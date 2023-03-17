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Силы обороны из 10-й ГШБ уничтожили под Бахмутом российский штурмовик Су-25. ВИДЕО

В небе над селом Берестово Бахмутского района Донецкой области Вооруженные силы Украины с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса сбили российский штурмовик Су-25.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" сообщила в Фейсбуке.

"Российский самолет Су-25 был сбит подразделением противовоздушной обороны 10-й ОГШБр "Эдельвейс" над населенным пунктом Берестово из польского ПЗРК Piorun (Перун). Дальность 2-3 км", - говорится в сообщении.

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самолет (3657) Донецкая область (10119) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (207)


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Топ комментарии
+32
Виконавцю-респект...
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17.03.2023 21:11 Ответить
+26
спасибо польше за перун
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17.03.2023 21:28 Ответить
+20
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17.03.2023 21:30 Ответить
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Виконавцю-респект...
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17.03.2023 21:11 Ответить
shkoda sho na smartfonah - shyrokofokusni kamery
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17.03.2023 21:14 Ответить
Скоро кацапи почнуть збирати зі звалищ Су-17, бо Су-25 потроху спускаються з неба на землю!
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17.03.2023 21:15 Ответить
Вони давно утилізовані, як і 27-мі міги і більша частина ранніх су-24-х.
Та й відверто кажучи бази зберігання на расеї зовсім не Девіс-Монтейн.

чєбєнькі 2009:
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18.03.2023 09:20 Ответить
Село поблизу Соледару.
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17.03.2023 21:16 Ответить
Мені подобається, як воно горить...
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17.03.2023 21:27 Ответить
русофоби...
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17.03.2023 21:28 Ответить
спасибо польше за перун
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17.03.2023 21:28 Ответить
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17.03.2023 21:30 Ответить
Штурмовик попав під штурмову роздачу.
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17.03.2023 21:51 Ответить
Браво хлопці! Смерть кацапам! Путлера на гілляку!!!
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18.03.2023 02:54 Ответить
Знищили чі підбили?
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18.03.2023 13:51 Ответить
 
 