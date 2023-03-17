Пропагандист Соловьев предлагает начать штурм Лондона: "Взять Риши Сунака за жопу и сказать: "Иди сюда, засранец!". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев предлагает создать так называемые частные военные компании для штурма и захвата европейских столиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую идею Соловьев высказал в эфире своего пропагандистского шоу на РосТВ. Судя по его словам, больше всего Соловьеву не нравятся столицы Германии и Великобритании.

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