РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4278 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 220 43

Рашисты будут отвечать в суде за каждую отобранную украинскую жизнь, - Зеленский. ВIДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 386-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Год назад российские военные совершили одно из самых страшных преступлений этой войны. Российские бомбы разрушили театр в Мариуполе. Здание, которое использовалось как укрытие. Там были женщины с детьми, беременные, пожилые люди. Гражданский объект. Сознательно разрушен оккупантом. Мы до сих пор не знаем точное количество погибших. Сотни людей? Тысяча? Надписи "Дети" рядом со зданием однозначно свидетельствовали о том, кто стал мишенью для России. Одной из многих таких мишеней.

За каждое из них государство-зло будет отвечать. Настанет день – и мы освободим Мариуполь. Весь наш юг. Весь наш восток. Так же, как мы освобожали другие наши города.

Настанет день – и будет создан трибунал, возвращающий справедливость нашему народу. Трибунал, который накажет этого агрессора так же, как были наказаны агрессоры прошлого. Наступит день – и все виновники военных преступлений против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов.

Всю юридическую работу мы проделаем. Всех партнеров, которые для этого необходимы, мобилизуем. Это уже делается. Каждый день мы приближаем возвращение справедливости для Украины. Каждый день работаем ради этого – Генеральный прокурор и его Офис, украинские правоохранители, спецслужбы, правительство, дипломаты, мой Офис. У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет.

Все, кто бомбил Украину, кто сжигал наши села, кто бил по украинским городам... По Николаеву и Херсону, по Никополю и Марганцу, по Запорожью, по городам Донбасса, по Харькову и Харьковщине. Все, кто ведет террористический огонь по громадам Черниговской и Сумской областей... Все, кто принес войну в Донецк и Луганск... Все, кто пытался поработить Крым... Все рашисты будут отвечать. Будут отвечать за каждую отобранную украинскую жизнь.

Вечная память всем нашим людям, всем взрослым и детям, чьи жизни унес российский террор", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (22060) военные преступления (1511)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+49
А хто відповість за десятки тисяч втрачених життів через твоє "********"?
показать весь комментарий
16.03.2023 22:45 Ответить
+25
показать весь комментарий
16.03.2023 23:51 Ответить
+19
і ти відповіси
за себе і за тих кого привів у владу
показать весь комментарий
16.03.2023 23:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хто відповість за десятки тисяч втрачених життів через твоє "********"?
показать весь комментарий
16.03.2023 22:45 Ответить
кто-кто? Арестович
показать весь комментарий
16.03.2023 23:49 Ответить
Сподіваюсь не тільки вони
показать весь комментарий
16.03.2023 22:48 Ответить
Разом із тобою!
показать весь комментарий
16.03.2023 22:54 Ответить
в печерскому
показать весь комментарий
17.03.2023 03:34 Ответить
Очень надеюсь, чтобы им это не прошло все безнаказанно и не осталось все пустыми лишь словами.
показать весь комментарий
16.03.2023 22:55 Ответить
Тільки на Боневтіка Оманича Янелоха не розраховуєте..ото він свої спітчі з суфлера зачитує, а сам за спиною пальці схрещує..був би Буратіною, ніс вже три рази земну кулю обкрутив..
показать весь комментарий
16.03.2023 22:59 Ответить
Я більше на міжнародний суд розраховую
показать весь комментарий
16.03.2023 23:05 Ответить
Передайте тій шмарклі зеленій, що ООН не виявив проявів геноциду українського народу, під час теперішніх бойових дій....
показать весь комментарий
17.03.2023 06:35 Ответить
у виконанні шмарклявого кловуна, все порожні слова.
показать весь комментарий
17.03.2023 07:11 Ответить
На каштанах зелеными должны быть не только листья.
показать весь комментарий
16.03.2023 23:03 Ответить
і ти відповіси
за себе і за тих кого привів у владу
показать весь комментарий
16.03.2023 23:05 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 23:05 Ответить
Сказав би так: "Усі рашисти відповідатимуть за свої злочини, а я відповім за свої".
Було б видно, що наш президент не боїться відповідальності. Мужня людина!
показать весь комментарий
16.03.2023 23:29 Ответить
Как это оно? Жить без мозгов?
показать весь комментарий
16.03.2023 23:30 Ответить
Без совісті
показать весь комментарий
16.03.2023 23:34 Ответить
Слизень він, ане людина.
показать весь комментарий
17.03.2023 09:58 Ответить
А те, кто скрыл информацию о вторжении и обещал шашлыки?
показать весь комментарий
16.03.2023 23:29 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 23:51 Ответить
прекрасная аллегория!
показать весь комментарий
17.03.2023 10:09 Ответить
КРАСИВО ОЗВУЧИЛ ... ВРАГОВ ВНУТРИ УКРАИНЫ ХОТЬ ПОСАДИ .... ,, а то как в фильме 🎥 ...КТО ЖЕ ЕГО ПОСАДИТ , ОН ЖЕ ПАМЯТНИК ,, . Наблюдаем только громкие заявки ,увольнения и перемещения из кресла в кресло
показать весь комментарий
16.03.2023 23:30 Ответить
За це мають відповідати і ті хто відповідні за територіальну цілісність країни +розмінування Чонгару.
показать весь комментарий
16.03.2023 23:39 Ответить
Всі відповідатимуть. Й ті дурні, що за тебе, зє-блана голосували, теж...
Хоча деякі вже відповідають перед Богом...
показать весь комментарий
16.03.2023 23:42 Ответить
Імпічмент Зеленському! А ще краще - гілляка! У нього руки по лікоть у крові українців
показать весь комментарий
16.03.2023 23:42 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 23:47 Ответить
к сожалению знову будет на следующих выборах. если они ваще будут. ато зебоб чуствую узурпирует власть и станет царьком малоростом
показать весь комментарий
16.03.2023 23:53 Ответить
...сподіваюсь, що у квартального покидька це вже не вийде...
показать весь комментарий
16.03.2023 23:55 Ответить
Зэлэный гундосик, ты на чэрзи )) и не известно еще кто раньше ))
показать весь комментарий
17.03.2023 00:02 Ответить
балаболка картонна,ти ж навіть сам не знаєш скільки душ ти прирік на смерть ,а уже пердиш в калюжу,мовляв за кожне... а скільки загинуло хоча б в Маріуполі знаєш?
показать весь комментарий
17.03.2023 00:32 Ответить
ти, підлий дволикий виродок, та твій кремлівський куратор дєрьмак, будете сидіти з москальськими вбивцями на одній лаві підсудних і в пеклі будуте горіти разом...
показать весь комментарий
17.03.2023 00:48 Ответить
Не знаю чи відповідатимуть рашисти, а комікарлик і його підтанцівка за шашлики в травні і про@баний перешийок відповісти повинні.
показать весь комментарий
17.03.2023 01:06 Ответить
И за плохой шашлык.
показать весь комментарий
17.03.2023 07:15 Ответить
цей недоумок не розуміє значення слів, які вимовляє. все набагато простіше.
показать весь комментарий
17.03.2023 08:46 Ответить
 
 