Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность, - Зеленский об ордере на арест Путина. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам с видеообращением вечером 17 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Владимира Зеленского.

Украинский президент отметил: "Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность".

Глава государства-террориста и еще один российский чиновник официально стали подозреваемыми в военном преступлении. Депортация украинских детей – незаконный переброс тысяч наших детей на территорию государства-террориста.

Невозможно было бы совершить такую преступную операцию без приказа высшего руководителя государства-террориста. Отделение детей от их семей, лишение возможности связаться с родными, укрывание детей на территории России, бросание их в отдаленные регионы – все это очевидная государственная политика России, государственные решения и государственное зло. Оно начинается именно с высшего чиновника этого государства.

Я благодарен команде Прокурора Карима Хана и Международному уголовному Суду, всем в мире, кто помогает нам в борьбе за справедливость. Я благодарен за добродетель и готовность действительно привлечь к ответственности виновных.

Слава всем, кто сейчас борется за Украину! Слава всем, кто помогает нам защищать наш народ!

Как сообщал Цензор.НЕТ 17 марта судьи Международного уголовного суда (МУС) выдали ордера на арест президента России Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Вышеупомянутые ордера на арест были изданы на основании ходатайств, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

По словам Генпрокурора Андрея Костина, это означает, что за пределами России путина должны арестовать и передать в суд.