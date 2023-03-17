Российский солдат застрелился после тщетной попытки спрятаться от дрона за телами своих товарищей. ВИДЕО

Российский наемник из ЧВК "Вагнер" пытался спастись от бомбардировки украинского дрона, прикрывшись трупами двух своих ранее уничтоженных товарищей. Однако оператор дрона забросил гранату точно в щель между труппами. Наемник понял, что ему никто не окажет помощи, и тогда приставил к голове ствол автомата и нажал на спуск.

Соответствующее видео опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Это самое эпичное видео ликвидации российских солдат с дрона, такого сюжета в кино не придумают. Российский наемник из ЧВК "Вагнер" пытался спастись в узкой норе от бомбардировки украинского дрона, прикрывшись трупами двух своих ранее уничтоженных товарищей. Однако оператор дрона из состава Тактической группы "Адам" забросил гранату точно в щель между трупами прямо на россиянина. Граната взорвалась прямо у него на руках. Наемник понял, что ему никто не окажет помощи, и тогда приставил к голове ствол автомата и нажал на спуск. Это произошло 16 марта под Бахмутом. Российская штурмовая группа состояла из хорошо подготовленных и экипированных бойцов, попытавшихся пойти в атаку, однако были полностью уничтожены ударами Тактической группы Адам. Для ТГ "Адам" мой фонд передал несколько дронов, включая большой Матрис-300 с тепловизором, собираем еще:

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