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Дубинский возвращается. Кто воскрешает российскую агентуру под видом волонтера? | БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" анализирует, зачем на телеканале "1+1" отбеливают Александра Дубинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Если вы вдруг забыли, то Дубинский – исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат и экс-журналист. Дубинский пришел в эфир программы "Завтрак с 1+1" на телеканале "1+1 Украина", а ведущие представили его в качестве руководителя проекта "Медиаоборона".

Как выяснило движение "ЧЕСНО", с 11 октября 2022 года на телеканале "1+1" вышли 11 репортажей Телевизионной службы новостей, посвященных благотворительной помощи подсанкционного в США политика.

Напомним, в 2020 году правительство США ввело санкции против Александра Дубинского и еще ряда украинских граждан и медиа. Их обвиняют в вмешательстве в американские выборы и принадлежности к "российской сети влияния".

Смотрите: 1+1 отбеливает Дубинского как минимум с октября 2022 года, - ЧЕСНО. ФОТО

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+23
Гівно бєні + Гівно зели = Г+Г.
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17.03.2023 11:00 Ответить
+15
Блін! Та ніхто її не воскрешає, бо вона ніколи і не помирала, та агентура в нашій владі! Вона там скрізь, як була, так і є. І що з того, що війна? Та ніхто ж не покараний, всі на своїх місцях. Ну може когось ніби зняли з посади, бо втомився ж, хтось сам заяву написав, когось кудись послом послали... А дубінський всього лиш один з них... В принципі, а чого їм боятись, їх ж 73% ідіотів для того й у владу вибрали. Зате весело і по-приколу....правда, зебуїни?
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17.03.2023 11:08 Ответить
+11
Може ті, хто перед великим вторгненням розмінував виходи з Криму, не підірвав Антонівський міст, розформував окремий танковий батальйон в Овруцькому районі, вивів війська з Харкова?
Чи якісь інші люди при владі з'явились?
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17.03.2023 11:01 Ответить
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Гівно бєні + Гівно зели = Г+Г.
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17.03.2023 11:00 Ответить
І це гімном був на чолі Київською обл.адміністрації. Пам'ятаю як приходив на сесію в Гостомель. Обіцяв обіцянки. А бігає він доці,бо не посадили куди треба. Так у нас і буває. Коли немає покарання,одне й те саме корупційне лайно випливає по декілька разів.
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17.03.2023 11:00 Ответить
Може ті, хто перед великим вторгненням розмінував виходи з Криму, не підірвав Антонівський міст, розформував окремий танковий батальйон в Овруцькому районі, вивів війська з Харкова?
Чи якісь інші люди при владі з'явились?
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17.03.2023 11:01 Ответить
Бородата бабушка😜
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17.03.2023 11:01 Ответить
синагогские сборы Хабад-Любавич секты
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17.03.2023 11:04 Ответить
Типовий агент впливу каламойскава......обоє для США нелегітимні.
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17.03.2023 11:06 Ответить
Блін! Та ніхто її не воскрешає, бо вона ніколи і не помирала, та агентура в нашій владі! Вона там скрізь, як була, так і є. І що з того, що війна? Та ніхто ж не покараний, всі на своїх місцях. Ну може когось ніби зняли з посади, бо втомився ж, хтось сам заяву написав, когось кудись послом послали... А дубінський всього лиш один з них... В принципі, а чого їм боятись, їх ж 73% ідіотів для того й у владу вибрали. Зате весело і по-приколу....правда, зебуїни?
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17.03.2023 11:08 Ответить
Один з головних сраколизів зе, завдяки фейкам таких як дубінський зе й виграв вибори, легендарний творець "повій майдану".
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17.03.2023 11:11 Ответить
Гівно не тоне підтверджено українським політікумом навпаки усе гівно випливає наверху
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17.03.2023 11:17 Ответить
Ну тепер він благодіиник -- білии і пухнастии - і шо иому пред;явиш .
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17.03.2023 11:26 Ответить
Бачите, російська агентура нарощує активність при підтримці Коломойського і його посіпак у владі! А що робить СБУ?
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17.03.2023 11:48 Ответить
Перевіряє смартфони у перехожих.
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17.03.2023 12:01 Ответить
Чому Квартал-95 усіх вважає за ідіотів?
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17.03.2023 11:54 Ответить
Тому що тільки ідіоти можуть дозволити слугам розпоряджатися всім майном господаря.
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17.03.2023 12:08 Ответить
ПОВІЇ, КВАРТИРИ І ДУБІНСЬКИЙ-ВОЛОНТЕР: https://www.youtube.com/watch?v=D9lcZx_JdGQ
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17.03.2023 12:23 Ответить
NATO forever



Трошки волонтерів від Г+Г у стрічку
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17.03.2023 12:51 Ответить
Нудно, гидотно, тошнотно, блювотно, риготно... інших відчуттів бородато-дубінька морда не визиває.
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17.03.2023 14:01 Ответить
Ви чого накинулися?! 73% Дубінского обожнюють!
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17.03.2023 15:01 Ответить
А яка в нього ВОС?
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17.03.2023 17:12 Ответить
Просто - скорость.
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18.03.2023 08:14 Ответить
Не, он на колчаковских фронтах пострадал. Вот такой рубец.
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23.03.2023 13:07 Ответить
Так, цей рубець і ділить йього дупу навпіл.
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23.03.2023 13:19 Ответить
Ось вам і сюрприз... тупий собачий рот проходить очистку на 1+1...
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17.03.2023 17:58 Ответить
похоже вакансія у злому кублі появилася
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17.03.2023 20:54 Ответить
Хто воскршає, ермак під прикриттям зєлєної гнусавої гниди клоуна
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17.03.2023 23:26 Ответить
У цієї маріонетки у дупі рука кремля, зелені формують загін псевдопатріотів на любий смак. Звичайно, саму велику цінність для влади мають безпринципні, типу Дубінського, Мосійчук. Скоро підтягнуться Монтян з Шарієм, а там і Піховшик знову працевлаштується на "Г+Г".
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18.03.2023 06:25 Ответить
 
 