Зеленский обсудил с премьером Латвии Кариньшем предоставление Украине наступательного оружия. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Рассказал о ситуации на фронте. Критически важно объединить усилия всех партнеров и союзников Украины в этот решающий момент. Первоочередно – в вопросе предоставления необходимого для украинского наступления оружия", - написал Зеленский в фейсбуке.
Президент отметил важность недавнего утверждения правительством Латвии нового пакета военной помощи Украине. В этом контексте отмечено, что оборонная поддержка, оказанная Латвией Украине, уже достигла 1% ВВП этой страны.
"Стороны предметно обсудили тематику европейской интеграции в контексте прогресса нашего государства в выполнении рекомендаций Европейской Комиссии. Был отмечен важность поддержки Латвией вопроса принятия решения о начале до конца текущего года переговоров о вступлении Украины в ЕС. Отдельное внимание во время встречи уделили подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе", - говорится в сообщении.
Про те, що підприємства вітчизняного ВПК працювали 1 день на тиждень вже забув? Про "ми можемо збільшити армію в 2 рази, але як же потім будувати дороги" теж забув? Про припинення і перенесення на 2024 рік виробництва озброєння теж не пам'ятаєш? Про невиконані держоборон замовлення за ВСІ роки твого преЗЕденства теж пам'ять відшибло?
дєрьмаківський диктор, іди жрать мівіну в компанії скумбрії по 8!
А ще краще - зникни з мого життя і життя України разом з усією дерьмаківщиною назавжди!
Доречно пригадати сиву давнену. коли орди Батия у 1240р.---здолали Київ і нашу - Русь. вцілілий люд подався у непрохідні .болотисті місцини: і звичайно. до Литвинів.../ Саме з відти і розпочалося наше відродження... Вони із великим співчуттям прийняли наших предків. навіть запровадили до вжитку нашу мову... Промайнуло лише 120 літ і князь Литовський--Руський./за сумісництвом і князь Київський/--Ольгерд. разом із своєю та братовою дружиною і нашими Русичами--Українцями /воїв київщини. канівщини. суздаля. черкащини.../ . здійснили історичний подвиг.!!! В 1363 р. біля р. Сині води/притоки р.Південного Бугу Кіровоградщини /у багатоденному побоїщі розпатрошили нездоланне/на той час / об*єднане ханське військо нащадків Золотої орди... Саме з цього часу землі улусів татарви освоюються Русичами--Українцями. як територія Півдня України...
Нажаль ці історичні події так підступно були вивітрині із наших мізків стараннями" Старших братьев " А скромній Литві низький уклін від України !!!