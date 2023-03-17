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Российский солдат застрелился после тщетной попытки спрятаться от дрона за телами своих товарищей. ВИДЕО

Российский наемник из ЧВК "Вагнер" пытался спастись от бомбардировки украинского дрона, прикрывшись трупами двух своих ранее уничтоженных товарищей. Однако оператор дрона забросил гранату точно в щель между труппами. Наемник понял, что ему никто не окажет помощи, и тогда приставил к голове ствол автомата и нажал на спуск.

Соответствующее видео опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Это самое эпичное видео ликвидации российских солдат с дрона, такого сюжета в кино не придумают. Российский наемник из ЧВК "Вагнер" пытался спастись в узкой норе от бомбардировки украинского дрона, прикрывшись трупами двух своих ранее уничтоженных товарищей. Однако оператор дрона из состава Тактической группы "Адам" забросил гранату точно в щель между трупами прямо на россиянина. Граната взорвалась прямо у него на руках. Наемник понял, что ему никто не окажет помощи, и тогда приставил к голове ствол автомата и нажал на спуск. Это произошло 16 марта под Бахмутом. Российская штурмовая группа состояла из хорошо подготовленных и экипированных бойцов, попытавшихся пойти в атаку, однако были полностью уничтожены ударами Тактической группы Адам. Для ТГ "Адам" мой фонд передал несколько дронов, включая большой Матрис-300 с тепловизором, собираем еще:

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ликвидация (3764) Бутусов Юрий (4390) Бахмут (1605) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+106
Шановні редактори/модератори цензор.нет - будь ласка, не треба викладати відео в цьому бісовому "телеграмі"....
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17.03.2023 21:26 Ответить
+60
...стовбур автомата..... Джерело:

Пекельни борошна?
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17.03.2023 21:24 Ответить
+34
ще би це саме-епічне відео було би не в телеграмі то ціни би йому не було
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17.03.2023 21:28 Ответить
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Похвально
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18.03.2023 11:46 Ответить
а ведь это статья , доведение до самогубства .
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18.03.2023 11:46 Ответить
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18.03.2023 13:54 Ответить
так хочется чтобы свиноцабаки возбудили 1000000 таких статей...\можно и больше...!!!\
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18.03.2023 14:00 Ответить
...а живуче було падло, таку класну гранату на нього витратили і йому мало...
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18.03.2023 15:42 Ответить
месенжеры атакуют я этот вопрос задавал еще 5 лет назад всем своим друзьям. мордакнижный месенжер, вайбер, телеграм, вацап, скайп, цвиркун... не много ли )
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19.03.2023 15:23 Ответить
Це не відео-це ЧУДОВЕ відео!! Подивився й аж настрій різко поліпшився! А наші пілоти дронів-просто майстри своєї бойової справи. Пишаємось!!
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18.03.2023 19:22 Ответить
Орка потрапив у цунгцван...
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18.03.2023 19:50 Ответить
Схоже ЗСУ справді воюють так, що таліби таки почнуть хреститися. Кацапська потвора не стала чекати поки її доб'ють меньш гуманним способом , але в тому що обов'язкову добьють схоже кацап не сумнівався.

Смерть ворогам!
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19.03.2023 16:43 Ответить
де ще можна побачити це відео? я не користуюся принципово кацапським телеграмом.
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19.03.2023 18:59 Ответить
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