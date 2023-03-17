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Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность, - Зеленский об ордере на арест Путина. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам с видеообращением вечером 17 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Владимира Зеленского.

Украинский президент отметил: "Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность".

Глава государства-террориста и еще один российский чиновник официально стали подозреваемыми в военном преступлении. Депортация украинских детей – незаконный переброс тысяч наших детей на территорию государства-террориста.

Невозможно было бы совершить такую преступную операцию без приказа высшего руководителя государства-террориста. Отделение детей от их семей, лишение возможности связаться с родными, укрывание детей на территории России, бросание их в отдаленные регионы – все это очевидная государственная политика России, государственные решения и государственное зло. Оно начинается именно с высшего чиновника этого государства.

Я благодарен команде Прокурора Карима Хана и Международному уголовному Суду, всем в мире, кто помогает нам в борьбе за справедливость. Я благодарен за добродетель и готовность действительно привлечь к ответственности виновных.

Слава всем, кто сейчас борется за Украину! Слава всем, кто помогает нам защищать наш народ!

Как сообщал Цензор.НЕТ 17 марта судьи Международного уголовного суда (МУС) выдали ордера на арест президента России Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Вышеупомянутые ордера на арест были изданы на основании ходатайств, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

По словам Генпрокурора Андрея Костина, это означает, что за пределами России путина должны арестовать и передать в суд.

Зеленский Владимир (21064) путин владимир (31651) Международный уголовный суд (237) Хант Джереми (23)


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Топ комментарии
+25
Твоє історичне рішення було пхатись в президенти без політичного досвіду, а історична відповідальність почалась з Оману і ще матиме наслідки для тебе.
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17.03.2023 23:00 Ответить
+24
А самим римський статут слабо ратифікувати? Ааааа...ну, так, тоді твого патрона коломойського доведеться здати. )
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17.03.2023 22:52 Ответить
+21
Дай Боже дочекатися й на тебе, зелене уйо...бище, історичної відповідальності.
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17.03.2023 23:00 Ответить
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IMHO:
Весь цей цирк навколо Уйла - намагання повісити ВСЮ відповідальність ТІЛЬКИ на старого божевільного помираючого диктатора.
Він помре, а всі інші рашистські злочинці вийдуть сухими з води.
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17.03.2023 22:50 Ответить
А може вiн уже й помер , а нам показують сюрреалiзм.
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18.03.2023 00:04 Ответить
А самим римський статут слабо ратифікувати? Ааааа...ну, так, тоді твого патрона коломойського доведеться здати. )
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17.03.2023 22:52 Ответить
Та і за Оман відповісти.
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17.03.2023 23:01 Ответить
А после путина будет зеленая банда
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17.03.2023 22:58 Ответить
Страшно даже представити.
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18.03.2023 00:05 Ответить
Дай Боже дочекатися й на тебе, зелене уйо...бище, історичної відповідальності.
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17.03.2023 23:00 Ответить
Твоє історичне рішення було пхатись в президенти без політичного досвіду, а історична відповідальність почалась з Оману і ще матиме наслідки для тебе.
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17.03.2023 23:00 Ответить
Вертухай оказался у параши!
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17.03.2023 23:03 Ответить
тобто зазирнялово в *****, розмінування півдня, відвід військ,
передвігання кацапнею кордонів, бачу мир в глазах *****,
ріссіянце теж люде, Україна як та німецька порноактриса,
********* палички - елекричество, і щє багато чого вже скінчилося?
ну ну - грай, клован, грай!


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17.03.2023 23:04 Ответить
Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність - це Зеленський про Єрмака, Гетманцева, Татарова, Рєзнікова......... ?
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17.03.2023 23:05 Ответить
Історичненько вийде, коли вдасться доставити рашистів до Гааги і там вони розкажуть як із Зєльою домовилися здати Україну в Омані.
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17.03.2023 23:05 Ответить
Не здати, а роздербанити.
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18.03.2023 00:07 Ответить
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17.03.2023 23:11 Ответить
А чого Україна ДОСІ РИМСКИЙ СТАТУТ НЕ РАТИФИКУВАЛА ? За 30 років ⁉️⁉️
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17.03.2023 23:13 Ответить
Обидва вована зрештою отримають історичну відповідальність - один
відповість за те, що напав на Україну, інший за те, що йому допомагав це зробити.
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17.03.2023 23:21 Ответить
А коли зєлєного глиста судити будуть?
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17.03.2023 23:24 Ответить
Нiколи, бо вiн э...як би це сказати.
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18.03.2023 00:08 Ответить
Хєр його маму Ріму зна, що там має бути в голові, щоб ось так зі своїми подєльнічками здати 20% територій України разом з громадянами і після цього, ****, спокійно спати вночі, і не бачити посеред ночі скривавлених, замордованих, зґвалтованих, розстріляних кацапами українців. Їбало кірпічом і далі, як нічого не сталося, пиляє відосікі. Уйобок квартальний...
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17.03.2023 23:33 Ответить
Зараз в це важко уявити, однак настане той момент, коли і на путінських холуїв із Zeкоманди і опзже також будуть виписані ордери на арешт. І вся ця зелена мерзота, також хєр де сховається у світі від правосуддя. І за розмінований Чонгар, і за яйця по 17 грн, і за "мама любіт скорость", і за розкрадання гуманітарки, і саме головне - за оманський договорняк, за все це прікольним парням і дєфчьонкам прийдеться надовго присісти.
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18.03.2023 05:51 Ответить
Осталось, дело за малым, орестовать. Группа ареста, уже выехала? Или опять пук в лужу, для пузырей. ..
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18.03.2023 05:52 Ответить
А когда украинский суд любой инстанции примет "историческое решение,с которого начинается историческая ответственность" Зеленского и его камарильи за неподготовку Украины к войне,за игнорирование предупредждения Запада о неминемом вторжении России в Украину,за непроведение мероприятий по эвакуации мирного населения,за сдачу Юга Украины российским оккупационным войскам?

Ответ:"Пока Зеленский будет у власти никакой правоохранительный,судебный орган не примет такого решения,а это означает ,что ,на данный момент,в Украине нет правосудия,а пока его нет ,то заявления о вступлении в ЕС,НАТО буде простой демагогией,шулерским приемом,дезинформацией украинских простых граждан и Запада,кощунственним танцем на костях погибших украинцев-"пепел Клааса стучит в наши сердца""!
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18.03.2023 09:53 Ответить
Скажите меня одного это зелёное чмо кумарит или он всех уже достал своим словесным поносом???
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18.03.2023 16:52 Ответить
 
 