Дубинский возвращается. Кто воскрешает российскую агентуру под видом волонтера? | БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" анализирует, зачем на телеканале "1+1" отбеливают Александра Дубинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Если вы вдруг забыли, то Дубинский – исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат и экс-журналист. Дубинский пришел в эфир программы "Завтрак с 1+1" на телеканале "1+1 Украина", а ведущие представили его в качестве руководителя проекта "Медиаоборона".

Как выяснило движение "ЧЕСНО", с 11 октября 2022 года на телеканале "1+1" вышли 11 репортажей Телевизионной службы новостей, посвященных благотворительной помощи подсанкционного в США политика.

Напомним, в 2020 году правительство США ввело санкции против Александра Дубинского и еще ряда украинских граждан и медиа. Их обвиняют в вмешательстве в американские выборы и принадлежности к "российской сети влияния".

Смотрите: 1+1 отбеливает Дубинского как минимум с октября 2022 года, - ЧЕСНО. ФОТО