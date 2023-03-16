Рашисты будут отвечать в суде за каждую отобранную украинскую жизнь, - Зеленский. ВIДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 386-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Год назад российские военные совершили одно из самых страшных преступлений этой войны. Российские бомбы разрушили театр в Мариуполе. Здание, которое использовалось как укрытие. Там были женщины с детьми, беременные, пожилые люди. Гражданский объект. Сознательно разрушен оккупантом. Мы до сих пор не знаем точное количество погибших. Сотни людей? Тысяча? Надписи "Дети" рядом со зданием однозначно свидетельствовали о том, кто стал мишенью для России. Одной из многих таких мишеней.

За каждое из них государство-зло будет отвечать. Настанет день – и мы освободим Мариуполь. Весь наш юг. Весь наш восток. Так же, как мы освобожали другие наши города.

Настанет день – и будет создан трибунал, возвращающий справедливость нашему народу. Трибунал, который накажет этого агрессора так же, как были наказаны агрессоры прошлого. Наступит день – и все виновники военных преступлений против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов.

Всю юридическую работу мы проделаем. Всех партнеров, которые для этого необходимы, мобилизуем. Это уже делается. Каждый день мы приближаем возвращение справедливости для Украины. Каждый день работаем ради этого – Генеральный прокурор и его Офис, украинские правоохранители, спецслужбы, правительство, дипломаты, мой Офис. У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет.

Все, кто бомбил Украину, кто сжигал наши села, кто бил по украинским городам... По Николаеву и Херсону, по Никополю и Марганцу, по Запорожью, по городам Донбасса, по Харькову и Харьковщине. Все, кто ведет террористический огонь по громадам Черниговской и Сумской областей... Все, кто принес войну в Донецк и Луганск... Все, кто пытался поработить Крым... Все рашисты будут отвечать. Будут отвечать за каждую отобранную украинскую жизнь.

Вечная память всем нашим людям, всем взрослым и детям, чьи жизни унес российский террор", - сказал Зеленский.