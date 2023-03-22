Боевые дроны 36-й бригады атаковали за ночь шесть групп вражеской пехоты. ВИДЕО

Аэроразведчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского за ночь атаковали шесть групп оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы морпехов-аэроразведчиков опубликована в соцсетях. На записи видно, что помимо точных атак по скоплению врага, морпехи еще и корректировали удары артиллеристов.

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