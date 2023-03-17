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Пропагандист Соловьев предлагает начать штурм Лондона: "Взять Риши Сунака за жопу и сказать: "Иди сюда, засранец!". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев предлагает создать так называемые частные военные компании для штурма и захвата европейских столиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую идею Соловьев высказал в эфире своего пропагандистского шоу на РосТВ. Судя по его словам, больше всего Соловьеву не нравятся столицы Германии и Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловьев угрожает расправой Урсуле фон дер Ляйен и Анналене Бербок: "С радостью посмотрю, как с вами разберутся русские солдаты". ВИДЕО

пропаганда (3703) Соловьев Владимир (140) Сунак Риши (129)


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Топ комментарии
+77
За жопу, кажеш? Поки за жопу в Британії беруть твого сина.
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17.03.2023 10:37 Ответить
+63
😂відбитий ідіот.
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17.03.2023 10:34 Ответить
+61
Мудозвон достиг вершин Лондонского дна...
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17.03.2023 10:34 Ответить
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Как рвет у него башню ,жена соловьева ушла к лесьбиянке ,а сын ,а сын вышел замуж за какого-то чувака
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17.03.2023 12:27 Ответить
А саме воно і є політична підарюга, і має разом з ****** пройти Гаагу, і по новому закону повішане по методу ката, який стратив Ріббентропа, який агонізував, теліпався у петлі 15 хвилин , бився головою об діру в ешафоті!
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19.03.2023 16:04 Ответить
сына ****** пошли в лондон
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17.03.2023 12:31 Ответить
Поки що, тільки твою гей паучіху ,нігери беруть за жопу
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17.03.2023 12:37 Ответить
И в жопу тоже)))
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18.03.2023 18:56 Ответить
А кишка не лопне, мудозвон маскальський?
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17.03.2023 12:38 Ответить
Для Лондона и Берлина даю бесплатный совет - переименуйте свои столицы (хоть на время) в Бахмут!
Лучшего оберега от кацапов вам не найти!
Не благодарите....
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17.03.2023 12:39 Ответить
конченный *************** ********.....................срочно на психушку...........................................
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17.03.2023 13:06 Ответить
Ніяк не віриться, що це відбувається на державному каналі, а не десь у підворотні.
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17.03.2023 13:08 Ответить
Главное - не то, что оно плетет, а то, что они в это верят
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17.03.2023 13:24 Ответить
Пусть посмотрят европейцы,от кого их защищает Украина.Раздумывают с поставками оружия,тянут месяцами....А украинцы гибнут.не пуская это стадо дальше.
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17.03.2023 13:30 Ответить
А в это время,сына "блондиночку" драли и брали за попу английские геи...
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17.03.2023 13:34 Ответить
в могли б по скрепному свої, всякі чічі і даги.
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18.03.2023 05:46 Ответить
ну а что ты болтаешь иди и захвати вторая армия, а то получается одна болтовня и больше ничего, и сынка прихвати с собой и не забудь сына Мишки тоже ну и еще наверное до кучи сынка Пескова , незнаю как вас там руссо монголы или руссо татары а может руссо Наполеоны, давайте захватывайте, покажите на что способна вторая армия, вы год буксуете в УКРАИНЕ, а ведь Джохар Дудаев вас предупреждал,
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17.03.2023 13:42 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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17.03.2023 13:57 Ответить
Видимо недолго жить соловью осталось. Захарченко уже зовет к себе в ад.
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17.03.2023 14:27 Ответить
билет на концерт кобздона
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17.03.2023 17:19 Ответить
не смешно. скорее убого. сцыт пропагандон и играет петрушку.
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17.03.2023 14:51 Ответить
Але ! Санитары ! Канатчикова дача ! Не спать. Стартуем. Клиент дозрел!
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17.03.2023 15:03 Ответить
Надо это Риши Сунаку показать.
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17.03.2023 15:05 Ответить
театр одного придурка! але за це він заробляє більше, ніж вся трупа "большого театру" разом.
тільки уявіть, як дорого на расєє коштує ідиотизм, то перестанете дивуватись, що там 85% придурків
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17.03.2023 15:12 Ответить
істерика...просто істерика
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17.03.2023 15:40 Ответить
этот вонючий ублюдок такой же урод как и медведев.они соревнуются в страшилках,хотя боятся их только кацапы!
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17.03.2023 20:05 Ответить
показатєльно! це вже пц режиму пу.
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17.03.2023 20:19 Ответить
....а на Біґ Бені висітиме не чучело з білорусько-українського кордону))))
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17.03.2023 20:37 Ответить
очманілий соловейков ГААГА візьме тебе на перевиховання дуже скоро
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17.03.2023 20:50 Ответить
интересна реакция Британии
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17.03.2023 22:31 Ответить
Вони там всі сходять з розуму поголовно. Оно вже заплювався весь, скоро почне кидатися лайном і гризти стіл
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17.03.2023 23:23 Ответить
Швидше всі ваші жопи будуть Гааге на лаві підсудних...ось так і минає "слава земна" і настає повний п....ц
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17.03.2023 23:39 Ответить
Косит под психа. Но я -не верю. Любой психиатр выведет этого проходимца Шапиро на чистую воду. Там все фальшак, начиная с фамилии, идиотского вида морды-лица, глупого прикида, а про пиз......ж я даже не говорю
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18.03.2023 00:08 Ответить
Він не "косить під психа" Він такий і є! Ще з 1945-го всіх в СРСР виховували під пісню "Непобедимая и легендарная!".... А до того був "народ-богоносец".... "Масква - третий Рим.... Четвёртому не бывати!".... І вони під ці "пісні" про власне "вяличие"не розуміли, що вони - просто "Невловимий Джо", котрий нахрєн нікому не потрібен І з самого 1945-го кацапи ні від кого серйозно по морді не отримували Навіть програші в Афганістані та Чечні їх нічому не навчили і вони їх перетворили на "пабеды"
Ніколи не треба забувать анекдот що характеризує "расєйську ментальність:
- Ванька! Пашли хахлу ***** дадим!
- Зачем?
- А просто так!
- А если он нам даст?
- А нам-то за что?!!!
"Зло нахабніє від безкарності!"
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18.03.2023 06:49 Ответить
дурнуватий
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18.03.2023 04:12 Ответить
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебіл,пля..."
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18.03.2023 15:25 Ответить
та скільки не "создавай", а виходить лише ЧВК "Кобзон"
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18.03.2023 17:59 Ответить
Ідіот...
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18.03.2023 22:12 Ответить
Вопрос к знатокам,это кокаин или мет?
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19.03.2023 09:01 Ответить
Это страпон с кокаином.
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14.11.2023 19:46 Ответить
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