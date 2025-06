Канада отправила в Европу еще одну партию танков Leopard 2 для Украины. ВИДЕО

В Вооруженных силах Канады показали, как готовят к отправке в Украину танки Leopard 2.

Соответствующее видео размещено на странице Вооруженных сил Канады в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

We continue to support our Ukrainian friends who are fighting to protect their homeland.



Another batch of Leopard 2s is on its way to Europe as part of the Government of Canada's commitment to help Ukraine defend itself from Russia's illegal invasion. pic.twitter.com/zJ67ymkfM9