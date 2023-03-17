Силы обороны из 10-й ГШБ уничтожили под Бахмутом российский штурмовик Су-25. ВИДЕО
В небе над селом Берестово Бахмутского района Донецкой области Вооруженные силы Украины с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса сбили российский штурмовик Су-25.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" сообщила в Фейсбуке.
"Российский самолет Су-25 был сбит подразделением противовоздушной обороны 10-й ОГШБр "Эдельвейс" над населенным пунктом Берестово из польского ПЗРК Piorun (Перун). Дальность 2-3 км", - говорится в сообщении.
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+32 Александр Чуднивец #474549
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+26 Vadym Tsyrkalyuk #551110
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+20 ZoV KobZona
показать весь комментарий17.03.2023 21:30 Ответить Ссылка
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Та й відверто кажучи бази зберігання на расеї зовсім не Девіс-Монтейн.
чєбєнькі 2009: