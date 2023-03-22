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Украинские воины изучают американские броневики M1126 "Stryker" на учениях в Германии. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры с полигона в Германии, где украинские военные овладевают навыками работы на американских броневиках M1126 "Stryker".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято движение нескольких бронемашин и одна из них под украинским флагом.

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Германия (6952) оружие (10215) США (26620) военные учения (3457)


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українські військові - це гордість держави Україна! після перемога влада повинна належати лише народу України та тим, хто приніс перемогу на полях боїв...
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22.03.2023 10:02 Ответить
Тепер соловьев на гімно ізойде бо на відео зігують.
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22.03.2023 10:03 Ответить
Он больше на говно исходит потому что у него в фошистской Италии все виллы отобрали где он мыл фошистам унитазы.
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22.03.2023 10:13 Ответить
Там земля вже просохла і пилить, а у нас мабуть ще грязь.
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22.03.2023 10:04 Ответить
броньовики M1126 "Stryker"

Stryk her. Тобто, рашу.
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22.03.2023 10:31 Ответить
А також під прапором ДШВ.
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22.03.2023 10:59 Ответить
 
 