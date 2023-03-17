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Канада отправила в Европу еще одну партию танков Leopard 2 для Украины. ВИДЕО

В Вооруженных силах Канады показали, как готовят к отправке в Украину танки Leopard 2.

Соответствующее видео размещено на странице Вооруженных сил Канады в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

We continue to support our Ukrainian friends who are fighting to protect their homeland.

Another batch of Leopard 2s is on its way to Europe as part of the Government of Canada's commitment to help Ukraine defend itself from Russia's illegal invasion. pic.twitter.com/zJ67ymkfM9

— Canadian Army (@CanadianArmy) March 16, 2023

"Еще одна партия танков Leopard 2 уже на пути в Европу в рамках обещания правительства Канады поддерживать Украину в ее обороне от российского незаконного вторжения", - говорится в сообщении под видео.

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В Вооруженных силах добавили, что "продолжают поддерживать украинских друзей, воюющих за защиту своей родины".

Канада (2112) помощь (7903) танк (2283)


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Топ комментарии
+28
Дякуємо, друзі.
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17.03.2023 18:31 Ответить
+28
Дякуємо, Канада !
а ЗСУ тим часом готуються до Формули 1 - прив'язують РПГ до перегонових дронів, щоб бомбити росіян

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17.03.2023 18:32 Ответить
+19
1968 рік . Канадські хокеїсти з тризубом на майках . А я вболівав за ссср ...
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17.03.2023 18:52 Ответить
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Дякуємо, друзі.
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17.03.2023 18:31 Ответить
1968 рік . Канадські хокеїсти з тризубом на майках . А я вболівав за ссср ...
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17.03.2023 18:52 Ответить
Це аматорська команда.
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17.03.2023 18:58 Ответить
АКАКАЯРАЗНІЦА !!!
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17.03.2023 19:30 Ответить
Дякуємо, Канада !
а ЗСУ тим часом готуються до Формули 1 - прив'язують РПГ до перегонових дронів, щоб бомбити росіян

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17.03.2023 18:32 Ответить
Не впевнений, що дрон з таким вантажем взлетить
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17.03.2023 18:37 Ответить
Сама по собі РПГ не дуже важка.
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17.03.2023 18:50 Ответить
фахівцям твоєї категорії - нічого не важко, у вас порядок тільки в повітрі
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17.03.2023 18:59 Ответить
Згоден з . Вага бойової частини РПГ-7 близько двох кілограмів. Те, що постріл здається таким великим - це завдяки обтікачу.
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17.03.2023 19:25 Ответить
...то не спір...фантома знаю особисто
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17.03.2023 19:28 Ответить
Попереджати потрібно! Я тут новенький...
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17.03.2023 19:41 Ответить
нічого...все згодом
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17.03.2023 20:05 Ответить
Схоже на заряд від СПГ, для зменшення ваги зайве прибрали, є подібні с РКГ-3.
https://mil.in.ua/uk/news/v-********-zastosovu1yut-dron1y-kamikadze-z-rkg-3/
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17.03.2023 19:18 Ответить
Вже є відео реального застосування по танку - камера показала що спереду заряд від РПГ - а я думав що привиділось. Прчому б'ють зверху по башті - майже Джевеліни!
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18.03.2023 00:22 Ответить
Сподіваюсь, що цей мій коментар не видалять, як останній. Хоч він і офтоп.

https://www.cmw22.org/drone-72ombr Потрібна допомога 72-ій
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17.03.2023 18:34 Ответить
Many thanks to the Canadian Banderites for supporting Ukraine.
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17.03.2023 18:40 Ответить
Я помню и горжусь
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17.03.2023 18:42 Ответить
ну паРаша, ..здець тобі.
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17.03.2023 18:42 Ответить
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17.03.2023 18:47 Ответить
Забавно, шо в Канаді не абрамси
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17.03.2023 18:52 Ответить
Для меня честно говоря загадка, как пол самолета, выдерживает вес танка.
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17.03.2023 18:58 Ответить
Что? можно ещё раз, внятно
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17.03.2023 19:10 Ответить
Boeing C-17 Globemaster III - берёт около 80 тонн полезной нагрузки
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17.03.2023 19:12 Ответить
80 тонн - это на ВСЮ площадь грузового отсека самолета, но танк занимает куда меньшую площадь.
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17.03.2023 19:45 Ответить
Чёт напомнило старую физическую задачку:
На весах стоит петух. Изменится ли вес петуха, если он подымет одну ногу?

Я, конечно, понял, что вы имели ввиду не вес, а удельное давление.
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17.03.2023 20:33 Ответить
Технические характеристики

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C-17-MAKS-2007.JPG?uselang=ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:C-17-MAKS-2007.JPG
C-17 на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%A1-2007 МАКС-2007

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6 Экипаж : 3 человекаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0 Масса пустого: 122 016 кгМасса максимальная взлётная: 265 350 кгМаксимальная полезная нагрузка: 77 500 кгВарианты нагрузки:102 снаряжённых военнослужащих48 носилок с ранеными3 вертолёта https://ru.wikipedia.org/wiki/AH-64 AH-64 «Апач» 1 танк https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) «M1 Abrams» https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_C-17_Globemaster_III#cite_note-8 [8] десантируемые платформы с техникойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Длина : 53,04 мРазмах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82) крыла : 51,74 мhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0 Высота : 16,79 мКолея шасси: 10,27 мБаза шасси: 20,06 мПлощадь крыла: 353,03 м²Ёмкость топливных баков: 134 556 лhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C Двигатели: : 4 × Pratt & Whitney PW2040 (по военной классификации - F117-PW-100 )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B0_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82) Тяга максимальная: 4 × 185,49 кН
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17.03.2023 22:37 Ответить
Ну если бы весь вес на квадратный сантиметр, то да, а так конструкция ****)
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17.03.2023 19:20 Ответить
Бог мой, они их ещё и самолётом доставили. Ну.... обнимаем тебя, Канада, до слёз... а говорили - капиталисты - сволочь, мир чистогана.... вот вам, ватники, ответ
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17.03.2023 21:00 Ответить
 
 