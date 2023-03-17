Канада отправила в Европу еще одну партию танков Leopard 2 для Украины. ВИДЕО
В Вооруженных силах Канады показали, как готовят к отправке в Украину танки Leopard 2.
Соответствующее видео размещено на странице Вооруженных сил Канады в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
We continue to support our Ukrainian friends who are fighting to protect their homeland.— Canadian Army (@CanadianArmy) March 16, 2023
Another batch of Leopard 2s is on its way to Europe as part of the Government of Canada's commitment to help Ukraine defend itself from Russia's illegal invasion. pic.twitter.com/zJ67ymkfM9
"Еще одна партия танков Leopard 2 уже на пути в Европу в рамках обещания правительства Канады поддерживать Украину в ее обороне от российского незаконного вторжения", - говорится в сообщении под видео.
В Вооруженных силах добавили, что "продолжают поддерживать украинских друзей, воюющих за защиту своей родины".
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На весах стоит петух. Изменится ли вес петуха, если он подымет одну ногу?
Я, конечно, понял, что вы имели ввиду не вес, а удельное давление.
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