Пропагандист Соловьев предлагает начать штурм Лондона: "Взять Риши Сунака за жопу и сказать: "Иди сюда, засранец!". ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев предлагает создать так называемые частные военные компании для штурма и захвата европейских столиц.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такую идею Соловьев высказал в эфире своего пропагандистского шоу на РосТВ. Судя по его словам, больше всего Соловьеву не нравятся столицы Германии и Великобритании.
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+77 Сергей Сергей #530107
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+61 Олег Каз
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тільки уявіть, як дорого на расєє коштує ідиотизм, то перестанете дивуватись, що там 85% придурків
Ніколи не треба забувать анекдот що характеризує "расєйську ментальність:
- Ванька! Пашли хахлу ***** дадим!
- Зачем?
- А просто так!
- А если он нам даст?
- А нам-то за что?!!!
"Зло нахабніє від безкарності!"