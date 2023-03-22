Украинские воины изучают американские броневики M1126 "Stryker" на учениях в Германии. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры с полигона в Германии, где украинские военные овладевают навыками работы на американских броневиках M1126 "Stryker".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято движение нескольких бронемашин и одна из них под украинским флагом.

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