 2024 рік виробництва озброєння теж не пам'ятаєш? Про невиконані держоборон замовлення за ВСІ роки твого преЗЕденства теж пам'ять відшибло?

дєрьмаківський диктор, іди жрать мівіну в компанії скумбрії по 8!
А ще краще - зникни з мого життя і життя України разом з усією дерьмаківщиною назавжди!
показать весь комментарий
16.03.2023 20:42 Ответить
+3
А три роки чого асфальт маринував?!!!
показать весь комментарий
16.03.2023 20:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ничего себе рост у Кариньша. За два метра, наверное
показать весь комментарий
16.03.2023 20:19 Ответить
А три роки чого асфальт маринував?!!!
показать весь комментарий
16.03.2023 20:20 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 20:23 Ответить
И сколько стоит такое изготовить? Вы ж уж точно не бесплатно таким творчеством тут занимаетесь?
показать весь комментарий
16.03.2023 20:33 Ответить
Бесплатно, для души.
Займитесь и вы, несложно - разберетесь:

https://croper.ru/join
показать весь комментарий
16.03.2023 20:37 Ответить
Здесь я накладываю текст на картинку:
https://www.meme-arsenal.com/create/chose

Потом сохраняю ее на хост
https://ru.imgbb.com

Получаю ссылку, по которой здесь вставляю изображение.
показать весь комментарий
16.03.2023 21:02 Ответить
І, шо, зовсім без масла?
показать весь комментарий
16.03.2023 21:52 Ответить
"Першочергово - в питанні надання необхідної для українського наступу зброї" Джерело:

Про те, що підприємства вітчизняного ВПК працювали 1 день на тиждень вже забув? Про "ми можемо збільшити армію в 2 рази, але як же потім будувати дороги" теж забув? Про припинення і перенесення на 2024 рік виробництва озброєння теж не пам'ятаєш? Про невиконані держоборон замовлення за ВСІ роки твого преЗЕденства теж пам'ять відшибло?

дєрьмаківський диктор, іди жрать мівіну в компанії скумбрії по 8!
А ще краще - зникни з мого життя і життя України разом з усією дерьмаківщиною назавжди!
показать весь комментарий
16.03.2023 20:42 Ответить
і яку ж таку наступальну зрою може надати нам Латвія,чи інша країна Балтії? Склад і чисельність їх збройних сил нагадати? Може уже досить пердіти в калюжу зображаючи кипучу діяльність,і пора зібрати оті "сталеві" яйки в кулак і все таки почати домовлятись з тими, у кого та наступальна зброя є? США наприклад,нє?
показать весь комментарий
16.03.2023 21:14 Ответить
значить в "латвійські шахти" хтось підкинув танки
показать весь комментарий
16.03.2023 22:31 Ответить
--- Даремно : дописувачі. так кепкують із намірів Литви надати нам оту наступальну зброю ... /нехай її замало... Головне. що від щирого серця.../
Доречно пригадати сиву давнену. коли орди Батия у 1240р.---здолали Київ і нашу - Русь. вцілілий люд подався у непрохідні .болотисті місцини: і звичайно. до Литвинів.../ Саме з відти і розпочалося наше відродження... Вони із великим співчуттям прийняли наших предків. навіть запровадили до вжитку нашу мову... Промайнуло лише 120 літ і князь Литовський--Руський./за сумісництвом і князь Київський/--Ольгерд. разом із своєю та братовою дружиною і нашими Русичами--Українцями /воїв київщини. канівщини. суздаля. черкащини.../ . здійснили історичний подвиг.!!! В 1363 р. біля р. Сині води/притоки р.Південного Бугу Кіровоградщини /у багатоденному побоїщі розпатрошили нездоланне/на той час / об*єднане ханське військо нащадків Золотої орди... Саме з цього часу землі улусів татарви освоюються Русичами--Українцями. як територія Півдня України...
Нажаль ці історичні події так підступно були вивітрині із наших мізків стараннями" Старших братьев " А скромній Литві низький уклін від України !!!
показать весь комментарий
18.03.2023 15:16 Ответить
 
 