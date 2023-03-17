Силы обороны из 10-й ГШБ уничтожили под Бахмутом российский штурмовик Су-25. ВИДЕО

В небе над селом Берестово Бахмутского района Донецкой области Вооруженные силы Украины с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса сбили российский штурмовик Су-25.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" сообщила в Фейсбуке.

"Российский самолет Су-25 был сбит подразделением противовоздушной обороны 10-й ОГШБр "Эдельвейс" над населенным пунктом Берестово из польского ПЗРК Piorun (Перун). Дальность 2-3 км", - говорится в сообщении.

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